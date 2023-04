Oslavy (zatím) stopnul Machovský. Třinec zkoušel výzvu: Pět procent víry

Kulisy pro zlaté křepčení třineckých Ocelářů už byly nachystané. Šampaňské vychlazené, mistrovské kšiltovky hotové a fotografové už měli technické instrukce, kdo se kam může, či nemůže při focení slavnostního ceremoniálu postavit. Jenže Hradečtí loupežníci se hlavně díky skvělému brankáři Matěji Machovskému ve finále Generali ČP play off kousli. Čtvrtý duel v Třinci urvali v prodloužení 2:1 a nablýskaný Masarykův pohár odnesl člen ochranky v bílých rukavičkách od ledu zpátky do futrálu a do auta. Vybalovat se znovu bude ve středu v Hradci Králové.

Ne že by třinečtí Oceláři neměli dostatek šancí zlatý večírek odpálit. Ve čtvrtém finále sice vůbec poprvé museli dotahovat ztrátu, ale tutových šancí si tentokrát vypracovali víc.

V posledních minutách třetí třetiny ujížděl za nerozhodného stavu 1:1 na brankáře Matěje Machovského útočník Libor Hudáček, dvě solidní pozice měl kanonýr Martin Růžička, na chviličku byl před gólmanem úplně sám Marko Daňo.

Jenže opavský rodák všechno pochytal. A společně s parťáky dal svému klubu ještě šanci. Tu hned po 34 sekundách prodloužení potvrdil dorážkou Radovan Pavlík. Oceláři si ještě sice pro formu zkusili vzít trenérskou výzvu, jedna z hradeckých hokejek se jim při střele od modré zdála vysoko. Bez úspěchu, vítězná branka byla regulérní. A Hradečtí ve finále stále žijí.

„Machy jim parádně zachytal,“ uznale přikývnul třinecký útočník Erik Hrňa. „Jednou mu to tam skočilo i na branku a už už to vypadalo, že mu to spadne na záda a do brány. Bohužel, dneska byl velký. Pochytal naše šance a my se ho budeme snažit propálit v Hradci.“

Že by se Oceláři nechali svázat blízkostí mistrovských oslav? U tak zkušeného týmu je něco podobného vyloučeno. Konkrétně Erik Hrňa byl u všech čtyř předchozích titulů, Martin Růžička už jich v kariéře nasbíral pět. V kabině Ocelářů dobře znají takřka všechny trable a úzkosti, které v cestě za titulem mohou přijít.

„Člověk před takovým zápasem počítá s oběma variantami, ale není to o tom, že bychom už byli hlavama na oslavách,“ přitakal Hrňa. „To v žádném případě! Jak se říká, a znovu se to jen potvrdilo, poslední krok je nejtěžší. Hradec nám to teď ukradl, tak my to pro změnu budeme chtít ukrást u nich. Samozřejmě jsme se teď chtěli radovat s fanoušky doma. Nedá se nic dělat, čeká nás cesta do Hradce, odpočineme si a budeme to chtít urvat tam.“

První gól dodal víru

Při trenérské výzvě se třinecká lavička ještě chvíli držela ve varu. „Bylo tam tak pět procent víry,“ přiznal obránce Marián Adámek, který vyrovnával na 1:1. „Doufali jsme. Ale bohužel. Byl to regulérní gól, takže není co řešit. Hradec má první bod, my máme tři. Hned jsme si v kabině řekli, že se nic neděje, že jsme odehráli dobrý zápas. Nesmíme věšet hlavy a jít s pozitivní notou do dalšího utkání.“

Hradečtí byli pochopitelně nadšení, že sérii ještě vrátí do svého města. Kvůli fanouškům, i sami kvůli sobě. Ve finále jsou porvé v historii a nechtěli končit s nulou. „Můžu hráčům jen poděkovat, že od prvního střídání znova bojovali a rvali se o výsledek,“ ocenil trenér Tomáš Martinec. „Šanci vyhrát nám dával výborný Matěj Machovský v brance. A taky si myslím, že jsme zlepšili hru v předbrankovém prostoru, konečně nám to přineslo ovoce a první bod v sérii.“

Klíčem byla i první trefa. Vůbec poprvé ve finále šli Hradečtí do vedení. Od modré se trefil bývalý třinecký bek Bohumil Jank. „Bohužel jsem mu k tomu pomohl, protože jsem puk tečoval hokejkou,“ pokrčil rameny Erik Hrňa. „Káca (Kacetl) by to měl, ale tím, že jsem to lehce tečoval, tak mu to letělo pod ruku a už nestačil zareagovat.“

Podle vítězného kouče sehrála právě Jankova branka důležitou roli. „Do vedení se nám povedlo jít poprvé v sérii, bylo to důležité. Dodalo nám to zase víru, že můžeme Třinec porazit! A teď se prostě budeme snažit získat druhý bod. Věřím, že jsme konečně odčarovali Kacetlovu neprůstřelnost.“