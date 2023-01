NHL ONLINE: Tisíc zápasů pro Krejčího (0+3)! Boston válel, Češi řádili

David Krejčí má za sebou tisící duel v základní části NHL. Na jubilejní start bude vzpomínat určitě skvěle, jeho Boston totiž v pondělí večer smetl Philadelphii 6:0. Český centr si připsal tři asistence, po třech bodech posbírali i jeho parťáci z útoku David Pastrňák a Pavel Zacha (oba 2+1). V akci jsou i další krajané. Filip Hronek a Dominik Kubalík v dresu Detroitu hrají v Coloradu. San Jose Sharks s Tomášem Hertlem v sestavě čelí New Jersey, za které startuje Ondřej Palát. V noci jdou do akce také Dallas (Radek Faksa), New York Rangers (Filip Chytil) či Pittsburgh (Jan Rutta). ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSport.cz.