Fotbalové přestupy ONLINE: Opustí Ogbu Slavii? Manchester má novou jedničku
Fotbalové přestupy, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 1. září 2025
Dočká se Jadon Sancho nové šance? V aktuální sezoně v dresu Manchesteru United nedostal na hřišti ani minutu a podle SkySports se řeší jeho další hostování. Odejít by mohl do konkurenční Aston Villy. Kluby se snaží dohodnout ještě před koncem přestupového období.
Opustí Igoh Ogbu Slavii? Server Africafoot přišel s informací, že by měl nigerijský stoper odejít na hostování s opcí k nováčkovi bundesligy z Hamburku.
Očekávané se stává skutečností. Po odchodu Édersona do Fenerbahce má Manchester City novou brankářskou jedničku. Z PSG přijde Gianluigi Donnarumma, kterého nyní čeká zdravotní prohlídka a po reprezentační přestávce se připojí ke svému novému týmu.
Už po šesti kolech skončil u Prešova český kouč Jaroslav Hynek a stal se prvním odvolaným trenérem v tomto ročníku slovenské ligy. Tatran je po sobotní porážce 2:3 s Trenčínem stále bez výhry. V tabulce je se třemi body desátý. Prešovský klub oznámil Hynkův odchod na sociálních sítích.
Antony zůstává v Realu Betis. Španělský klub za pětadvacetletého útočníka pošle do Manchesteru United částku v celkové hodnotě 25 milionů eur (610 milionů korun).
U druholigové Vlašimi skončil po třech měsících ve funkci kvůli špatným výsledkům trenér Jakub Harant. Předposlední celek tabulky o tom informoval na svém webu.
Deadline day začíná zostra v Anglii. Jak informují tamní média, Liverpool se po dlouhých jednáních definitivně dohodl s Newcastlem na příchodu švédského útočníka Alexandra Isaka. Součástí dohody je přestupová částka ve výši 125 milionů liber, tedy zhruba 3,7 miliardy korun, což představuje nový britský rekord. Pětadvacetiletý kanonýr, který v minulé sezoně Premier League nastřílel 23 branek, má okamžitě posílit ofenzivu týmu Arneho Slota a stát se jednou z největších hvězd současného kádru. Liverpool si od něj slibuje, že se stane klíčovou postavou útoku po boku Mohameda Salaha. Isaka by měla v pondělí ráno čeká zdravotní prohlídka.
Zprávy ze dne 31. srpna 2025
Leverkusen přivedl marockého reprezentantem Eliesse Ben Seghirea. Dvacetiletý křídelník přichází k bundesligovým vicemistrům z francouzského AS Monako. S Bayerem podepsal smlouvu platnou do 30. června 2030.
Útočník Baníku Erik Prekop promluvil po porážce s Olomoucí o zájmu Slavie: „O nějaké nabídce jsem věděl, myslím, že to byla velmi lukrativní nabídka pro všechny strany. Asi už tu můžu otevřeně říct, že to nedopadlo. V první chvíli jsem byl samozřejmě rozhozený. Když si představíte ta lákadla...“ Celý rozhovor čtěte ZDE>>>
Majitel Liberce Ondřej Kania potvrdil v televizi OnePlay informace webu iSport o tom, že na Ahmada Ghaliho přišla nabídka z Olomouce. Nigerijský křídelník začal proti Plzni na lavičce. „Ghali z toho má lehce zamotanou hlavu, je to preventivní, že nehraje. Nabídku Olomouce jsme odmítli, pokud se transfer uskuteční, tak jen za našich podmínek,“ pravil s tím, že pro Ghaliho je nabídka i finančně zajímavá, měl by si vydělat pětkrát tolik, co pobírá pod Ještědem. „Chceme Kričfalušiho, je to na Slavii,“ připustil pak zájem o mladého středopolaře. O nejisté pozici Radoslava Kováče se bavit nechtěl, je to podle něj plně v gesci generálního ředitele Jana Nezmara. Co si o Ghaliho možném přestupu myslí Kováč? Více čtěte ZDE>>>
Erik ten Hag by mohl už po třech zápasech skončit na lavičce Leverkusenu. „Situace kolem Erika ten Haga a Bayeru Leverkusen eskaluje. Trenér čelí obrovské kritice, dokonce i uvnitř klubu, který Nizozemce veřejně nepodporuje,“ píše německý web Kicker. V sobotu nastačily ani dva góly Patrika Schicka na vítězství proti Brémám (3:3) a Leverkusen podlehl v úvodním kole Hoffenheimu 1:2. Povinnost si bundesligový vicemistr splnil v poháru, když vyřadil Grossaspach z regionální ligy.
Útočník Jamie Vardy podepsal jako volný hráč roční smlouvu v italském Cremonese, informoval o tom fotbalový insider Fabrizio Romano. Legenda anglického Leicesteru má možnost prodloužit o další rok, pokud se nováček v Serii A udrží.
Zprávy ze dne 30. srpna 2025
Argentinský fotbalista Alejandro Garnacho mění v Premier League dres a po vynuceném odchodu z Manchesteru United bude hrát za Chelsea. Vítěz mistrovství světa klubů dnes uvedl, že s jednadvacetiletým útočníkem podepsal smlouvu na sedm let.
Karvinský kouč Martin Hyský po utkání s Teplicemi komentoval zájem Pardubic o útočníka Filipa Vechetu: „Mám informace, že tady bude. Samozřejmě čtu noviny a vím, že je nějaký zájem z Pardubic. Tohle všechno je na vedení klubu. Uvidíme, jak situace dopadne. Hráčů této kvality se určitě zbavovat nechci, když ale přijde adekvátní nabídka a hráč bude zaplacený nadstandardně... Máme s Filipem dohodu, protože on chtěl udělat krok pryč, chtěl odejít a využít sezonu, kterou loni měl. Není to žádné tajemství. Máme to s ním udělané tak, že do konce přestupního termínu možnost přestupu někam za lepším u něj je. Pardubice jsou pro nás konkurent. Tento přestup se mi ze sportovního hlediska nelíbí, nechci ho udělat, na druhou stranu když Pardubice s novým majitelem přijdou a zaplatí adekvátní peníze, bude potřeba se nad tím zamyslet. Filip má v hlavě, že pořád chce této situace využít.“
Tomáš Pekhart (36) se rozhoduje o své fotbalové budoucnosti. Podle informací Sportu o zkušeného útočníka opět stojí Pardubice, které po příchodu nového majitele (skupina Kaprain miliardáře Karla Pražáka) hodlají na konci přestupového období investovat do kádru, o čemž informoval v předchozích dnech Sport. Pardubice už Pekharta lákaly během července, kdy se s vytáhlým útočníkem nedomluvily. Teď se jejich zájem obnovil. Člena Ligových kanonýrů láká také brněnský Artis, možností jsou i nabídky z Řecka. Další variantou je, že Pekhart, který je po uplynutí smlouvy v Legii od konce minulé sezony bez angažmá, ukončí bohatou kariéru.
Fotbalisty pražské Slavie posílil rakouský ofenzivní záložník Muhammed Cham. Čtyřiadvacetiletý reprezentant přišel z Trabzonsporu na roční hostování s opcí.
Slavia usilovala o Chama už před rokem, kdy byl hráčem francouzského Clermontu. Místo toho zamířil za čtyři miliony eur (zhruba 98 milionů korun) do Trabzonsporu, kde podepsal čtyřletou smlouvu. V Edenu se ho dočkali nyní.
„Muhammed je pořád mladý hráč, který se dokázal prosadit v kvalitních soutěžích. Dokázal pravidelně bodovat, střílet góly, asistovat. Má kreativní řešení ve finální fázi, zároveň ale ví, v čem se chce zlepšit,“ řekl sportovní ředitel Slavie Jiří Bílek. „Ceníme si i jeho charakteru, při jednáních na nás udělal dojem. Chce být v národním týmu, chce hrát náročný fotbal. Stejně jako my. Věříme, že pro nás bude posilou a potvrdí své kvality a předpoklady,“ uvedl.
Besiktas Istanbul s českým reprezentantem Davidem Juráskem bude trénovat Sergen Yalcin. Bývalý hráč Besiktase se na lavičku tureckého klubu vrátí po necelých čtyřech letech a nahradí Oleho Gunnara Solskjaera, jenž byl bezprostředně po čtvrtečním vyřazení v posledním předkole Konferenční ligy propuštěn.
Francouzský reprezentant Christopher Nkunku přestoupil z Chelsea do AC Milán. Sedmadvacetiletý ofenzivní hráč podepsal v klubu devatenáctinásobného italského mistra smlouvu do roku 2030. Milánský velkoklub o transferu informoval na svém webu, podle britských médií činí odstupné 42 milionů eur (přes miliardu korun).