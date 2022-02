KARLOS SHOW: Hodně drsný snowboard. A Duchoslav se nepáral s Čínou

V Karlos show zářila nadšením a odhodláním. Nakonec ale její boj pod pěti kruhy skončil už v osmifinále, v němž Vendula Hopjáková zažila nepříjemný karambol. V pořadu českého Terminátora ale měla možnost přiblížit svou disciplínu, která je rozhodně náročnější, než by se mohlo zdát.

„Je to drsnější, než si lidi představujou. Před dvaceti lety to byla jenom pohoda, jezdilo se z kopce dolů a lidi si to fakt jen užívali. Ale je to vrcholový sport, který je na olympiádě, takže musíme dřít jako všichni ostatní,“ vysvětlila závodnice.

„Já si myslím, že snowboard je strašně nebezpečná disciplína a lidi si to vůbec neuvědomujou,“ řekl Karlos Vémola, který sám už od klukovských let jezdí v rámci hobby na prkně.

Vendula Hopjáková: Po zranění a covidu budu nejšťastnější, když projdu do kvalifikace ZOH

„Je to tak. Na olympiádě v Soči to byl, myslím, nejnebezpečnější sport. Zranilo se tam nejvíc lidí. A i v Pchjongčchangu bylo šíleně moc zranění. I taková, že ti lidé po čtyřech letech pořád nejezdí na snowboardu,“ upozornila Hopjáková.

Pětadvacetiletá úspěšná snowboardistka pochází z Loštic, na což bojovník záměrně upozornil. „Vám je třeba upíráno… Málo kdo ví, že olomoucké syrečky nejsou z Olomouce ale Loštic, že jo?“ uvedl rodák z Olomouce.

„Je to tak, my bydlíme hned naproti skladu, takže je to moc super, když to tam vozí,“ rozesmála se olympionička. „Možná i proto jsem prchla do Prahy. Ne, Loštice jsou skvělý.“

Druhým hostem Karlos show byl herec Jan Antonín Duchoslav , který proslul rolí Vikiho Cabadaje ve filmu Sněženky a machři, jenž patří ke kultovním snímkům ze zimního prostředí.

Vémola se Duchoslava zeptal, jaký má jako celoživotní lyžař názor právě na snowboardisty.

„Už se zlepšili. Ty doby, kdy snowboard začínal a jezdili ho kluci z Jižáku, který nikdy předtím nebyli na horách, tak ti byli na zabití,“ netajil se s kritickým názorem herec. „A nešlo o to, jak se chovali, ale o to, že neznali hory. Snowboard, na rozdíl od lyží, je totiž na úvod strašně jednoduchej sport. První krůčky na snowboardu jsou legrace, proti lyžím. Sranda. Pak se ta obtížnost vyrovnává.“

Duchoslav pak prozradil i to, že není rád za to, v jaké zemi se Hry odehrávají. „Já mám špatný názor na Čínu. Myslím, že takovému státu, s takovým režimem, zřízením, s tím co dělají světu, co udělali nám všem s covidem, by se neměla taková akce nikdy svěřit. Nemám nic proti o olympiádě, ale neměla být v žádném případě v Číně.“

Samozřejmě, že došlo i na zajímavé vzpomínání na legendární film, který mladého lyžaře proslavil. Bojovník a moderátor v jedné osobě ale připomněl i pokračování natáčené po pětadvaceti letech. „Já bych ty druhý Sněženky radši nevytahoval,“ komentoval s pousmáním Duchoslav.