Divadlo Sparta? Nesmysl, tenhle tým měl uspět. Třinecká pohádka skončí

Před dvěma týdny by to nikdo nečekal. Chyby na týmu Sparty vidět nebyly. Až play off vysvléklo ambiciózní mančaft do naha. Odhalilo nedostatky. Jaké jsou? Co bude se spícím pražským obrem dál? A proč by si mělo vedení klubu pustit díl Zimáku, jehož hostem byl lídr Ocelářů Martin Růžička? O tom všem v nové části podcastu Zimák mluvili redaktoři deníku Sport a webu iSport.cz Pavel Ryšavý a Ondřej Kuchař.