KARLOS SHOW: Vémolu „buzeroval“ Bart Simpson. Hašek mluvil o kandidatuře | iSport.cz

Exkluzivní sestava. I když měl Karlos Vémola v dalším dílu své show jen dva hosty, bohatě to stačilo. Pozvání totiž přijali Dominik Hašek a Martin Dejdar. Český Terminátor se zeptal Dominátora i na prezidentskou kandidaturu. A na slavného herce prásknul, že je „pedant“, který mu vytýká, jak ve své show sedí. „Kdo by to kdy řekl, že mě bude Bart Simpson buzerovat za to, jak sedím,“ vtipkoval pětatřicetiletý bijec a moderátor v jedné osobě.

Zatímco většina talkshow vysílá přes léto reprízy, Karlos show jede dál a předkládá divákům další nové díly. V tom aktuálním se navíc sešla velká jména. Hokejová legenda Dominik Hašek a populární herec Martin Dejdar.

Během pořadu došla řeč i na Haškovu prezidentskou kandidaturu, o které se nedávno hodně diskutovalo. „Chystá se to? Budeme mít prvního sportovního prezidenta?“ zeptal se Terminátor Dominátora.

„Je tady víc věcí, které se mi teď nelíbí, než těch, co se mi líbí. Myslím to co, se děje na tom nejvyšším místě tady nad Vltavou, na Hradě,“ přiznal hokejový velikán. „Máme prezidenta, jakého máme, uvidíme, kdo tam bude za tři roky, ale zopakuji, že já to za ty tři roky neplánuji. Řekl jsem, že mě to velice zajímá, že se touto myšlenkou zabývám, ale teďka ještě ne. Je mi tolik, kolik mi je, takže chci ještě počkat,“ vysvětlil pětapadesátiletý Hašek.

Vémola se také ptal hokejového veterána, co říká na přechod z hřiště na led dalšího velkého sportovce. „Teď začala na ledě chytat naše největší brankářská fotbalová legenda Petr Čech. Hráli jste spolu někdy hokej, radil jsi mu? Protože on se tomu opravdu aktivně věnuje,“ zajímal se Vémola.

„Na ledě jsme se ještě nepotkali. Koukal jsem se na nějaké záběry, kde Petr chytal. Musím říct, že má celkem vybroušenou techniku, je vidět, že se tomu věnuje. Bylo znát, že Petr gólmany sleduje nebo mu někdo radil. Opravdu hezky se pohybuje, od tyčky k tyčce, takovým moderním stylem, zbytečně nevstává,“ chválil Hašek.

Na pódium pak Terminátor přizval herce, jenž je s hokejem dlouhodobě spjatý. Nejen proto, že má tento sport rád a sám jej hraje v rámci týmu hvězd HC Olymp, ale také proto, že účinkoval v seriálu Poslední sezona, který vypráví příběh hokejisty, který se vrátil do Česka z NHL.

„Když dostanu Vémolici, tak dostanu motolici, způsobím hned demolici a upadnu na palici,“ zarecitoval na úvod Dejdar, když dostal od hlavního muže pořadu tradiční nápoj.

„Ona s ním je velká sranda, ale on je kromě toho veliký pedant. Všimněte si, jak já sedím,“ upozornil Vémola diváky. „Vždycky si tady sedím na pána, a on mi za to pořád nadává. Že mám být narovnaný. Kdo by to kdy řekl, že mě bude Bart Simpson buzerovat za to, jak sedím,“ zažertoval Vémola s odkazem na Dejdarovu slavnou dabingovou roli.

„Pravou ponožku si popotáhni,“ reagoval pohotově herec a velký vtipálek, který několikrát během bezmála padesátiminutového natáčení rozesmál publikum.

