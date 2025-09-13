Vingegaard slaví a přeje si: Teď už v červeném dojet až do Madridu. V úniku se ukázal Hirt
Před etapou držel první místo a červený trikot s náskokem 44 sekund. Teď hlavně nemít špatný den, přáli si v celku Visma-Lease a Bike. Sami totiž z letošního Gira moc dobře vědí, jak se dá vše zvrátit v poslední těžké etapě. V případě Jonase Vingegaarda se ale nic takového nedělo, naopak ještě v závěrečném brutálním stoupání zaútočil, ovládl etapu a potvrdil, proč byl druhý muž letošní Tour de France největším favoritem Vuelty a Espaňa. „Byl opravdu silný, gratuluji mu,“ poklonil se jeho největší soupeř Joao Almeida, který už na závěrečný atak neměl síly.
Byl to poslední den, kdy se mohl ještě Joao Almeida pokusit vysvléknout Jonase Vingegaarda z červeného dresu. Papírové předpoklady jak před celou třetí Grand Tour sezony, tak před 20. etapou ale hovořily výrazněji ve prospěch dánského dvojnásobného vítěze Tour de France.
Přesto bylo jasné, že mu to z týmu UAE Emirates-XRG nedají zadarmo. Etapa se vyvíjela tradičně. Do denního úniku se dostali nejprve Filippo Ganna a Egan Bernal (Ineos Grenadiers), k nimž postupně přijelo dalších 36 závodníků. Mezi nimi byl i Čech Jan Hirt.
Tato velká skupina ale nedostala příliš mnoho prostoru, jejich náskok byl maximálně 1:45 minuty. V pelotonu se o udržování uprchlíků na uzdě staral tým z Emirátů společně s Red Bull-Bora-hansgrohe. Ti se totiž zase snažili unavit Toma Pidcocka a dostat na pódium Jaye Hindleyho.
Padesát kilometrů před cílem, kilometr do vrcholu předposledního stoupání Navacerrada, zůstalo vepředu už jen 13 cyklistů, mezi kterými ale český vrchař nechyběl. Jejich náskok už byl však jen minutu, což značilo, že šance na výhru v etapě jsou jen velmi malé.
Fanouškům vstup zakázán
Na toto místo se cyklisté znovu vraceli ve chvíli, kdy do cíle zbývaly poslední čtyři kilometry. Ty měly být původně bez fanoušků, kteří měli mít na Bola del Mundo vstup zakázán. Důvodem měla být hlavně ochrana vzácného ekosystému. V opačném případě totiž vedle protestů propalestinských aktivistů hrozily i akce aktivistů ekologických, čemuž chtěli organizátoři zamezit.
Cyklisté však před druhým výjezdem absolvovali ještě sjezd do údolí. Právě v něm se vedoucí skupina rozpojila a rázem její druhá část ztrácela 30 sekund. V ní byl k lítosti českých fanoušků i Hirt.
Sedmnáct kilometrů před cílem se ale na silnici posadili političtí aktivisté, kteří se snažili zastavit závod. Díky zásahu policistů se nejprve čelní skupině, a pak i skupině hlavních favoritů, podařilo projet, ovšem poslední cyklista z této skupiny už musel hodně přibrzdit.
Jako první se pak do závěrečného 12,3 km dlouhého a velmi těžkého stoupání vydal Mikel Landa. Stále měl k dobru minutu před skupinou hlavních favoritů. Landu ale brzy dojeli Bernal, Ciccone a Van der Lee.
Hirt se v té chvíli už zapracoval v hlavní skupině, kde byl k ruce týmovému kolegovi Matthewovi Riccitellovi, jenž byl v celkovém pořadí na 6. místě se ztrátou minuty na pátého Pellizzariho, se kterým se stále snažil bojovat o bílý dres nejlepšího mladíka.
Osm kilometrů před cílem byl náskok v tu chvíli už jen čelní dvojice Ciccone, Landa 53 sekund a dál šel dolů, když na špici hlavní skupiny jel tempo Felix Grossschartner.
„Byla to skvělá etapa, strašně náročná, jak jsme čekali. Věděli jsme, že UAE takhle pojedou, ale Jonas na tom byl velmi dobře a pořád jsme měli ve skupině hodně lidí,“ vyprávěl pak vítěz Vuelty z roku 2023 Sepp Kuss.
Souboj o červený dres
Závěrečný kopec začal přinášet oběti. Pellizzari začal 6,7 km před vrcholem ztrácet na hlavní skupinu, v níž se naopak dál držel Riccitello. Dalším, kdo začal doplácet na vysoké tempo, byl z top 10 Felix Gall (před etapou 7. místo).
Při nájezdu do nejnáročnější části etapy, tedy přibližně tři kilometry před cílem, už měli favorité Landu s Cicconem na dosah a brzy je i dojeli. V této části také odstoupil z čela Jai Vine a Almeida nasadil své stabilní tvrdé tempo a vydal se úzkou cestou s ne úplně nejlepším povrchem k vrcholu.
V tuto chvíli se naplno rozhořel souboj o červený dres, ale také o třetí místo a bílý trikot. Na špici jel Almeida, za ním Vingegaard, Hindley, Pidcock, Kuss, za nimi pak s mezerou Riccitello.
Čekalo se, kdy přijdou první útoky. Začal s nimi 2,2 km do cíle Hindley, za kterým se pustil i Vingegaard, Almeida za ním malinko ztrácel, stejně jako Pidcock, ale ještě soupeře dojeli.
O kilometr dál přišlápl Vingegaard a potvrdil tak, že byl zcela právem největším favoritem 80. ročníku španělské Vuelty. Během chvilky získal desítky metrů na soupeře a dojel si pro třetí etapové vítězství a hlavně celkovou výhru.
„Chtěl jsem vyhrát v Bilbau, kde jsme do cíle nedojeli. Odveta přišla na Angliru, tam jsem ale podlehl Joaovi, tak to přišlo dnes. Cítil jsem se lépe než v předchozích etapách, takže jsem hrozně šťastný. I za to, jak mě podporoval tým celé tři týdny,“ vyprávěl s úsměvem, který jej provázel celou Vueltou, Vingegaard.
Přiblížil i samotný útok v poslední horské etapě tohoto ročníku. „Cítil jsem se docela dobře v tempu, které nastavili UAE, nebyl jsem na limitu, naopak jsem měl pocit, že Joao ano. Cítil jsem šanci vyhrát etapu, tak jsem zaútočil a najednou jsem měl náskok. Závěr byl strašně prudký, málem jsem tam vjel do plůtků, ale klaplo to,“ těšilo cyklistu, který celou Vueltu předváděl stabilní výkony a nikdy jej soupeři nedostali pod velký tlak.
Nemocný Almeida
Potíže ve 20. etapě, a nejen v ní, přiznal Almeida. „Byl jsem na limitu asi celou etapu, ale museli jsme to zkusit, nebylo co ztratit. Chtěli jsme etapu udělat těžkou, ale tenhle týden jsem už nebyl úplně zdravý, takže pocity nebyly nejlepší,“ řekl Portugalec, který byl překvapením španělské Grand Tour. Před ní totiž mnozí očekávali, že Vingegaardův náskok v této fázi závodu bude mnohem větší než 44 sekund. Nakonec lídr celku Visma-Lease a Bike závod ovládne s náskokem 1:16 minuty právě před Almeidou.
„Jonas byl opravdu silný, chci mu pogratulovat. Není špatné být za ním,“ dodal Almeida.
Za ním skončí na třetí příčce Pidcock, který odolal útokům Hindleyho a celé stáje Red Bull-Bora-hansgrohe. Ta nakonec neudržela bílý trikot. Pellizzari totiž dojel do cíle na Bola del Mundo se ztrátou 2:50 minuty na Vingegaarda a 2:26 na Riccitella, který je tak novým a konečným vítězem soutěže mladíků. Samozřejmě za předpokladu, že se mu podaří bez problémů dokončit 21. etapu, která má mít i přes hlášené mohutné protesty cíl v Madridu.
„Doufám, že se nedočkáme změn v nedělní etapě a že v červeném dresu přijedu do Madridu,“ přeje si Vingegaard.
Hirt dokončil etapu jako 30. se ztrátou 7:17 minuty.