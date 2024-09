Pelta u soudu: nový návrh trestu, slzy i vtípky. Jsme na tom lépe, věří

Městský soud v Praze už potřetí projednává kauzu zmanipulovaných sportovních dotací z roku 2017. Pondělní líčení nabralo rychlý spád, došlo i na závěrečné řeči. Státní zástupce Ondřej Trčka trvá na trestu pro obžalované – Miroslavu Peltovi navrhl šest let a pokutu pět milionů, pro Simonu Kratochvílovou 6,5 let a dva miliony pokuty. Soudkyně Lenka Cihlářová vyřkne rozsudek už v úterý v 10.30 dopoledne.

Kauza někdejšího šéfa českého fotbalu a šéfa jabloneckého klubu se táhne od roku 2017 a stále nemá konečné řešení. Vrchní soud v Praze letos v červnu podruhé vrátil případ k nižší instanci, Městskému soudu v Praze. Soudkyně Lenka Cihlářová v pondělí zahájila další blok jednání.

„Nikoho jsem nemanipulovala. Celou rodinu to zruinovalo, potřebovala bych, aby to už skončilo. Já už nemůžu, přála bych si, aby soud došel k tomu, co navrhoval Vrchní soud,“ zmínila ve své závěrečné řeči obžalovaná Simona Kratochvílová, někdejší náměstkyně ministryně školství. „Kauza nás dlouhodobě unavila, přál bych si, aby bylo v krátké době jasno a mělo to nějaký konec,“ dodal druhý obžalovaný Miroslav Pelta .

Na rozdíl od navenek dobře naladěného Pelty působila zkroušeně, když začala před soudem na závěr pondělního jednání mluvit, pohnutý hlas přeskakoval v pláč, v očích byly vidět slzy. Novinářům se při odchodu z místnosti vyjádřit odmítla.

Pelta přišel k soudu krátce před dvanáctou naopak v dobré náladě. Na chodbě se nevyhýbal redaktorům, zajímal se o aktuální fotbalové dění, mimo záznam padaly hlášky o „jeho“ Jablonci, sousedním Liberci nebo sportovní i ekonomické dominanci pražských „S“.

Do budovy Městského soudu v Praze na Karlově náměstí ale nedorazil kvůli debatování o fotbale. Zasedl na lavici obžalovaných, stále s hrozbou vězení. „Nevím, co od toho úplně očekávat. Ale věřím, že jsme důkazně zase silnější,“ řekl s nadějí v hlase před vstupem do soudní místnosti.

Pelta: Já už netipuji ve fotbale, tady vůbec

Státní zástupce Ondřej Trčka trvá na vině obžalovaných. Simoně Kratochvílové navrhl 6,5 roku vězení a pokutu dva miliony, Peltovi šest let a pokutu pět milionů. Druhá strana logicky tvrdí opak. Zástupci obžalovaných zopakovali, že u svých klientů žádají kompletní zproštění obžaloby.

„Vyšetřujeme tuhle kauzu sedm let, je to postavené na jediné věci - prostorovém odposlechu. Kolikrát s cílem, aby se to hezky četlo, jaký je pan Pelta zločinec a podobně. Ale nic takového se neprokázalo. Jde o pohádku, která není podepřena důkazy. Navrhuji, aby byl obžalovaný pan Pelta zproštěný obžaloby,“ řekl ve své závěrečné řeči Bronislav Šerák, jeden z Peltových advokátů.

Jasno může být velice brzy – v pondělí proběhly také závěrečné řeči, v úterý v 10:30 přečte soudkyně Cihlářová rozsudek. Už potřetí, dvakrát její verdikt o vině shodilo odvolání u pražského Vrchního soudu. Pro Peltu vždy žádala šestileté vězení, stejný trest, jaký nyní navrhuje státní zástupce.

„Vrchní soud dal jasně najevo, co si o kauze myslí a jak by se mělo rozhodnout,“ zmínil Pelta v síni. „Senát se s tím dnes vypořádal expres. Já netipuji už ani ve fotbale, tady vůbec. Nic nepředvídám, už jsem se kolikrát cítil v nějaké situaci, postavení, raději nechci předjímat. Bude se mi hůř usínat, budu nervózní, ale přijdu na vyhlášení verdiktu s pokorou. Je krásné počasí, ještě čas dovolených. Čím dřív výsledek padne, tím lépe.“

Pelta by po sedmi letech od zadržení policií mohl dokonce slyšet i omilostňující verdikt. Hotovo ještě zdaleka nebude - ať rozhodne soudkyně Cihlářová jakkoliv, pravděpodobně se jedna ze stran odvolá. „Jsme v poločase,“ prohlásil Pelta s lehkou nadsázkou. Pokud by ale případ znovu skončil u Vrchního soudu, jeho šance na nulový trest se zvýší – v předchozích odvolacích verdiktech stál soud spíš na jeho straně a bral v úvahu jeho argumenty.

Proběhl také výslech soudního znalce Vladimíra Smejkala, jehož posudek nahrává obžalovaným. Trpělivě odpovídal na dotazy soudkyně i státního zástupce, který později v závěrečné řeči jeho závěry zpochybňoval. Vysvětloval, proč jsou z jeho pohledu tehdy přidělené dotace, o kterých rozhodovali Pelta s Kratochvílovou, v pořádku.