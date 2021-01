Skvělý Vaněček kryl 32 pokusů a slaví vítězství, Zacha znovu skóroval

Góly

Domácí: 03:17. Tuch, 21:42. Pacioretty, 50:36. Pacioretty, 56:35. Pacioretty

Hosté: 04:08. Perron, 08:11. Perron, 10:10. Schwartz, 30:44. Kyrou, 65:00. B. Schenn

Sestavy

Domácí: Lehner (M.-A. Fleury) – Pietrangelo (A), McNabb, Theodore, Martinez, Whitecloud, Hague – Mark Stone (C), Stephenson, Pacioretty – R. Smith (A), W. Karlsson, Marchessault – Kolesar, N. Roy, Tuch – Reaves, Nosek, W. Carrier.

Hosté: Binnington (Husso) – Parayko (A), Krug, Faulk, Scandella, Dunn, Mikkola – Perron, R. O'Reilly (C), Sanford – Kyrou, B. Schenn, Schwartz – Bozak, Thomas, Hoffman – Sundqvist, Barbašev, Clifford.

Rozhodčí

MacDougall (CAN), Hanson (CAN) – Racicot (CAN), Flemington (CAN)

Stadion

T-Mobile Arena, Las Vegas