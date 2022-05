Rytmus: Vémola to doručil, nenechal Marpa boxovat. Molocha utýrám!

V roce 2018 byl právě on tím, kdo boxerským duelem s Marpem vyprodal pražskou O2 arenu. Patrik Vrbovský, alias Rytmus, si pak ale dopřál od bojových sportů pauzu. Na konci loňského roku se však znovu vrátil do kolbiště, soupeřem mu byl MMA gladiátor Gábor Boráros. A před nástupem do tohoto boje zažil slavný rapper to, co nikdy předtím. „Takovou úzkost jsem fakt ještě nikdy nezažil,“ přiznává ve videorozhovoru pro iSport.cz. Už začátkem června se ale do ringu vrátí ve vyostřené bitvě. „Utýrám ho a zdevastuju. Na to jsem ready,“ říká před duelem s Molochem.

Velké téma. Když Patrik „ Rytmus “ Vrbovský dorazil do redakce deníku Sport, bylo to jen pár dnů po boxerském zápase Karlos Vémola vs. Marpo, který vyhrál technickým knockoutem Terminátor. A co na tuto bitku mezi šestnácti provazy slavný slovenský rapper říká?

„Karlos si prosadil svou hru. A přesně jak říkal, že to bude vypadat, tak to i doručil,“ hodnotí duel Rymtus. „On totiž opravdu upozorňoval, že není boxer, ale bude vytvářet neuvěřitelný tlak a půjde si pro vítězství. A vlastně neumožnil Marpovi nějak boxovat.“

Zpěvák a nadšený boxer v jedné osobě navíc nabídl i názor na sobotní výkon svého prvního ringového protivníka. „Takto jsem to nějak... Nechci říct, že předpokládal, protože jsem od Marpa čekal, že bude dělat sidestepy nebo že Karlosovi taky neumožní, aby zaútočil. Ale nestalo se.“

Ukončení zápasu rozhodčím ve čtvrtém kole mělo za následek hlasité rozhořčení publika v zaplněné O2 areně. To ale Rytmus nevnímá nijak dramaticky.

„Chápu, že vzhledem k tomu, že to nejsou dva profesionální boxeři, pravidla byla přece jen asi trochu jiná. Takže ano, přimhuřuji oko,“ říká populární Slovák. „Dozvěděl jsem se, že rozhodčí Marpa upozorňoval, aby byl aktivní, a když nebyl, ukončil to.“

Průběh duelu Rytmuse tolik nepřekvapil už proto, že českého Terminátora zažil v ringu na vlastní kůži. „Dva měsíce před zápasem mi Karlos zavolal, že je v Bratislavě, ať přijdu na trénink. Pak mi řekl, že na sparing. Přišel jsem a musím se přiznat, že když na mě tohle vybalil, tak jsem si dvě kola říkal, co to je toto?!“ přiznává. „Protože Karlos prostě nepostupuje podle nějakých principů boxu. On jde jenom dopředu. A svým způsobem si prosadil hru, kterou dělal v MMA na zemi, i ve stoje.“

A co říká na Vémolovu práci v boji nablízko?

„Ty údery, to ani nebyly údery, jen otravování a vytváření tlaku. Šlo mu o to znemožnit hru.“

Během rozhovoru došlo i na téma, zda by Rytmus sám vzal souboj s českým bojovníkem z klece. Vémolu ale považuje za kamaráda a už proto by s ním nerad vstupoval do jednoho ringu.

„Všechno se dá zaplatit. Nebudu tvrdit, že kdyby mi někdo za to nabídl milion euro, že nebudu váhat. Ale raději ne. Neumím si to představit.“

Na dotaz případné odvety s Marpem odpovídá jen výmluvné: „No comment.“

Rytmus vs. Moloch? Utýrám ho!

Vrboský se také rozpovídal o tom, proč se znovu do ringu po delší době vrátil. Jedním z důvodů je i jeho zanedlouho tříletý syn. „Až se na to jednou bude dívat, tak doufám, že na mě bude hrdý a bude si jistý, že si jeho otec dával velké výzvy a ničeho se nebál.“

Box mu navíc dává mimořádnou příležitost otestovat se mimo komfortní zónu. „Nutí mě to pracovat s úzkostí. Když mi před poslední zápasem (s Gáborem Borárosem ) řekli ‚Rozcvič se, za chvíli půjdeš,‘ takovou úzkost jsem fakt ještě nikdy nezažil,“ přiznává narovinu.

Rytmus se znovu vrátí mezi šestnáct provazů už 3. června na akci Fight Night Challenge 2 v Bratislavě. Soupeřem mu bude další slovenský rapper Moloch, s nímž měl v minulosti různé slovní přestřelky. Proto přiznává, že půjde o hodně osobní střet. „Utýrám ho a zdevastuju. Na to jsem ready!“ avizuje odhodlaně Rytmus.

Na obzoru je prý ale už daleko větší soupeř, jeho jméno však zatím zmiňovat nemůže. K mega souboji by však mohlo dojít ještě letos na jedné z dalších akcí Fight Night Challenge.