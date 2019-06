Kondiční trenér Třince se učil u Finů. Popsal, čím se liší při tréninku | iSport.cz

Systém. Trpělivost. A maximálně zodpovědný přístup. To jsou podle Marka Gryce základní kameny, na kterých Finové budují své aktuální úspěchy. Napříč všemi kategoriemi. Na stáži byl u renomovaného kondičního trenéra Jussi-Pekky Kurttiho a svými poznatky by rád vyšperkoval i přípravu v organizaci Ocelářů. Ti právě nabírají kondici na soustředění ve Vysokých Tatrách. „Pozor, není to tak, že bych něco slyšel ve Finsku a chtěl změnit a překopat celý systém,“ upozorňuje Gryc. „Máme dost vzdělané trenéry, nejsme na špatné cestě. Spíš je kolikrát třeba větší trpělivost v práci s mládeží.“

Proč jste vyrazil na stáž právě do Helsinek?

„Už v průběhu sezony jsem sháněl stáž, kde bych se mohl naučit nějaké nové věci. Přes Jirku Raszku, našeho asistenta trenéra, jsem se dostal ke kondičnímu trenérovi z Espoo Blues, kterým je Jussi-Pekka Kurtti. Klíčové bylo, že mě opravdu chtěl nechat nahlédnout do procesu jejich kondiční přípravy.“

Jsou v tomto Finové vstřícní? Nechali vás nahlédnout do vlastní „kuchyně“?

„Strašně moc, až mě to překvapilo. Jussi mi řekl vlastně celé své know how. Udělal prezentaci, všechno byla jen jeho dobrá vůle, celkově tam jsou strašně vstřícní. On je šéftrenér organizace Espoo Blues, přičemž každá kategorie má svého kondičního trenéra. Jussi tvoří metodické plány pro celý klub a snaží se každou kategorii naučit něco. Aby tam byl na konci sezony jasný výstup a hráči všechny potřebné věci pro další vývoj uměli. K tomu má své soukromé skupiny kluků, vracejí se k němu jeho bývalí hráči z KHL, ze zámoří.“

Na čem tedy mají Finové kondiční přípravu postavenou? V čem je jejich kouzlo?

„Řekl bych to jedním slovem: systém. Trénují systémově už od malých dětí, přes juniory až po muže. Každá kategorie má nějaký úkol pro danou sezonu a tím se všichni řídí. Když se v páté třídě řekne, že kluci musí na konci sezony umět vzpírat s násadou od koštěte, tak budou vědět, že to opravdu na konci budou umět.