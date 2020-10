Oktagon 17 ONLINE: Kalašník vyhrál na KO, v akci Vémola i Kozma

Dlouho očekávaný návrat Karlose Vémoly do klece je tady, hlavním zápasem sobotního turnaje Oktagon 17 je ale titulový duel David Kozma vs. Máté Kertesz. Večer v Brně se koná i přes gradující druhou vlnu epidemie nového koronaviru díky výjimce od hygieny pro mezinárodní sportovní akce, odehrát se ale musí bez diváků. Turnaj sledujte v sobotu od 18 hodin ONLINE na iSport.cz!

19:55 Andrej Kalašník porazil Ole-Jorgena Mandt Johnsena v 1. kole na KO

Tvrdý úder Kalašníkovou zadní rukou poslal Nora k zemi hned v první půlminutě, následné jej zasypal údery. Ač se ještě dokázal Johnsen zvednout a chvíli odolával v postoji, v půli prvního kola ho Kalašník trefil rychlým hákem levačkou, při čemž mu i vyrazil chránič z pusy. Pak Nor inkasoval ještě tvrdé koleno a bylo rozhodnuto. Časomíra se zastavila s číslicemi 2.54.

19:42 Andrej Kalašnik vs. Ole-Jorgen Mandt Johnsen

Do klece nastoupí bojovníci velterové váhy. Kalašník (6-1) naposledy 23. listopadu minulého roku porazil Jana Janku na akci Fusion Fight Night Series 24.

19:28 Matěj Kuzník porazil Štěpána Gubu ve 2. kole na TKO

Druhá pětiminutovka začala úplně stejně jako ta první. Po pár sekundách už byl Kuzník na Gubovi a zasypával jej údery. Guba se pak otočil zády k soupeři při dopadajících ranách zaklepal, aby rozhodčí souboj ukončil.

19:25 Matěj Kuzník vs. Štěpán Guba – 1. kolo

Kuzník podle očekávání přenesl dění zápasu okamžitě na zem, kde se mu bez větších problémů podařilo přelézt do vítězné pozice. Guba nevěděl, jak se na zemi efektivně bránit, a tak schytával střídavě údery a lokty. Kuzníkovi se sice nepodařilo duel ukončit, předvedl ale naprostou dominanci.

19:15 Matěj Kuzník vs. Štěpán Guba

Mělo se jednat o československý souboj. František Fodor musel ale ze zápasu odstoupit, a tak jej na poslední chvíli nahradil Štěpán Guba. Talentovaný thajboxer, který však s MMA nemá žádné zkušenosti, představil se pouze v projektu Oktagon:Underground. Matěj Kuzník je tak velkým favoritem, pětadvacetiletý bijec, jenž se v kleci naposledy kvůli táhlým zraněním objevil před dvěma lety. Na kontě už má ale dvanáct vítězství a pouze pět porážek.

18:58 Před začátkem hlavní karty Oktagon oznámil video-upoutávkou novou významnou posilu v podobě slovenského bojovníka Ivana Buchingera, který se v minulosti střetl i s Conorem McGregorem. Buchinger nastupuje ve dvou vahách, pérové a lehké. Má na kontě 37 vítězství, jen sedm proher.

18:55 Abdelmoume Mssaate porazil Tomáše Le Syho v 1. kole na Suloev Stretch

Sedmadvacetiletí bojovníci Tomáš Le Sy vs. Abdelmoume Mssaate se první minutu souboje jen oťukávali. Pak dostal Francouz bleskově Le Syho na zem a začal ho škrtit. Ač se český bijec dokázal několikrát, ze škrcení vymanit, nakonec Mssaate vyhrál hned v prvním kole na páku na nohu Suloev Stretch.

Francouz Abdelmoume Mssaate porazil Tomáše Le Syho v 1. kole na kneebar • Foto Oktagon MMA

18:45 Tomáš Le Sy vs. Abdelmoume Mssaate

Duely Abdelmouma Mssaateho končí paradoxně povětšinou škrcením. Šest z osmi soubojů, v nichž se představil, odpískal rozhodčí právě na submisi. Francouz je přitom bývalý boxer. Tomáš Le Sy preferuje, když se dění odehrává na nohou, mohla by nás tak čekat pořádná přestřelka.

18:38 „Neměl jsem ze soupeřova wrestlingu takový strach. Měli jsme zápas pár let dozadu a probíhal podobně, jenomže skončil ground and pound, ne submisí. Ze začátku mi to škrcení trochu setřásl, ale nabídl mi tím ještě hlubší zakrojení pod krk," okomentoval svou výhru Salčák.

18:34 Pavel Salčák porazil Petra Bartoňka v 1. kole na škrcení

Bartoněk se podle očekávání snažil strhnout soupeře k zemi, když se ale ponořil, Salčák dobře kontroval kolenem, a tím pádem se dostal do vrchní pozice. Po zbytek kola pak zůstal nalepený na protivníkovi. Bartoněk měl ale silovou převahu, a tak hrozil různými pákami a škrceními. To se mu ale stalo osudným. Při jednom pokusu o páku se totiž Salčák dostal do výhodnější pozice, přelezl protivníkovi do zad a 2 sekundy před koncem kola jej uškrtil.

Pavel Salčák uškrtil Petra Bartoňka • Foto Oktagon MMA

18:20 První souboj večera obstarají Pavel Salčák a Petr Bartoněk. Bartoněk je trojnásobný mistr České republiky v řecko-římském zápase, takže se bude nejspíš snažit dostat dění na zem. Salčák, veterán organizace Oktagon, by měl naopak dominovat v postoji.

18:15 „Ještě ve středu se to zdálo jako neuskutečnitelné,“ řekl o začínajícím turnaji Ondřej Novotný, český promotér a hlavní moderátor organizace Oktagon a upozornil, že do Brna se sjeli bojovníci z celkem šesti zemí. Poprvé nastoupí i dva Norové.

18:10 „Bylo to extrémně náročné... Věděli jsme, že to musíme udělat kvůli bojovníkům, kteří se připravovali na zápas měsíce,“ okomentoval náročnost uspořádání dnešního turnaje na začátku přenosu Pavol Neruda, slovenský šéf organizace Oktagon MMA.

17:45 Vítáme vás u textového přenosu z akce Oktagon 17, kterou budeme sledovat ONLINE. Vše by mělo vypuknout v 18 hodin.

Program Oktagon 17

Několik bojovníků neprošlo testy na COVID-19 a nakonec by se v sobotu mělo uskutečnit sedm z jedenácti plánovaných soubojů. Program vyvrcholí bojem o pás šampiona organizace ve velterová váze mezi Davidem Kozmou a Mátém Kertészem z Maďarska, velkou pozornost poutá i zápas Karlose Vémoly s Thomasem Robertsenem z Norska či duel Slováka Vlasta Čepa a Mateusze Strzelczyka z Polska.

Dlouho se řešilo, jestli turnaj vůbec bude moci proběhnout, nakonec se pořadatelům podařilo získat výjimku od hlavní hygieničky Jarmily Rážové.

Hlavní karta (od 20 hodin)

Předzápasy (od 18 hodin)

Pérová váha do 66 kg

TOMÁŠ LE SY vs. Abdelmoumen Mssaate (Francie)

Střední váha do 84 kg

PAVEL SALČÁK vs. PETR BARTONĚK

Kde sledovat Oktagon 17 v televizi

Vstupenky na Oktagon 17

Turnaj v brněnské Zoner BOBYHALL se musí kvůli vládním opatřením proti nemoci COVID-19 odehrát bez diváků, případné vracení vstupenek řeší pořadatel či prodejce Ticketportal.cz.