Fotbalové přestupy ONLINE: Nová smlouva pro Coufala, opora Arsenalu dostala nejvyšší plat
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 17. února 2026
Český fotbalista Vladimír Coufal bude dál nastupovat za Hoffenheim. Německý klub na svém webu oznámil, že s třiatřicetiletým reprezentačním obráncem prodloužil smlouvu, která mu měla vypršet po sezoně. Délku nového kontraktu aktuálně třetí tým bundesligy neuvedl.
Coufal přišel do Hoffenheimu v létě po vypršení smlouvy ve West Hamu jako volný hráč. Druhé zahraniční angažmá v kariéře mu zatím nadmíru vychází. Zkušený pravý bek se ihned zabydlel v základní sestavě a s týmem nečekaně bojuje o účast v Lize mistrů.
Anglický reprezentant Bukayo Saka podepsal novou smlouvu s Arsenalem do roku 2031. Díky kontraktu bude nejlépe placeným hráčem klubu. Podle BBC si čtyřiadvacetiletý křídelní hráč vydělá 300 tisíc liber týdně (přes osm milionů korun). Saka přišel v sedmi letech do akademie Arsenalu a je mu věrný celou dosavadní kariéru. Smlouvu měl do příštího roku.
Zprávy ze dne 16. února 2026
Téma to bylo už před dvěma týdny, nyní už se slova ostravského managementu proměnila v činy. Trenér Tomáš Galásek po porážce 0:1 v Liberci končí na lavičce Baníku, nahradí ho Ondřej Smetana, jak web iSport uváděl hned v neděli večer po další výkonnostní blamáži na severu Čech. Galásek opouští Bazaly po čtyřech měsících, Smetana se vrátí po čtyřech letech. Oficiálně by jeho nástup měl být komunikován v úterý, čeká se i na vyřešení jeho nového asistenta ze Slovenska. Více čtěte ZDE>>>
To by byla rána jako hrom. Ale na druhou stranu také pochopitelná věc, vždyť jedním z pěti majitelů královéhradeckého fotbalového klubu je Pavel Nedvěd, legenda Juventusu. Podle informací deníku Sport a webu iSport by se tato linka měla propojit velmi interesantním jménem. Votroky by mohl posílit krajní bek Mattia De Sciglio, majitel tří titulů s týmem z Turína. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 15. února 2026
Českobudějovické Dynamo má náhradu za brankáře Colina Andrewa. Na jih Čech přichází třiadvacetiletý Francouz Théo Borne. Začínal v akademii Sochaux. Působil také v Angers, kde byl součástí prvního týmu, převážně však chytal za jeho rezervu. V létě 2023 pak přestoupil do Clermontu, kde působil hlavně v jeho B-týmu. Svůj debut za áčko si odbyl v Coupe de France proti Strasbourgu v lednu 2024. Z Viktorie Plzeň pak do Budějovic zamířil záložník Daniel Suchý. Dosud působil v třetiligovém B týmu Západočechů.
Aspirant na postup do druhé ligy ukázal posilu z Bayernu Mnichov! Kladno přivedlo Nigérijce Davida Emmanuela (19), s nímž vyběhne do jarní části ČFL. „První iniciativa byla přes Bayern, jenž mě přes svoje kontakty doporučil právě sem. Takhle se můj příchod do Kladna upekl. Zatím si zvykám, ale líbí se mi tady,“ uvedl pro Deník kreativní středopolař, jenž prošel akademií Bayernu. Kladno i tímto příchodem plní jasné ambice na posun o soutěž výš.
Zprávy ze dne 13. února 2026
Hradec Králové v závěru přestupového období posílil angolský střední záložník Elione Fernandes Neto. Dvacetiletý hráč přišel ze Salcburku a podepsal víceletý kontrakt. Východočeši to uvedli na webu.
Český brankář Antonín Kinský má v Tottenhamu nového trenéra. Spurs povede do konce sezony Igor Tudor.
Obránce Dominik Mašek bude na jaře hrát slovenskou ligu za Ružomberok. Do týmu českého trenéra Jaroslava Köstla zamířil třiadvacetiletý defenzivní hráč na hostování z Liberce. Mašek odehrál v české nejvyšší soutěži 12 zápasů bez vstřelené branky. Jeho dosavadní kariéra je spojena zejména s Českými Budějovicemi, odkud před rokem přestoupil do Slovanu. Na podzim hostoval v Pardubicích, za které však kvůli zranění nastoupil v lize jen třikrát.
Zprávy ze dne 12. února 2026
Na závěr přestupového období se dějí velké šachy ve Slovácku. Tým Romana Skuhravého doplní podle informací iSportu Jan Suchan z Jablonce a dva hráči Olomouce, konkrétně Tomáš Huk a Tihomir Kostadinov. Směrem Haná zamíří výměnou devatenáctiletý křídelník Daniel Barát, který ale ještě stráví jaro v Uherském Hradišti.
Ofenzivní univerzál Antonín Růsek podepsal se Sigmou Olomouc novou dlouhodobou smlouvu. Klub o tom informoval na svém webu. Trojnásobný český reprezentant působí na Hané od roku 2021. „Těší mě, že měl klub zájem o mé služby také pro další roky. Nebylo co řešit. Povedla se mi příprava, trenéři se mnou byli spokojení a cítil jsem z jejich strany důvěru. Prodloužení smlouvy byla jasná volba,“ prohlásil Růsek.
Ebrima Singhateh před koncem přestupového období odešel z Karviné do Jablonce. Dvaadvacetiletý gambijský útočník podepsal v novém působišti víceletou smlouvu. Singhateh v minulosti působil v druholigovéch týmech Slavie B a Vlašimi. V nejvyšší soutěži vedle Karviné nastupoval i za Olomouc. V 47 zápasech české ligy si připsal pět branek a tři asistence.
Nigerijský fotbalista Bolu Ogungbayi přestoupil z pražské Slavie do Mladé Boleslavi. Kluby o tom informovaly na svých webech. Jednadvacetiletý ofenzivní záložník působil ve vršovickém týmu tři a půl roku. Délku smlouvy Středočeši nezveřejnili.
Vedení fotbalistů Liberce přivedlo z druholigové Vlašimi gólmana Dominika Kúdelčíka. Slovan uzavřel s jednadvacetiletým Slovákem smlouvu do roku 2030. Kvůli zraněnému ramenu zatím nebude k dispozici. Severočeský klub o tom informoval na svém webu.
Fotbalisty Plzně posílil guinejský útočník Mohamed Toure. Dvacetiletý hráč zamířil do Viktorie z týmu finského mistra Kuopion Palloseura a v novém působišti podepsal smlouvu na tři a půl roku. Západočeský prvoligový klub o tom informoval na svém webu.
Dukla oznámila jméno nového trenéra. Tím se stal Pavel Šustr, který se na Julisku přesouvá mládežnické reprezentace Česka U16. Dříve trénoval Zbrojovku či Prostějov.
Německý trenér Thomas Tuchel prodloužil smlouvu u anglické fotbalové reprezentace do domácího mistrovství Evropy v roce 2028.
Zbrojovka Brno oznamuje příchod další zimní posily, kterou se stal jednadvacetiletý Colin Andrew. Talentovaný brankář přestupuje do jihomoravského mužstva z Českých Budějovic, kde si připsal debut v nejvyšší soutěži. V novém působišti podepsal víceletý kontrakt.
Už potřetí během jedné sezony Premier League propustil Nottingham Forest trenéra. Po středeční bezbrankové remíze s Wolverhamptonem skončil Sean Dyche, jeho angažmá trvalo 114 dnů. Fotbalový klub, jemuž patří ve dvacetičlenné tabulce 17. místo, oznámil změnu několik hodin po utkání a může jako první v historii anglické ligy angažovat čtvrtého stálého kouče v jediném ročníku.
„Sean Dyche byl zbaven funkce hlavního trenéra. Děkujeme mu i jeho týmu za úsilí během působení u nás a přejeme hodně štěstí do budoucna. Další informace nyní nebudeme poskytovat,“ uvedli zástupci Nottinghamu v prohlášení.
Čtyřiapadesátiletý Angličan Dyche převzal mužstvo 21. října, kdy byl na sestupové 18. příčce. Před ním trénoval Forest Australan Ange Postecoglou, vydržel ale ještě kratší dobu - pouhých 39 dnů. Jeho předchůdcem byl portugalský kouč Nuno Espírito Santo, ten se rozloučil po třech ligových kolech kvůli napjatým vztahům s majitelem klubu Evangelosem Marinakisem.
Zprávy ze dne 11. února 2026
Třiadvacetiletý liberecký obránce Dominik Mašek velmi pravděpodobné změní soutěž. Má o něj eminentní zájem slovenský Ružomberok s českým trenérem Jaroslavem Köstlem. Mělo by jít o hostování do konce sezony.