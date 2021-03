V Toruni začíná HME v atletice. Jaký je program a kdy závodí Češi?

Už je to skoro rok a půl, co se atleti zúčastnili poslední vrcholné akce. Ve čtvrtek 4. března se konečně dočkají, do 7. března bude v polské Toruni probíha Halové mistroví Evropy. V ArenaTorun se představí i početná výprava českých atletů, která obhajuje z posledního halového evropského šampionátu jednu stříbrnou medaili. Nyní jsou ambice atletů vyšší a Češi by rádi navázali na úspěšný šampionát z roku 2017 v Bělehradu, odkud si odvezli sedm cenných kovů.