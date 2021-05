KARLOS SHOW: Sumo i doping. Musíš milovat život, říká Kapitán Demo

Dokázal, co žádný jiný Čech. Pavel Bojar se stal v Japonsku slavnou personou, a to se přitom vydal cestou sumo bojovníků, i přesto, že nikdy nedokázal vážit přes sto kilo. Sportovní kariéru ukončil v roce 2014 a vrátil se zpátky do České republiky, kde začal pracovat u úklidové firmy. V očích Japonců je ale navždy ikonou. O pozici legendy si říká i druhý host aktuální Karlos show, Kapitán Demo, tedy postava, kterou vymyslel a ztvárňuje hudebník Jiří Burian.

Skoro celé Japonsko ví, kdo je Takanoyama Shuntarō, neboli Vznešená hora. Jedná se o sumo zápasníka Pavla Bojara, který se jako vůbec první Čech připojil k profesionálům v Zemi vycházejícího slunce. Navíc se mu podařilo probojovat do špičky tohoto sportu. A právě on byl prvním hostem aktuálního dílu Karlos show.

„Celý život uznávám heslo, že na velikosti psa nezáleží, jde o to, jak kouše,“ začal rozhovor Karlos Vémola se svým prvním hostem. „Ty jsi toho příkladem. Jako sumista úplně nevypadáš. Nemáš dvě stě padesát kilo, jako někteří zápasníci mají. Jaké to je pořád se potýkat s tou obrovskou nevyrovnanou nadváhou?“

„Průběhem kariéry mi to připadalo normální. Protože v sumu jako v takovém žádné váhové limity nejsou,“ řekl Bojar. „Čím má soupeř větší váhu, tím je těžší ho rozhýbat.“

„No právě! Tys to tím pádem musel vyhrávat jinak. Rychlostí, chytrostí…“ vyzvídal Terminátor.

„Někdo může říct i zákeřností.“

Pak Vémola nechal pustit několik ukázek z Bojarových zápasů. Ta poslední zachytila trik českého sumisty, kterým několikrát vyhrál a proslavil se jím. Ve chvíli, kdy se proti němu soupeř obr v prvních vteřinách zápasu zběsile rozeběhl, tak Čech jen rychle uhnul na stranu. Valící se otesánek už nedokázal pohyb zastavit, a tak vyletěl mimo kolbiště a tím duel prohrál.

„To byla taková typicky česká chytrá věc,“ zhodnotil Vémola.

„Moudřejší ustoupí,“ komentoval techniku Bojar s typickým klidem. Při zápasech vážil 94 kilogramů, průměrná váha přitom tehdy byla kolem 160.

Doping v sumu

Později byla řeč o trénincích sumo bojovníků, při kterých například mlátí s co největší tvrdostí hlavou do dřevených sloupů.

„Jak se ještě připravují sumisté, krom toho, že se neustále přejídají?“ vyptával se Vémola.

„Vstává se kolem páté hodiny, a vždycky se trénuje podle toho, jak jsi na tom v soupisce. Existuje soupiska všech zápasníků, a podle svých vyhraných nebo prohraných zápasů v ní stoupáš nahoru,“ vysvětlil Bojar. „Takže ti níž postavení začínají trénink dříve a jsou v průběhu dne vystřídáni těmi níž postavenými. A jsou tam klasicky posilovací cviky pro sumu a pak se trénuje zápas, zápas, zápas.“

Vémola se pak ptal, jak je to s dopingem v sumu. Na tento sport má totiž veliký vliv i Jakuza, tedy japonská mafie.

„Ano, v době, kdy jsem neměl váhu, která by se líbila mému šéfovi, tak jsem se dostal i do styku s tímhle. Před jídlem mi dávali inzulín, aby se mi snížila hladina cukru a víc bych jedl,“ přiznal Bojar. „Stejně to nezabralo, po roce jsem to musel ukončit. A jsem šťastnej, že nahoru na špičku jsem se dostal, až když jsem s tímhle skončil. Ne tedy podvody, ale vlastní silou a tréninkem.“

Polobozi

Sumo bojovníci mají v Japonsku veliký respekt. V dávných dobách byli považováni za polobohy. I Bojar zažil doby, kdy byl zván na opulentní večeře a za to, že dorazil, dostal na konci ještě tučnou obálku peněz.

„Je hezký, když ti zaplatí za to, že se dobře najíš,“ pousmál se v Japonsku slavný Čech.

Navíc se Bojar dostal ve svém sportu na takovou úroveň, že měl ve výsledku i dva sluhy, kteří se o něj starali. Na začátku přitom sám sloužil jako sluha výš postaveným bojovníkům.

„Když člověk dělá někomu výš postavenému sluhu, tak se od něj zase může hodně přiučit. Je to škola života.“

Druhým hostem pořadu byl Kapitán Demo, neboli velmi populární postava české hudební scény, kterou vymyslel a ztvárňuje hudebník Jiří Burian. Demo prohlašuje, že má tři sta kilo. Vémola se jej proto zeptal, co by Bojarovi poradil, aby přibral.

„Musíš prostě milovat život. Chutě, požitky…“ uvedl muzikant.

A pak Terminátor nechal pustit ukázku jednoho z jeho songů, kde zpívá: „Je mi do pláče, když nemám svýho lahváče. Je mi do breku, když si nekousnu do špeku. Život mě nebaví, když škvarky nejsou křupavý…“