GhostWire: Tokyo míří na Xbox s novým příběhovým rozšířením. Majitelé původní verze dostanou update zdarma

Bethesda na svém webu oznámila, že fanoušci nadpřirozené střílečky GhostWire: Tokyo se mohou těšit na pořádnou nálož nového obsahu, a to úplně zdarma. Obsahové rozšíření Spider’s Thread totiž do hry přinese novou oblast, rozšířené cutscény, nové nepřátele a schopnosti i speciální výzvu, kde budou muset hráči pokořit třicet úrovní, které se náhodně vybírají ze 130 ručně vytvořených levelů. Mohlo by tak vyřešit některé problémy základní verze hry, se kterými měli problém někteří recenzenti.

Update do hry, která si i přes některé vady vysloužila na Metacriticu solidní hodnocení, dorazí už 12. dubna 2023 kdy GhotsWire: Tokyo vyjde také na konzole Xbox Series X/S a dorazí i do služby Game Pass.