Amatérka, která porazila Pudilovou: Prozradila, proč zamávala při škrcení | iSport.cz

Postarala se o obrovské překvapení. Teprve osmnáctiletá Tereza Bledá porazila v sobotu v rámci projektu Oktagon Underfground bývalou bojovnici UFC Lucii Pudilovou. Ta přitom soupeřkám slibovala, že je přizabije. „Působilo to na mě, jako by to bylo nahrané, a docela se mi to potvrdilo, když jsme se viděly osobně,“ komentuje ostré vyjádření mladá přemožitelka Pudilové v rozhovoru pro iSport.cz.

Sebevědomí jí nechybí. Vycházející hvězda české bojové scény Tereza Bledá se nebojí těch největších výzev. Potvrzuje to i jeden moment ze sobotního souboje s veteránkou UFC, kdy si dovolila zamávat promotérovi, který v její úspěch před zápasem nevěřil. Na zájem médií si Bledá teprve zvyká. Pokud ale naplní svůj potenciál, bude o ní v příštích letech ještě hodně slyšet.

Jak s odstupem pár dnů vzpomínáte na duel s Lucií Pudilovou?

„Určitě mám stále obrovskou radost, je to pro mě perfektní zkušenost. Ale uvědomuju si, že jsem se měla víc soustředit na určité věci, takže bych to udělala příště jinak.“

Co přesně máte na mysli?

„Hlavně boj v postoji. Tam bych se chtěla víc prosazovat.“

Jak na váš úspěch reagovala rodina?

„Všichni byli opravdu šťastní. Gratulovali mi, přišlo mi hodně zpráv. Akorát jsem to ještě nemohla oslavit, protože mě čeká další zápas.“

Takže oslavy budou až po finále.

„Přesně tak. Až skončí celá pyramida.“

Kdy jste s trenérem dospěli k tomu, že podstoupíte takhle odvážnou výzvu?

„Původně jsem věděla jen o jedné soupeřce, která se měla pyramidy účastnit. A když jsem se pak dozvěděla o ostatních holkách, hned jsem řekla trenérovi Andrému Reindersovi, že bych chtěla Lucku. André souhlasil, tak jsme ji vyzvali.“

Bylo něco, čím vás soupeřka překvapila, ať už pozitivně nebo negativně?

„Nejvíc mě udivilo, že se skoro nesnažila bránit takedowny (strhy k zemi). Celkově nenastoupila do toho zápasu tak dravá, jak jsem si myslela, že bude.“

Který moment v duelu byl nejtěžší? Několikrát to vypadalo, že má soupeřka dobře chycené škrcení.

„Určitě, když mi v prvním kole nasadila gilotinu (škrcení) v postoji, to bylo poměrně těžké ustát. Dokázala jsem se z toho ale naštěstí dostat a zbytek zápasu už pak probíhal víceméně podle plánu.“

Na druhou stranu v posledním kole se vás snažila dvě minuty škrtit na zemi a vy jste přitom stihla zamávat do kamery. Jak vás tohle při zápase napadne?

„Věděla jsem, že to nemá dobře chycené. Měla jsem tam dokonce ruku, takže mi bylo jasné, že submisi nedotáhne. Pan Neruda (promotér a zakladatel organizace Oktagon MMA) v medailoncích zmiňoval, že je to strašně odvážný krok vyzvat Lucii a s největší pravděpodobností nemám šanci. Takže když jsem viděla, že sedí přede mnou, chtěla jsem mu trochu z trucu zamávat.“ (směje se)

Takže jste si byla jistá, že na body nemůžete prohrát?

„V tu chvíli jsem byla na sto procent přesvědčená, proto mě trošku překvapilo rozhodnutí jednoho z bodových rozhodčí. Naštěstí však zbylí dva nabodovali zápas pro mě.“

Čím si vysvětlujete to, že Pudilová už přes dva roky nedokázala vyhrát?

„V UFC měla ta konkurence úplně jinou úroveň, ale na druhou stranu mi přijde, že dělá pořád dokola to samé. Nesnaží se pozměnit trenérský kolektiv. Na jejím místě bych hlavně jezdila na kempy do zahraničí, kde můžu sbírat zkušenosti. Ona si navíc z pozice ex-UFC zápasnice může vybírat. Všichni by ji přibrali do tréninkového týmu. Ale problém je v tom, že nikam nejezdí a neinovuje tréninky, proto stagnuje.“

Jak na vás působila její ostrá slova před zápasem, že vás jde přizabít?

„Jako by to bylo nahrané, a docela se mi to potvrdilo, když jsme se viděly osobně. Lucka nebyla úplně ve své kůži.“

Za necelé dva týdny máte před sebou zápas s Magdou Šormovou. V čem bude jiný než ten s Lucií Pudilovou?

„Bude určitě velmi zajímavý takticky. Obě jsme se totiž do finále dostaly stejným způsobem. Wrestlením (zápasením ve volném stylu). Takže je otázka, jestli některá z nás bude chtít wrestlit, nebo se budeme pro změnu přestřelovat v postoji. Asi nebudu zatím úplně prozrazovat taktiku.“

Každopádně budete v úplně odlišné pozici. Před prvním zápasem jste mohla vlastně jenom překvapit, teď jste dokonce podle sázkových kanceláří favoritka. Cítíte větší tlak?

„Vůbec ne. Magda je ohromně zkušená soupeřka a jsem přesvědčená, že mnoho fanoušků stále věří spíše jí. Sázkové kanceláře asi jen nechtějí prohrát tolik, co prohrály v prvním zápase.“ (směje se)

Během dvou týdnů se utkáte se dvěma nejúspěšnějšími bojovnicemi v České republice. Znamená to, že definitivně přejdete k profesionálním duelům?

„No já vlastně už rok a půl neměla zápas v amatérech, protože mi nemohli najít adekvátní soupeřku. Předtím jsem měla jeden a zase rok nic. Takže už jsem k profíkům chtěla přestoupit, bohužel jsem z toho zápasu musela odstoupit kvůli zranění a druhý naplánovaný souboj se zrušil kvůli koronavirovým opatřením. Počítám s tím, že až se všechno rozvolní a skončí pyramida Undergroundu, tak to konečně přijde.“

Ještě před bojovými sporty jste se ale věnovala plavání. Proč ta změna?

„MMA mě lákalo od malička, jenom jsem nevěděla o tom, že se trénuje ve městě, ve kterém jsem žila. Takže když jsem to zjistila, okamžitě jsem přešla. A byla to nejlepší volba!“

Není to někdy těžké v tak moc mužském světě?

„To bych ani neřekla. Spíš mi přijde, že to odsuzují lidé zvenčí, kteří se bojovým sportům nevěnují.“

A co přístup trenéra Andrého Reinderse? Chová se k vám jinak než k ostatním?

„Jak se to vezme. André je ke všem svým svěřencům hodně individuální, podle toho, co daný zápasník vyžaduje. Což je jedna z vlastností, kterých si na něm opravdu cením.“

Jste teprve na začátku kariéry, ale máte už stanovený cíl, kterého byste chtěla dosáhnout?

„Samozřejmě se snažím mířit co nejvýš. Ale vím, že je to dlouhá cesta, která se musí budovat. Takže chci postupovat po malých krůčcích a dostat se až do UFC. A i tam bych určitě chtěla předvádět dobré výkony.“

Skloubit v osmnácti letech školu, MMA a ještě osobní život, to musí být náročné ne?

„Ano. Je to opravdu hodně náročné. Mám ve škole individuální rozvrh a docházím tam podle potřeby pouze na zkoušky. Většinu času mi totiž zabírají tréninky a dojíždění.“

A co děláte, když chcete od zápasení úplně vypnout?

„Preferuji aktivní odpočinek. Takže jdu ven se psy, cvičím s nimi, nebo si jdu zaběhat. Ale občas si zahraju i nějaké hry na počítači a na playstationu.“