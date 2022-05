Marpovo malé Nagano: Nejlepší úder? Zvedák! Vémola má zpátky svou váhu

Čtyři roky. Tak dlouho se čekalo na boxerskou bitvu Karlos Vémola vs. Marpo. Český Terminátor v roce 2018 vyzval rappera Otakara Petřinu na souboj, protože se mu nelíbilo, jak hodnotil jeho styl. Následovalo mnoho vyjednávání a také odkladů kvůli covidu. Teď ale nestojí unikátní bitvě nic v cestě, oba borci v pátek splnili váhový limit 84 kilogramů. V případě populárního gladiátora se ale hodně řešilo, že po navážení jen krátce pohlédl soupeři do očí a otočil se k němu zády.

O tom, že sobotní galavečer Oktagon Underground v pražské O2 areně strhl naprosto neobyčejný zájem, rozhodně nepohyboval nikdo, kdo se v pátek v podvečer zúčastnil veřejného vážení. Plocha před pódiem v obchodním centru Harfa byla naprosto zaplněná, stejně tak ochozy několika pater. A diváci si akci užívali, stejně jako Otakar Petřina alias Marpo. Ten po stare downu s Karlosem Vémolou odpovídal s úsměvem.

„Těším se jako dítě před Vánoci. Predikce? Výhra! Konkrétně to říkat nebudu, protože to člověka sváže,“ měl jasno zápasník a rapper v jedné osobě. Ale co se týká nejlepšího úderu, který chce večer předvést, nepochyboval: „Zvedák!“

Když se dostal k mikrofonu Terminátor, měl potřebu vysvětlit, co se odehrálo o několik hodin dříve na ranním oficiálním vážení. „Ráno mě fanoušci trochu vyhejtovali, že jsem prej nedal respekt Marpovi, protože jsem odešel hned po váze. Myslím, že ho respektuji hodně, oba dva jsme udělali možný i nemožný,“ rozpovídal se Vémola. „Já se po zranění vracel, on kvůli mně oddaloval koncerty. Oba jsme tomu obětovali úplně všechno. Ale už jsme se viděli tolikrát. Ráno jsem přišel jenom udělat váhu. Už jsem si s ním neměl co povídat. Všechno si řekneme v ringu.“

A jak vnímal soupeře na ranním vážení Marpo? „Mně ho bylo až líto, no. Když jsem viděl, že se klepe jak tři dny starej pes, tak jsem si říkal, že to asi není moc zdravý,“ komentoval pro deník Sport. „V boxu jsou ale váhové kategorie z nějakého důvodu. Boxeři shazují většinou pět šest kilo. Tohle je trošičku… Já nevím, připadá mi to trochu na palici. To je to samý, jako když měl tenkrát s Attilou Véghem online závod na airbiku. Karlos vyhrál a Attila mu řekl ´Gratuluju, jsi mistr světa na airbiku.‘ Jako kulturista je výtečnej.“

V pátek odpoledne se ale Vémola pochlubil tím, že už nabral většinu váhy zpět a vážil devadesát čtyři kilogramů, což soupeře nerozhodilo. „Věděli jsme od začátku, že to tak bude. Já čekal, že bude mít ještě víc,“ přiznal bývalý thaiboxer. A prozradil, že boxerský duel odzápasí s váhou okolo osmdesáti sedmi kilogramů. A věří tomu, že předvede kvalitní box. „Kompletně jsem se předělával, z thaiboxera na boxera. Když jsem šel proti Rytmusovi, furt jsem byl thaiboxer. Teď už se hejbu jako klasický boxer,“ řekl Marpo.

Z toho, že došel k dlouho očekávanému momentu, je nadšený. „Je to bomba! Říkám, že je to malý osobní Nagano. Mám pocit, že tím celá země žije, protože kamkoliv se hnu, všichni mi přejí štěstí. ´Zab ho! Musíš vyhrát!‘ Když jsem šel s přítelkyní po Stromovce, jeden chlápek na mě zařval: ´Musíš ho zabít, šmejda!‘ Tak jsem říkal, dobrý, v pohodě. Ať kvůli tomu lidi přece neblbnou.“

Marpo se připravuje na to, že v ringu přijde těžký nájezd Terminátora-boxera. „Ťukneme se rukavicema a rozběhne se proti mně tank. A bude mě chtít ve dvou kolech sundat. Fakt neočekávám, že najednou začne stát a hejbat hlavou. To fakt ne.“

Turnaj Oktagon Underground startuje od 18.00, sledovat živě jej lze na Oktagon.tv.