Hokej DNES: jaké zápasy můžete sledovat v úterý 24. května?

Český útočník Michal Blümel se raduje po gólu do sítě USA • Pavel Mazáč (Sport)

Matěj Blümel poslal národní tým v první třetině do vedení • Pavel Mazáč (Sport)

Filip Hronek se dostal do křížku s Vinnim Lettieriem • Pavel Mazáč (Sport)

Na MS v hokeji vrcholí skupinová část turnaje. Český tým si po včerejší výhře nad USA zajistil postup do čtvrtfinále. S kým se v něm Češi utkají, se dozví po večerním duelu s domácím Finskem. Na programu je dnes celkem šest utkání, které určí postupující do čtvrtfinále i konečné pořadí základních skupin. Jisté už jsou sestupující týmy, do nižší divize se pro příští ročník přesune Itálie a Velká Británie.