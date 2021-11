KARLOS SHOW o olympiádě a černém humoru: Já už mám odsezeno!

Připomínka největšího sportovního svátku. Takové bylo hlavní téma nového dílu Karlos show. Bojovník a moderátor v jedné osobě Karlos Vémola si totiž jako hosty pozval dva olympijské hrdiny. Slalomový kanoista Lukáš Rohan ukořistil pro český tým vůbec první medaili (stříbrnou) z Her v Tokiu a David Drahonínský, který je od sedmnácti let na vozíčku, o několik týdnů později vybojoval zlato v paralympijské lukostřelbě.

Oba hosté v show přiblížili své sporty a nešetřili přitom humorem. Už když jim Vémola na uvítanou naléval svou Vémolici, což je speciální drink ze suplementů značky Extrifit, poznamenal Drahonínský: „Aby mě to nezvedlo z vozejku.“

Úspěšný paralympionik pak odvyprávěl příběh o tom, jak přišel ke svému úrazu.

Do šestnácti let žil velmi aktivní život, hrál fotbal, hokej, byl dobrovolným hasičem, chodil do skautského oddílu a hlavně dělal taekwondo. Vše se ale změnilo 6. dubna 1999, kdy si šel lehnout po návratu z tréninku. Celý život totiž trpí náměsíčností. A právě v tomto stavu toho večera spadl z balkónu třetího patra. Při pádu si poranil páteř, slezinu a játra. Nejprve byl chromý téměř na celé tělo, později došlo ke zlepšení, poranění míchy má však trvalé následky, jeho diagnóza je kvadruplegie.

„Kdyby se to nestalo, tak nemám doma sbírku medailí z paralympiád,“ zakončil vyprávění lukostřelec, který na Hrách nasbíral už šest medailí (dvě zlaté, tři stříbrné a jednu bronzovou).

Drahonínský několikrát odboural publikum svým černým humorem. „To budeme muset prostříhat, jinak mě za tohle zavřou,“ reagoval v jednu chvíli na drsné vtípky Vémola.

„No, mě zavřít můžou, že jo, já už mám odsezených dvaadvacet let,“ rozesmál všechny opět sportovec.