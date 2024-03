ONLINE: Motor chce blíž k postupu, hraje i Litvínov. Vrátí Tygři úder?

Plzeňský fanoušek sleduje předkolo play off v Litvínově • ČTK / Šťastný Jan

Play off hokejové Tipsport extraligy pokračuje druhými zápasy předkola. Na úvod se po skvělém obratu radovaly z výhry České Budějovice i Litvínova. Nyní se Motor proti Karlovými Varům i Verva v souboji s Plzní pokoušejí vybojovat na domácím ledě i druhé vítězství, které by je přiblížilo postupu do čtvrtfinále. Druhou výhru se pokouší získat také Hradec Králové ve vypjaté sérii s Vítkovicemi. Po nervy drásající bitvě pod Ještědem se vedení v předkole s Libercem ujala Olomouc. Dokážou Bílí Tygři srovnat, nebo se Hanáci budou vracet domů s velkou šancí na postup? ONLINE přenosy utkání sledujte na iSport.cz.