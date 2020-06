KARLOS SHOW: Babiš by mě pochválil, smál se Vízek. Proč od něj lidé utíkali? | iSport.cz

Jeden z dalších dílů Karlos Show natáčený po nucené pauze kvůli pandemii, nešlo zahájit bez tématu COVID-19. Prvním hostem byl totiž bývalý úspěšný fotbalista, majitel zlaté olympijské medaile Ladislav Vízek, který se nebezpečným koronavirem nakazil.

„Já si myslím, že jsem jediný, kdo porazil koronavir, protože se o tom furt mluví… Jsem populární tím, že jsem dostal chřipku. Takže mi to docela vadí, ale samozřejmě, že na to odpovídám,“ poznamenal Vízek a pak se rozvyprávěl, jak probíhala léčba.

„Šmíca mi nosil obědy, žiju v domácnosti s manželkou, která je o hodně mladší, a nikdo to nedostal. Popral jsem se s tím docela dobře. První týden jsem měl horečky, tehdy jsem snědl půl kila paralenu denně a nějaké coldrexy…,“ líčil. „Když přešla horečka, z ničeho nic přišel kašel, ten trval taky týden. A pak následovala jediná kladná věc, nechutenství. Ztratil jsem chuť, vůbec jsem nejedl a zhubl jsem jedenáct kilo. To bylo jedině dobře, protože bych mohl shodit klidně třicet a byl bych rád. Ale vidíte, že to jako hospodský znovu nabírám.“

Vízek navíc prozradil, že byl možná nejpříkladnějším pacientem v republice. Nevyšel z domu, ani z ložnice. V roušce prý dokonce i spal. „To by mě Babiš pochválil, že jo? A když jsem vylezl ven, tak ode mě všichni lidi utíkali,“ vtipkoval fotbalový veterán.

Jeho zetěm je bývalý úspěšný záložník Vladimír Šmicer, proto došlo i na téma, kdo z nich byl lepší fotbalista. „Samozřejmě, že se hecujeme, když k němu přijdu na víno. Vždy mu říkám, Šmíco, tolik medailí nemáš,“ smál se bývalý kanonýr. „Já si vydělal na pivnici, on má dva hotely. Podle toho by si člověk myslel, že je lepší, ale oni byli líp placeni.“

Druhého hosta, bývalého slovenského obránce, mistra Evropy z roku 1976 Karola Dobiaše se Vémola zeptal, jak se k němu chovali fanoušci, když přešel z trnavského týmu do Bohemians. Sám gladiátor má totiž se slovenskými fanoušky bohaté zkušenosti. „Dělal jsem stare down (nástup tváří v tvář) s Attilou Véghem a pět tisíc Trnaváků tam na mě řvalo: Vémola je kokot!“

Na to Dobiaš připomněl své zážitky. „Když jsem měl míč, tak dvacet tisíc lidí křičelo: Smrt slovenskému zrádci! Ale takový je život, já jsem získal u fotbalu hroší kůži, mě hned tak něco nenasere.“

Třetici hostů uzavřel bývalý brankář Jaromír Blažek, kterého Terminátor představil jako „Jaromíra Jágra českého fotbalu,“ vzhledem k věku, kdy Blažek v necelých čtyřiceti třech letech ukončil kariéru. „Překonal jsem Pepiho Bicana. Ten končil dříve než já. Takže já jsem zatím nejstarší, ale zdá se mi, že mě někdo z Opavy dohání… Pavel Zavadil.“

Řešilo se i to, zda jsou brankáři „magoři“ oproti zbytku týmu, jak se vypráví. „Já myslím, že říkáš pravdu,“ reagoval okamžitě Vízek. „Dík, Láďo,“ opáčil pobaveně Blažek.

A Dobiaš potvrdil pověst vypravěče, když zavzpomínal, jak si během fotbalové kariéry přivydělával. „Prodávali jsme křišťál. Jednou jsme měli prodat šestiramenný lustr. Pak jsme z něj sestavili pětiramenný, ale i ten jsme prodali.“

Publikum se opět skvěle bavilo.

