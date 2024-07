Dělají si srandu? Cyklisté z úniku zastavili u krajnice a čekali na peloton

Richard Carapaz se poprvé v kariéře oblékl do žlutého dresu pro lídra Tour de France • ČTK / AP / Jerome Delay

Druhodivizní týmy chtějí být na Tour de France hlavně vidět. To kvůli sponzorům. V tomto případě má už po třech etapách tým Uno-X Mobility splněno dokonale. Kousek jejich dvou závodníků z pondělní rovinaté etapy je na sociálních sítích hitem. Nejprve si kus před pelotonem roztleskávali fanoušky. Co ale udělali poté, nad tím konzervativnější příznivci cyklistiky kroutí hlavami.

Je to druhodivizní celek, navíc s norskou licencí. Aby se dostal na nejslavnější závod planety, musel si celek Uno-X Mobility počkat na divokou kartu od organizátorů. Tu dostal poprvé loni a díky sympatickým výkonům si ji vysloužil také pro 111. ročník Tour de France.

Závodníci, jichž většina je právě z Norska, se letos rozhodli, že budou bavit ještě víc. Jonas Abrahamsen se zviditelnil hodně už tím, že je aktuálním majitelem hned dvou dresů – zeleného pro lídra bodovací soutěže, ale také puntíkovaného pro nejlepšího vrchaře. U borce se 183 centimetry a 78 kily je to slušný počin.

V pondělí ale byl vidět (v zeleném trikotu) ještě mnohem víc. V rovinaté etapě, kterou po úmorných vedrech z víkendu pojal peloton spíš jako přesun z bodu A do bodu B a závěrem pro sprintery, se nikomu moc nechtělo do úniku, tedy vyrazit před peloton. Abrahamsen s týmovým parťákem Johannesem Kulsetem, zaměřením vrchařem, se do toho po šesti kilometrech pustili a bez problémů si brzy vytvořili náskok okolo jedné a půl minuty.

Jenže po chvíli se buď nechtělo vynakládat úsilí jim samotným, nebo je stáhli sportovní ředitelé, a tak si z tohoto „výletu“ začali dělat zábavu. Nejprve při jízdě bez držení roztleskávali diváky okolo trati.

A na závěr udělali kousek, který se jen tak v dnešní cyklistice nevidí. Běžnou praxí je, že když už jezdci nechtějí být v úniku, výrazně zvolní tempo a nechají se hlavní skupinou dojet. Jenže Abrahamsen s Kulsetem zcela zastavili, u krajnice se opřeli o svá kola a čekali, až přijede peloton. Když se blížil, opět nasedli na kola a pokračovali v etapě.