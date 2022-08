Odchody slovenských hráčů do KHL? Jsou to jejich kariéry, míní Hudáček

Poslední dvě sezony hrál slovenský útočník Libor Hudáček (31) v ruské KHL, teď dal přednost třineckým Ocelářům. Proti Vítkovicím (1:2p) si zahrál první přípravný zápas v novém dresu, naskočil v centru formace s Andrejem Nestrašilem a Danielem Voženílkem. Nově složený útok se neprosadil, ale Hudáček bude pro Oceláře posilou. To bylo znát. Jak se dívá na odchody slovenských kolegů do Ruska? A co říká na palbu Petera Muellera, který přípravný duel přesnou ranou v přesilovce a prodloužení rozhodl?

Jak jste si užil první zápas za Třinec?

„Užil jsem si to, po dlouhé době znova zápas. Jsem rád, že jsem si zase zahrál, jenom jsem měl hodně šancí a ani jednu nevyužil. Z toho je trošku zklamání. Ale je teprve srpen, myslím, že se zastřílím a pomůžu týmu.“

Můžete hrát v centru i na křídle. V Třinci jste začal ve středu formace, tam se s vámi i počítá?

„Já už několik sezon hraji centra. Už když jsme se s trenérem bavili před podpisem smlouvy, tak říkal, že by mě chtěl do centra. A kdyby něco, že bych mohl zaskočit i na křídle. Zatím to vypadá, že začnu jako centr.“

Sice jste se gólově neprosadili, ale spolupráce s Andrejem Nestrašilem byla na první zápas slušná, souhlasíte?

„Jasně. Na to, že jsme necelé dva týdny spolu... Bude to jen a jen lepší. Uvidíme, kdo do naší lajny přijde, zatím je tam Voža (Daniel Voženílek). Přípravu začneme takto, budeme zkoušet různé variace. Myslím, že nám to může jít.“

Ve čtvrtek jste byl u doktora na vyšetření, co vás trápilo?

„Zblokoval jsem na tréninku střelu, tak jsem byl ve čtvrtek ráno jen na rychlém rentgenu. Nic tam nebylo, přes víkend jsem si oddychl, odpuchlo to a byl jsem připravený.“

Na první zápas v Ostravě přišly takřka dvě tisícovky diváků (1993), vtáhne kulisa do přípravy víc?

„Samozřejmě, čím víc diváků, tím lepší pro hráče. Na to, že to byl první zápas, tak to mělo i grády a skoro tam byla i bitka. Derby. Škoda, chybělo víc gólů. Přesilovek jsme měli hodně, musíme z nich dát nějaký gól. Chtěli jsme to hrát moc do prázdné, na pěknou nahrávku, na pěknou akci. Změníme to, budeme chtít dávat jiné góly.“

Bitvu rozhodl v prodloužení a přesilovce čtyř proti třem Peter Mueller. Jaké na něj máte vzpomínky, když jste v letech 2018-20 hrával za Liberec?

(usměje se) „Stále jste mi ho připomínali, bojovali jsme spolu o krále střelců. A ještě s Milanem Gulašem. Peter je snajpr, na konci to pěkně ukázal, dal víko.“

Má palbu pořád v sobě?

„To se neztratí, to má na celý život. Vystřílel milion puků, dal milion gólů, má to v sobě. Počkal si na šanci, pěkně se skryl za obránce a vystřelil. Náš gólman asi nic neviděl, pěkná střela.“

Podepsal jste s Třincem, ale podle spekulací slovenských médií se o vás zajímal ruský Nižněkamsk, byl ve hře?

„O Nižněkamsku nic nevím.“

Vás bratr, brankář Július Hudáček, tam skončí?

„To nevím, to je otázka na něj. Já jsem si vybral Třinec, uvidíme, co si vybere on. Těžko říct, kde skončí. Dnes má narozeniny, ptal jsem se ho a neuměl mi na to odpovědět.“ (usmívá se)

Jaký máte názor na odchody slovenských hráčů do KHL?

„Hmm. Můžu říct jen tolik, že to jsou jejich kariéry, jejich rozhodnutí, sami si zvolili. Já se k tomu neumím vyjádřit, je to jejich rozhodnutí. Když se rozhodli, tak se rozhodli. Uvidíme, co z toho bude.“

Naposledy se ze zámoří do Ruska stěhoval Samuel Buček, překvapil vás?

„Těžko říct, fakt nevím, jakou měl situaci, taky jsem z toho byl překvapený. Asi ho tam přemluvil asistent trenéra, který ho zná.“

