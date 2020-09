Oktagon 16 ONLINE: Vítězná premiéra Bledé! Francouzku ubila ve 2. kole

Popelka českého MMA potvrdila kouzelné schopnosti i v prvním profesionálním zápase. Tereza Bledá zastavila zkoušenou francouzskou bojovnici Marii Loiseauovou už ve druhém kole technickým knockoutem. „Super, ale myslím, že si to nebudu pouštět proto, co jsem předváděla v postoji,“ poznamenala se spokojeným úsměvem osmnáctiletá Češka. Její parádní debut byl jedním z hlavních momentů galavečera Oktagon 16 v brněnské Zoner Bobyhall. Dění sledujte živě na iSport.cz online.

AKTUALIZOVAT STRÁNKU

22.26 - Miroslav Brož vs. Adam Šindelář - 1.kolo

Úvodních pět minut probíhalo ve svižném tempu a přineslo několik zajímavých boxerských výměn. Adam Šindelář tlačil v postoji, když však na Miroslava Brože vystartoval, ten jej povětšinou svázal na pletivu, kde těžil z větší síly.

22.15 - Miroslav Brož vs. Adam Šindelář

Galavečer se pomalu blíží do finiše. Čekají nás poslední tři střetnutí. V tom následujícím se proti sobě představí Miroslav Brož a Adam Šindelář. Statisticky jednoznačná věc, Brož drží bilanci 8-2 a Šindelář 7-11. Porážky si však připisoval před mnoha lety, od návratu k MMA v roce 2019 nasbíral tři výhry. Navíc mu z rohu bude radit UFC zápasník Machmud Muradov.

22.06 - Tereza Bledá porazila Marii Loiseauovou ve 2. kole TKO

Dravé mládí přemohlo zkušenosti. Bledá hned v úvodu dostala Francouzku pod sebe a po chvíli přešla její obranu do plného mountu. Po smršti úderů rozhodčí ukončil zápas a potvrdil tím pro „českou Popelku“ premiérové vítězství v profesionální kleci.

„Super, ale myslím, že si to nebudu pouštět proto, co jsem předváděla v postoji. Navíc jsem to chtěla ukončit na submisi,“ usmívala se Bledá po souboji. „Marie měla úplně gumové ruce,“ okomentovala vítězka marné pokusy o páčení rukou soupeřky. „Jsem opravdová vítězka, i toho Undergroundu,“ dodala.

22.02 - Tereza Bledá vs. Marie Loiseauová - 1.kolo

Jasně nastolená taktika. Tereza Bledá se okamžitě vrhla na soupeřku a natlačila ji na pletivo. Marie Loiseauová ale předvedla dobrou obranu proti strhu a po chvíli se dokonce dostala na Česku. Ze zad však Bledá hrozila nejvíce, přecházela mezi pákami na ruku a pokusy o škrcení a několikrát vypadalo, že k ukončení zápasu chybí opravdu málo. Na konci kola přidala „česká Popelka“ ještě úspěšný takedown a pár loktů.

21.51 - Tereza Bledá vs. Marie Loiseauouvá

Velká chvíle a mezigenerační souboj. Tereza Bledá nastupuje k prvnímu zápasu mezi profesionálkami. Proti osmnáctileté bojovnici se postaví o dvaadvacetiletá Francouzka Marie Loiseauová. Ta si extrémně věří, pokud prohraje, přijde totiž o smlouvu v nově vzniklé organizaci Ares. Bledá přiběhla do klece s obrovskou energií za zvuku písničky ADHD.

21.38 - Jakub Dohnal porazil Krisztiána Simona na body

Rozhodčí nabodovali zápas 29-28, 28-29 a 29-28 ve prospěch Jakuba Dohnala. „Jak skončil zápas, vůbec jsem nevěděl, kdo vyhrál. Bylo to fakt těsný, a ten kluk je ku*va dobrej, má před sebou velikou budoucnost,“ ocenil vítěz kvality soupeře.

Jakub Dohnal porazil Slováka Krisztiána Simona na body • Foto Oktagon MMA

21.36 - Jakub Dohnal vs. Krisztián Simon - 3. kolo

Tempo posledního kola značně polevilo, což se dalo vzhledem k průběhu očekávat. Zpátky k wrestlingu se vrátil Simon, po minutě a půl opět slavil úspěch. Sklonil se pro přední nohu soupeře a dostal jej na zem. Dohnal už byl vyčerpaný, proto se ze spodní pozice nedokázal pořádně vymanit. Diváci však dostali, co tenhle střet sliboval. Perfektní představení na zemi.

21.29 - Jakub Dohnal vs. Krisztián Simon - 2. kolo

Druhá pětiminutovka se rychle přesunula na pletivo. Po minutě a půl tahání u pletiva Simon mrštil s Dohnalem do vzduchu a dostal jej pod sebe. Slovák se pokoušel utáhnout páku na nohu, Dohnal se ale z jeho sevření dostal a oba kontrolovali soupeři jednu nohu. „Ty vo*e, co to je za preclík,“ ozvalo se z publika. Náročný způsob boje očividně sebral oběma již spoustu sil.

21.24 - Jakub Dohnal vs. Krisztián Simon - 1. kolo

Přenést souboj na zem se jako první pokusil Krisztián Simon, český soupeř se ale ubránil. Zápas pokračoval na nohou, občas jeden z bijců natlačil druhého na pletivo. Oba však předváděli dobrý defenzivní wrestling. Největší akce tak přišla půl minuty před koncem. Dohnal nabral Krisztiána na ramena a položil jej na podlahu, Slovák se pokoušel protivníka přetočit, skončil ale do konce kola pod ním.

21.11 - Jakub Dohnal vs. Simon Krisztián

Diváky teď čeká velká grapplerská bitva. Jakub Dohnal i Simon Krisztián si libují v boji na zemi, proto by se nejspíš měl příští zápas odehrávat právě tam. V soubojích Čechů se Slováky je to zatím 3:0 pro zástupce českého MMA. Krisztián se tak bude snažit nepříjemnou statistiku vylepšit, do klece ale vstupuje jako outsider.

21.06 - Jakub Běle porazil Tomáše Bola ve 2. kole na TKO (zastaveno doktorem)

V druhém kole začal Běle výborně. Ostrým levým loktem otevřel soupeři tržnou ránu na pravé straně čela. Bolova tvář se okamžitě zalila krví, rozhodčí tak zápas přerušil a přivolal do klece doktora. Ten vyhodnotil, že s takovýmto zraněním v zápase nemůže pokračovat, vítězem se tak stal Běle.

21.02 - Jakub Běle vs. Tomáš Bolo - 1.kolo

Tlak a kopy, taková se zdála taktika Jakuba Běleho. Po netrefeném koleni jej ale Tomáš Bolo hodil na zem, kde se bojovalo o pozici. Čechovi se poté podařilo vstát a oba bijci nabídli divákům před gongem ještě pár boxerských výměn.

Jakub Běle porazil Tomáše Bola ve 2. kole na TKO (zastaveno doktorem) • Foto Oktagon MMA

20.44 - Jakub Běle vs. Tomáš Bolo

Hlavní kartu soubojů odstartuje třetí bratrovražedný duel. Českou stranu zastoupí Jakub Běle a za Slovensko přijde do klece navrátilec v organizaci Oktagon MMA Tomáš Bolo.

20.32 - Alexander Poppeck porazil Csabu Hocze na body

Rozhodčí nabodovali zápas shodně 30-27, 30-27, 30-27 ve prospěch Alexandera Poppecka. „Používat kopy na lýtka byla taktika. Pak už mě ale bolela noha, tak jsem s tím musel přestat,“ smál se Němec po souboji.

Němec Alexander Poppeck porazil maďarského bojovníka Csabu Hocze na body • Foto Oktagon MMA

20.30 - Csaba Hocz vs. Alexander Poppeck - 3. kolo

Postupem času oběma bojovníkům docházely fyzické síly. Hocz si dokonce lehl na zem a snažil se rivala donutit, aby se na něj vrhl a on tak mohl využit schopností v brazilském jiu jitsu. Němec se k tomu ale neměl, tak se opět boxovalo. S úbytkem sil už však rány postrádaly potřebnou razanci, a tak o vítězi rozhodnou body.

20.24 - Csaba Hocz vs. Alexander Poppeck - 2. kolo

Poppeck ve druhém kole ustoupil od své taktiky okopávání přední nohy a spoléhal pouze na boxerské dovednosti. I tak měl ale nad protivníkem navrch, zasahoval častěji, tvrději a i v druhém dějství působil lepším dojmem.

20.18 - Csaba Hocz vs. Alexander Poppeck - 1. kolo

Vzhledem ke stylům boje obou bijců se dalo očekávat, že v postoji bude dominovat Němec. Poppeck okopával soupeři nohu kopy na lýtko, které mu ihned po dvou minutách vydatně zčervenalo. Hocz se snažil o strhy k zemi, těm se ale Poppeck vyvaroval. Po tvrdých loktech u pletiva dokonce začala Maďarovi z ucha crčet krev. Divácky atraktivní zápas i přes dopadnutí mnoha ostrých úderů došel do druhého kola.

20.08 - Csaba Hocz vs. Alexander Poppeck

S Maďarem Csabou Hoczem se měl úvodně potkat v oktagonu Viktor Pešta. Musel ale kvůli nakažení koronavirem odstoupit, a tak jej nahradí německý bojovník Alexander Poppeck.

20.02 - Magadalena Šormová porazila Minnu Grusanderovou na body

Rozhodčí nabodovali zápas 30-28, 30-28, 30-27 ve prospěch Magdaleny Šormové.

Magadalena Šormová porazila Minnu Grusanderovou na body • Foto Oktagon MMA

20.00 - Magdalena Šormová vs. Minna Grusanderová - 3. kolo

Poslední pětiminutovka probíhala zprvu v postoji. Poté přenesla dění na podlahu Šormová, nedokázala si však vypracovat žádnou výhodnou pozici a po dvou minutách se Fince podařilo vstát. Na nohou byla poté tvrdší a přesnější, a tak se Češka opět snažila strhnout ji k zemi. Vyrovnaný zápas skončil na body.

19.55 Magdalena Šormová vs. Minna Grusanderová - 2. kolo

Druhé kolo začalo podobně, pro změnu však byla v klinči aktivnější Šormová. Po dvou minutách se začalo boxovat a kopat v postoji. Fince se však po kombinaci podařilo strhnout soupeřku k zemi. Šormvá se ale dobře bránila a k ničmu Grusanderovou nepustila.

19.47 - Magdalena Šormová vs. Minna Grusanderová - 1. kolo

Obě bojovnice se snažily přenést dění zápasu na zem, ani jedné se to ale nedařilo, a tak se první kolo odehrávalo na pletivu. Většinu času držela lepší pozici Finka.

19.33 - Magdalena Šormová vs. Minna Grusanderová

Po třech mužských bitvách přichází řada na ženy. Magdalena Šormová se představí poprvé od doby, co změnila tým. Od Daniela Bartáka přešla k Andrému Reindersovi. Její soupeřkou bude Minna Grusanderová, která stejně jako Češka v minulosti bojovala v ryze ženské organizaci Invicta.

19.26 - Jakub Tichota knockoutoval Denise Tripšanského v 1. kole

Po opatrnějším začátku, kdy si oba soupeři okopávali žebra, nečekaně udeřil Tichota. Přesným zadním direktem Tripšanského rozhodil. Slovák se zabalil, ale po několik ranách u pletiva padl k zemi. „Dopadlo to dobře, a jak jsem řekl před zápasem, neodkryl jsem všechny karty. Jen jsem ukázal žolíka, ale ještě mi jich určitě zbývá dost. Vítěz a král je jenom jeden, a to jsem já!“ řekl Tichota v pozápasovém rozhovoru.



Jakub Tichota knockoutoval Denise Tripšanského v 1. kole • Foto Oktagon MMA

19.20 Denis Tripšanský vs. Jakub Tichota

Jako další přichází na řadu střet mladých talentů. Jedenadvacetiletý Jakub Tichota má na kontě spoustu amaterských zápasů. V úvodním představení mezi profesionály porazil po vyrovnaném boji Michala Konráda. Teď vyzve Denise Tripšanského, Slováka s nebezpečným postojem.

19.10 - Zdeněk Polívka porazil Branislava Zuzáka na body

Rozhodčí nabodovali zápas 28-29, 29-28 a 29-28 ve prospěch Zdeňka Polívky.

Zdeněk Polívka porazil Branislava Zuzáka na body • Foto Oktagon MMA

19.08 - Branislav Zuzák vs. Zdeněk Polívka - 3. kolo:

Ani třetí kolo nepřineslo žádnou změnu. Trenéři pokřikovali na Zuzáka, aby se nenechal tlačit na pletivo, jejich prosby ale nebyly vyslyšeny. Ač se Slovák snažil, nedokázal se z Polívkova sevření vymanit. Celé třetí kolo tak strávil zády na pletivu. Až v posledních dvaceti sekundách se mu podařilo dostat protivníka za zem, nestihl však již nic vymyslet. Druhý zápas proto skončil na body.

19.01 - Branislav Zuzák vs. Zdeněk Polívka - 2. kolo:

Druhé kolo se neslo v podobném duchu. Zuzák hrozil zejména koleny do břicha v klinči, zatímco jej Polívka tlačil na pletivo. Rozhodří sice protivníky rozděloval, aby vyvíjeli větší aktivitu, po chvíli se ale opět přetahovali u klece, kde výhodnější pozici držel Čech.

18.55 - Branislav Zuzák vs. Zdeněk Polívka - 1. kolo:

Polívka se Zuzákem nastolili o poznání pomalejší tempo, když se po úvodním gongu dostali na pletivo, kde se přetahovali v klinči. Čech se snažil více boxovat, přepádaval však do úderů, a tak jej mohl Zuzák svazovat. Pokaždé, co se od sebe zápasníci oddělili, následovala tvrdá přestřelka, po které se zase vrátili do klinče.

18.44 - Branislav Zuzák vs. Zdeněk Polívka:

Svěřenec Attily Végha, Branislav Zuzák, se ve druhém klání večera utká s prvním českým zástupcem, Zdeňkem Polívkou. Polívka se fanouškům předvedl během projektu Oktagon:Underground, kde porazil například Pavla Salčáka.

18. 36 - Rafael "Kratos" Xavier porazil Michala Plesníka TKO v 1. kole

Hned v úvodu souboje využil Brazilec větších zkušeností z MMA a přenesl dění zápasu na zem, kde Plesníkovi zasazoval tvrdé lokty. Slovák se pokoušel soupeře svazovat, ale dvě minuty před koncem kola se nedokázal bránit, a tak rozhodčí souboj odmával ve prospěch Xaviera.

Rafael "Kratos" Xavier porazil Michala Plesníka TKO v 1. kole • Foto Oktagon MMA

18.25 - Michal Plesník vs. Rafael "Kratos" Xavier:

K prvnímu souboji nastupují několikanásobný mistr Slovenska v boxu Michal Plesník a Brazilec Rafael Xavier. Ten se připravoval na dnešní duel společně s Pauelm Costou, který nastoupí nad ránem v UFC o titul střední divize proti Israelu Adesanyovi.

18.20 - Galavečer začíná. "Návrat po sedmi měsících, naposled jsme se viděli na turnaji Oktagon Prime 3 v únoru v Šamoríně," připomněl v úvodu Ondřej Novotný, promotér a moderátor.