Přestupy v extralize ONLINE: Bouřlivák Hollweg končí v Plzni!

11:56'

PLZEŇ – Americký bouřlivák Ryan Hollweg překvapivě končí v Plzni! S Indiány se dohodl na ukončení spolupráce s ohledem na zdravotní problémy. „Bohužel vzhledem k dlouhodobým zdravotním problémům je Ryanova sportovní budoucnost nemožná,“ uvedl generální manažer Martin Straka na klubovém webu. 35letý útočník strávil v Plzni šest let, během kterých se proslavil důraznou hrou do těla a několika ostrými bitkami. Včetně play off odehrál rovných 200 zápasů a posbíral 18 bodů (11+7). V roce 2013 pomohl Plzni k titulu. „Ryanovi nyní přejeme jen to nejlepší, především pevné zdraví, a patří mu naše velké poděkování,“ dodal Straka.