Fotbalové přestupy ONLINE: Syn hokejisty Demitry (†36) v Třinci, Samek hostuje v Kladně
Fotbalové přestupy, spekulace, podpisy i změny na trenérských postech. Zkrátka vše, co o světovém i českém fotbale na přestupovém poli potřebujete vědět, sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 9. září 2026
Druholigový Třinec zaregistroval syna slavného a tragicky zesnulého hokejisty při leteckém neštěstí v Jaroslavli Pavola Demitry. Lucas Demitra (23) naposledy působil ve třetí rakouské lize, se svým týmem ale neodvrátil sestup do čtvrté. Nejvyšší slovenskou ligu si zahrál v domovském Trenčíně, zaujal také podpisem v St. Louis v rámci MLS Next Pro.
Velký talent Daniel Samek se neprosadil v Artisu a zamířil na hostování do Kladna. V létě 2022 přitom odcházel ze Slavie do italského Lecce a zasáhl i do zápasů v Konferenčení lize. Po návratu z Itálie hostoval v Hradci Králové. Nyní ho druholigový klub z Kladna zaregistroval na svou soupisku.
Opavě vstup do druhé ligy příliš nevyšel a se závěrem přestupového okna dotáhla na hostování do konce sezony německého záložníka Dennise Owusua (25) z ostravského Baníku.
Zprávy ze dne 8. září 2026
Jedna z nejzajímavějších změn dresu v poslední den na přestupy v Česku? Rozhodně přesun Jakuba Elbela do Baníku, který nepotěšil některé fanoušky Ostravanů. Více o celém příběhu čtěte ZDE >>>
Fotbalisty Zbrojovky Brno posílil Afolabi Soliu. Jednadvacetiletý nigerijský křídelník zamířil do týmu nováčka na roční hostování bez opcez Liberce. Soliu přestoupil do Liberce vloni v létě, v uplynulém ligovém ročníku zasáhl za Slovan do 31 utkání a zaznamenal čtyři góly.
"Jde o rychlostní typ fotbalisty, který má dobrou práci s míčem a skvělý dribling. Zároveň přináší konkurenci na křídelních pozicích. Je to úplně jiný typ hráče, než jaké v současnosti máme. Takže jsme rádi, že se nám ho podařilo přivést," řekl sportovní ředitel Zbrojovky Martin Jiránek.
Třetí deadline posila pro Baník. Do Ostravy se stěhuje záložník Stanislav Petruta. V české nejvyšší soutěži doposud odehrál 26 utkání, ve kterých vstřelil čtyři branky. Nezapomenutelný je především jeho hattrick do sítě Sigmy Olomouc v prosinci 2025, letos odehrál šest duelů s jednou brankou. Odchovanec Zlína ale prozatím zůstává na Letné, letošní sezonu stráví ve žlutomodrém dresu formou hostování.
Abdullahi Umar, ofenzivní talent Hradce Králové, podepsal na východě Čech novou smlouvu až do sezóny 2030/31. Nigerijský mladík během letošní sezony zatím odehrál sedm duelů, v nichž zaznamenal dvě branky. V létě se na vycházející hvězdu Chance Ligy vyptávaly celky z Francie, situaci kolem Umara sledovali i nejsilnější kluby v tuzemsku „Věříme, že nám v dalších sezonách pomůže naplňovat naše sportovní ambice,“ řekl o podpisu sportovní ředitel Hradce Petr Pojezný.
John Paul Dembe do Artisu nepřijde. Útočník, kterého nováček řešil se Sigmou, v Olomouci zůstává. Sigmě nevyšel příchod ofenzivního hráče, takže dalšího útočníka se už nechce zbavit. Brněnský nováček promptně zareagoval, pomohla Slavia a přišel Vladimir Perišič, což řešili redaktoři webu iSport v pondělní Lize naruby.
Během posledního dne přestupního období hlásí Slovan Liberec další posilu. Na sever Čech přestupuje 22letý útočník Matěj Mikulenka z olomoucké Sigmy. Vítěz MOL Cupu se Sigmou podepsal se Slovanem smlouvu do roku 2031. V Chance Lize dosud odehrál Mikulenka 64 zápasů, ve kterých dal sedm gólů a dalších pět připravil.
Baník Ostrava angažoval obránce Jakuba Elbela, který si odpykává trest za účast v korupční kauze. Ke Slezanům zamířil po konci v Olomouci, se kterými vyhrál pohár, působil i v Hradci Králové. Levonohý stoper se nejdříve přidá k rezervě Baníku, kde bude sbírat herní čas po doléčení zranění.
„Hráčův příchod do Baníku logicky provázejí také otázky spojené s jeho dřívějším působením v kauze. Klub se okolnostmi jeho případu před rozhodnutím o angažování detailně zabýval,“ zveřejnil vyjádření klub. VÍCE O KAUZE ZDE>>>
„Mluvili jsme s Jakubem a seznámili jsme se s průběhem i výsledkem disciplinárního řízení. Pro nás je podstatné, za co byl nakonec skutečně potrestán. Jakub byl potrestán za neoznámení disciplinárního přečinu. Nebyl potrestán za ovlivnění utkání ani za úplatkářství,“ řekl sportovní ředitel Michal Kordula na konto hráčova disciplinárního postihu.
A ještě jeden pohyb na trase Slavia-Artis! Kromě Youssouphy Sanyanga by se měl podle informací webu iSport do Brna přesunout i černohorský útočník Vladimír Perišič. Dvaadvacetiletý hráč přišel do Slavie před dvěma roky, hrál převážně za B tým, na jaře pak hostoval v Košicích, kde si připsal pět branek. Slavia už s Perišičem nepočítala, hráč během léta pak odmítl angažmá v Mladé Boleslavi. Do Artisu by měl dorazit na přestup.
Ofenzivu teplických fotbalistů na závěr přestupního období doplnil gambijský útočník Abdourahman Badamosi. Devatenáctiletý téměř dvoumetrový hráč zamířil na sever Čech z estonského Paide Linnameeskond a podepsal blíže nespecifikovanou smlouvu. Prvoligový klub ze Stínadel to uvedl na svém webu.
„Abdourahmana jsme delší dobu sledovali a zaujal nás svými datovými parametry i potenciálem do budoucna. Je rychlý, silný, dokáže být nebezpečný v pokutovém území a zároveň má stále velký prostor pro další rozvoj. Věříme, že v našem klubu může udělat další krok ve své kariéře,“ uvedl sportovní ředitel teplického klubu Štěpán Vachoušek.
Slavia v poslední den českého přestupového období našla pro Youssouphu Sanyanga destinaci pro hostování, podle informací iSport.cz by měl zamířit do Artisu Brno. Nadějný hráč přišel do Prahy s velkou pompou před rokem se švédského Östers za více než 3 miliony euro a byť pravidelně nastupoval především v Lize mistrů, nepodařilo se mu prorazit čísly. Ve 21 zápasech zapsal jen jeden gól, celé léto se tak v kontextu příchodu nových posil řešilo u jedenadvacetiletého rychlíka hostování. V zahraničí se řešily možnosti v nižších anglických ligách i v tureckém Genclerbirligi, nic z toho pro gambijského křídelníka ale nedopadlo. Nyní bude s Neilem Glossoou a Emmanuelem Fullym třetím hostem v Artisu.
Hradec Králové jen nedlouho po příchodu z polského celku Puszcza Niepolomice opouští útočník Herman Barkovski. Čtyřiadvacetiletý běloruský reprezentant zamířil na roční hostování do Polonie Varšava, aniž by za „Votroky“ odehrál aspoň minutu. Barkovski přestoupil do Hradce těsně za polovinou srpna, do zápasů zatím nezasáhl. Východočeský klub uvedl, že nadále řeší administrativní záležitosti spojené s příchodem útočníka s 15 starty za reprezentaci do Čech.
Do kádru Ostravy přichází devatenáctiletý švýcarský obránce Rhodri Smith. Baník ho získal na hostování s opcí do konce sezony z Young Boys Bern. Klub o tom informoval na svém webu. Smith má ve švýcarské lize na kontě osmnáct startů za mateřské Young Boys Bern a na hostování ve Winterthuru.
Do Sigmy Olomouc přišel v závěru přestupového období polský záložník Igor Brzyski z Pogonu Štětín. Devatenáctiletý mládežnický reprezentant v novém působišti podepsal blíže nespecifikovanou smlouvu. Hanácký prvoligový klub to uvedl na svém webu. Brzyski je primárně defenzivním záložníkem, zastat ale dokáže i ofenzivnější pozice. V mládežnických reprezentacích Polska od 15 do 19 let nasbíral 43 startů a vstřelil tři góly. V minulosti prošel akademií FC Turín.
Švýcarský levý (wing)bek Rhodri Smith z Young Boys Bern, který ve středu oslaví dvacetiny, by měl posílit Baník Ostrava. Jde o přímou náhradu za zraněného Vlasije Sinjavského, mládežnický reprezentant podstupuje ve Slezsku zdravotní prohlídku. Informoval o tom web infotbal.cz.
Jakub Elbel mohl podle informací iSportu odejít do Dukly Praha, Prostějova nebo Banské Bystrice, kluby však odmítl a opakovaně v průběhu léta marodil a vypadával v Olomouci z tréninku. Navíc si odpykával trest od FAČR. Hradec Králové měl o něj zájem v zimě, když si ho Sigma stahovala z hostování, v létě už nikoli. Jiné oficiální nabídky na Elbela na Andrův stadion za celou dobu z pochopitelných důvodů nedorazily.
Před rokem byl deadline day v Česku turbulentní. Na poslední chvíli s kádry zatřásly Pardubice, také Jablonec nebo Teplice. Dnes to zřejmě takové tóčo nebude, přesto o last minute přestupy či hostování ve fotbalové Chance Lize nemusí být nouze. Nevyřešené úkoly mají v Olomouci, rozhlíží se Zbrojovka, živo může být v předposledních Pardubicích. Vytáhne si ze Slavie někdo Youssouphu Sanyanga? A získá Plzeň ještě posilu do útoku? Přehled, jak jsou na tom všechny ligové kluby čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 7. září 2026
Obránce Jakub Elbel, který dostal kvůli účasti v korupční aféře tříměsiční distanc a pokutu 30 000 korun, nebude pokračovat v Sigmě. Obě strany se dohodly na rozvázání kontraktu, který měl vypršet v roce 2028. „Od klubu měl svolení hledat si nové angažmá, v čemž nyní může pokračovat jako volný hráč i po uzavření přestupového okna,“ uvedli Hanáci na svém webu.