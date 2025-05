Přestupy v extralize ONLINE: Hradec posiluje útok. Obrat ve Spartě, Fin zůstává

Potvrzeno. Jak již dříve informoval web iSport, do Liberce se vrací zkušený útočník Radan Lenc. Třiatřicetieltý reprezentant, který až do Českých her v Brně bojoval o účast na mistrovství světa, předčasně rozvázal smlouvu ve Švédsku, aby se mohl vrátit domů. S Bílými Tygry, se kterými v minulosti dvakrát vyhrál Prezidentský pohár a bral dvě stříbra, uzavřel tříletou smlouvu. „Já jsem osobně velmi šťastný, že nám dal Radan šanci s ním vůbec vyjednávat, protože o něj byl velký zájem mezi nejlepšími kluby extraligy. Za pomoci majitele klubu Petra Syrovátka jsme našli cestu, jak se dohodnout na dlouhodobém kontraktu. Je to hráč, který nám přinese obrovskou hokejovou kvalitu a zkušenosti z top evropských soutěží a z těžkých mezinárodních zápasů,“ uvedl sportovní ředitel Michal Birner pro klubový web.