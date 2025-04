Přestupy v extralize ONLINE: Vítkovice dál zbrojí. Berou Čecha, co vyrostl ve Švýcarsku

Někdejší výkonný ředitel STES, kam ho najal předseda FAČR Petr Fousek, či funkcionář Baníku Ostrava nebo SK Sigma Olomouc Martin Rak, našel po lednovém konci na Strahově nový džob. Stává se novým obchodním ředitelem HC Vítkovice, ostravský klub již změnu oficiálně oznámil na svých stránkách. „Moc se na to těším! Vnitřně cítím, že to je výzva. Vítkovice jsou tradiční hokejová značka a jeden z TOP klubů extraligy, bez ohledu na to, že tato sezona nebyla příliš úspěšná. Ale v profesionálním sportu se pohybuji přes dvacet let, tak moc dobře vím, že je to nahoru a dolů. Moc jsem se těšil i zpět do Ostravy. Oslovení panem Pavlíkem mě moc potěšilo. Byť jsme spolu seděli vícekrát, tak hned na té první schůzce jsem z něj cítil to nadšení a zápal. I když se to tady ve Vítkovicích dělá v menším počtu lidí, tak už na první schůzce jsem měl chuť to přijmout,“ uvedl Rak, který STES opouštěl za docela vyostřených poměrů.