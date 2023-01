Oceňuji výkony (mladých) Češek i Lehečky. Djokovičovi je těžké fandit...

České deblistky Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková si probojovaly cestu do dalšího finále • profimedia.cz

Linda Nosková svou cestou do finále nadchla Austrálii • ČTK

Linda Fruhvirtová trápila Vekičovou, ale třísetovou tahanici nedotáhla do vítězného konce • ČTK / AP / Asanka Brendon Ratnayake

Tenista Jiří Lehečka do semifinále grandslamového Australian Open nepostoupil, zastavil ho Stefanos Tsitsipas • ČTK

Jiří Lehečka slaví postup do čtvrtfinále Australian Open! • Reuters

Jiří Lehečka v euforii po postupu do osmifinále Australian Open • Reuters

Dalibor Svrčina při premiéře v hlavní soutěži Australian Open do 3. kola neprošel • ČTK / AP / Asanka Brendon Ratnayake

KOMENTÁŘ VLADISLAVA ŠAVRDY | Zásadní zpráva z Australian Open pro český tenis? Obrovská účast našich hráček v hlavní soutěži. Mezi nimi i mladé tenistky, jejichž start na grandslamu je velkým úspěchem. Ať už jsou to obě sestry Fruhvirtovy, nebo Sára Bejlek, která se kvalifikovala. Startovalo 11 žen, víc zástupkyň měly jen Spojené státy. A to ještě účast unikla Lindě Noskové. Oceňuji také vynikající tenis Jirky Lehečky, který má našlápnuto k velkým výsledkům a dalšímu posunu ve světovém žebříčku.

Z českých tenistek to ve dvouhře dotáhla nejdál Karolína Plíšková. Tolik se s ní přitom nepočítalo, začátek sezony nebyl nijak úchvatný, vypadalo to, že formu spíš nemá. Dobří a velcí hráči se ale umí ještě víc soustředit právě na grandslamu. To taky potvrdila. Čtvrtfinálová soupeřka Magda Linetteová byla brána spíše jako průměrná a los se zdál příznivý, jenže v Melbourne chytla vynikající formu.

Karolína má znovu svého bývalého trenéra Saschu Bajina a je důležité, aby měla stále chuť naplno trénovat i zodpovědně dělat kondici. Dneska je i ženský tenis obrovsky silový, špičkové hráčky s ní vůbec nemají problém. Karolína už nabrala zkušenosti z řady velkých zápasů, a když se udrží v top formě, bude mít i nadále šance figurovat v závěrečných kolech grandslamových turnajů.

Markéta Vondroušová hrála dva zápasy opravdu dobře a zdálo se, že i utkání 3. kola s Lindou Fruhvirtovou se jí povede otočit. Mluvil jsem s ní po návratu a říkala, že poté, co se Linda nechala ošetřovat, dostala křeče a bohužel si s tím už nedokázala poradit. Markéta za sebou měla manko z hlediska dlouhé zápasové pauzy. Má zatím sehráno poměrně málo zápasů, negativně ji poznamenaly i pozdní noční časy duelů.

Je otázkou, do jaké míry bude šampionka ze čtyřhry Bára Krejčíková na velkých turnajích neustále kombinovat dvouhru i debl.