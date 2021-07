Výsledky Tour de France: Pogačar v čele. Obhájí žlutý trikot?

108. ročník Tour de France vstupuje do posledního týdne. Žlutý trikot nese obhájce titulu Slovinec Pogačar. V čele má více než pětiminutový náskok na Kolumbijce Urána, třetí je Dán Vingegaard, který se stal po odstoupení Primože Rogliče hlavním jezdcem na celkové pořadí v týmu Jumbo-Visma. Kdo z jezdců přijede ve žlutém 18. července do Paříže?

Etapy 108. ročník Tour de France

Průběžné pořadí Tour de France 2021 (po 15. etapě)

Žlutý trikot: 1. Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) 62:07:18, 2. Urán (Kol./EF Education-Nippo) -5:18, 3. Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma) -5:32, 4. Carapaz (Ekv./Ineos Grenadiers) -5:33, 5. O'Connor (Austr./AG2R-Citroën) -5:58, 6. Kelderman (Niz./Bora-hansgrohe) -6:16, 7. Lucenko (Kaz./Astana-Premier Tech) -7:01, 8. Mas (Šp./Movistar) -7:11, 9. G. Martin (Fr./Cofidis) -7:58, 10. Bilbao (Šp./Bahrajn Victorious) -10:59, ...121. Vakoč -2:46:48.

Zelený trikot: 1. Cavendish (Brit./Deceuninck-Quick Step) 279 bodů, 2. Matthews (Austr./Team BikeExchange) 207 bodů, 3. Jasper Philipsen (Bel./Alpecin-Fenix) 174 bodů)

Puntíkatý trikot: 1. Poels (Niz./Bahrain Victorious) 74 bodů, 2. Woods (Kan./Israel Start-Up Nation) 66 bodů, 3. Quintana (Kol./Team Arkea-Samsic) 64 bodů

Bílý trikot: 1. Pogačar 62:07:18, 2. Vingegaard -5:32

Týmová soutěž: 1. Bahrain Victorious 187:10:05

Výsledky etap na Tour de France 2021

26. června, 1. etapa: Brest - Landerneau

Francouzský cyklista Julian Alaphilippe vyhrál po útoku v cílovém stoupání úvodní etapu Tour de France, kterou poznamenaly dva hromadné pády. Úřadující mistr světa nastoupil dva kilometry před koncem ve skupině, která zůstala vpředu po druhém karambolu v pelotonu, a vyhrál s náskokem osmi sekund před Australanem Michaelem Matthewsem a Slovincem Primožem Rogličem.

27. června, 2. etapa: Perros-Guirec- Mur-de-Bretagne

Nizozemský cyklista Mathieu van der Poel vyhrál druhou etapu Tour de France s dvěma stoupáními na Mur-de-Bretagne a oblékl se do žlutého trikotu lídra. Při první účasti na „Staré dámě“ tak mistr světa v cyklokrosu uctil památku svého zesnulého dědy Raymonda Poulidora, jenž byl na Tour osmkrát na stupních vítězů v celkovém pořadí, ale nejcennější trikot nikdy nezískal ani na jednu etapu.

28. června, 3. etapa: Lorient - Pontivy

Třetí etapa Tour de France 2021 přinesla hned několik ošklivých pádů, z toho jeden těsně před cílem. V poslední zatáčce skončil při spurtu na zemi Peter Sagan, kterého srazil padající Caleb Ewan. Ten si navíc zlomil klíční kost a Tour pro něj skončila. V průběhu etapy se ošklivě sedřel i jeden z favoritů Slovinec Primož Roglič. Po 183 km z Lorientu do Pontivy slavil Belgičan Tim Merlier, který navázal na nedělní triumf týmového kolegy Mathieua van der Poela - ten tentokrát dojel v závěrečném spurtu sedmý a uhájil žlutý dres lídra.

29. června, 4. etapa: Redon - Fougeres

Šestatřicetiletý britský cyklista Mark Cavendish uspěl při návratu na Tour de France po třech letech v hromadném spurtu a vybojoval 31. etapové vítězství ve slavném závodu v kariéře. Žlutý dres ve sprinterském dojezdu 150,4 km dlouhé čtvrté etapy, která se tentokrát obešla bez pádů, uhájil Mathieu van der Poel.

30. června, 5. etapa: individuální časovka Changé - Laval

Je neskutečné, jak se může historie v tak krátké době opakovat. I když tentokrát v další parádní časovce Tadej Pogačar nikoho ze žlutého dresu nevysvlékl. Ale Mathieu van der Poel se musel hodně zmáčknout, aby se ve čtvrtek neoblékal do tradičního týmového trikotu.

1. července, 6. etapa: Tours - Chateauroux

Britský cyklista Mark Cavendish vyhrál na Tour de France druhou spurtérskou etapu za sebou a má na „Staré dámě“ na kontě už 32 vítězství. Poslední půlkilometr jel průměrnou rychlostí 66,7 kilometru v hodině. Žlutý trikot lídra v 6. etapě díky dojezdu v hlavním poli počtvrté uhájil Nizozemec Mathieu van de Poel.

2. července, 7. etapa: Vierzon - Le Creusot

Nejdelší etapu Tour de France za posledních 21 let vyhrál po téměř 250 kilometrech slovinský cyklista Matej Mohorič. Ve žlutém zůstal Van der Poel. 26letý rodák z Kranje je po Primoži Rogličovi druhým Slovincem, který vyhrál etapu na všech třech závodech „Grand Tour“.

3. července, 8. etapa: Oyonnax - Le Grand-Bornand

Tadej Pogačar má letos formu jako hrom. O tom nikdo nepochyboval už po středeční časovce, kterou ovládl. On se ale rozhodl ukázat svou sílu i v prvních horách. A stálo to za to. Loňský vítěz se v předposledním stoupání opřel do pedálů a všem z hlavní skupiny kromě Richarda Carapaze upláchl. Ekvádorce se pak zbavil během chvíle, v neskutečném tempu se prohnal postupně kolem všech členů úniku. Jen na etapové prvenství to nestačilo. Ale co, má žlutý dres.

4. července, 9. etapa: Cluses - Tignes

Devátou horskou etapu Tour de France vyhrál po sólovém úniku australský cyklista Ben O'Connor a posunul se na druhé místo průběžného pořadí. Žlutý trikot lídra udržel obhájce Tadej Pogačar ze Slovinska.

6. července, 10. etapa: Albertville - Valence

Britský cyklista Mark Cavendish vyhrál v hromadném spurtu desátou etapu Tour de France. V letošním 108. ročníku si připsal už třetí vavřín a s 33 výhrami ho jediná dělí od rekordu Eddyho Merckxe. Žlutý dres uhájil obhájce titulu Tadej Pogačar ze Slovinska.

7 .července, 11. etapa Sorgues - Malaucene

V 11. etapě Tour de France peloton hned dvakrát stoupila na proslulou horu Mont Ventoux. Druhý a náročnější výšlap ovládl v sólo jízdě Wout van Aert a v následném sjezdu si dojel pro vítězství etapě i posun v průběžném pořadí.

8. července, 12. etapa St. Paul - Nimes

Dvanáctou etapu Tour de France vyhrál po dlouhém úniku německý cyklista Nils Politt. Peloton s favority nabral na uprchlíky velkou ztrátu. U toho už nicméně nebyl slovenský cyklista Peter Sagan, který ze závodu ještě před startem 12. etapy odstoupil. I nadále vede Slovinec Tadej Pogačar.



9. července, 13. etapa: Nimes - Carcassonne

Britský cyklista Mark Cavendish vyhrál 13. etapu Tour de France ve spurtu a s připsaným 34. vítězstvím v prestižním závodu vyrovnal rekord legendárního Belgičana Eddyho Merckxe. Šestatřicetiletý majitel zeleného dresu ze stáje Deceuninck-Quick Step v závěru téměř 220 kilometrů dlouhé etapy z Nimes do Carcassonem bojoval o triumf s Jasperem Philipsenem, kterého nakonec nechal za sebou. V průběhu pátečního závodu došlo k hromadnému a nebezpečnému pádu u srázu, do kterého se zapletl například Simon Yates.

10. července, 14. etapa: Carcassonne - Quillan

Vítězem 14. etapy Tour de France z Carcassonne do Quillanu se díky úspěšnému samostatnému úniku stal nizozemský cyklista Bauke Mollema, který na „Staré dámě“ oslavil triumf po čtyřech letech. Celkově dál suverénně vede slovinský obhájce prvenství Tadej Pogačar.

11. července, 15. etapa: Céret - Andorra

Horskou patnáctkou etapu cyklistické Tour de France z Céretu do Andorry vyhrál po samostatném úniku Sepp Kuss a stal se prvním americkým vítězem na „Staré dámě“ po deseti letech. Celkově dál jasně vede slovinský obhájce prvenství Tadej Pogačar.