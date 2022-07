Novotný o soupeři Vémoly: Útoky byly na hraně. Notu jede nejtvrději, ale...

Titulová bitva, která rozvířila velkou diskusi. Karlos Vémola na turnaji Oktagon 34 nastoupí v polotěžké váze proti Aleksandaru Iličovi. Mnoho lidí překvapilo, že o pás bude usilovat bojovník, který se v největší české MMA organizaci představí vůbec poprvé. Promotér Ondřej Novotný v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz vysvětlil, proč ke střetu dojde a jak nebezpečným je Srb. „Myslím, že už i ti největší kritici pochopili, že pro Karlose to nebude zadarmo,“ upozorňuje.

Velký údiv vzbudilo už to, že Ilič nastoupí poprvé v Oktagonu a hned jde do titulové bitvy. Proč vlastně?

„To není něco, co bych si vybral. Je to reakce na situaci, která vznikla. Titulový zápas odmítl Xavier (Rafael De Sousa Xavier) pro mě z ne úplně pochopitelných důvodů. Zato Karlos to vzal proti komukoliv, takže nemám důvod mu říct, že to nebude o pás. A Ilič je kvalitní bojovník, takže ho můžu v klidu pustit do titulového duelu.“

Je pravdou, že stále více bojovníků říká, že by Ilič mohl Vémolu porazit.

„No tak Ilič má extrémně nepříjemnou kombinaci high kick (kop) a levé ruky, a to není nic, co by Karlosovi chutnalo. A dokáže to krásně překlápět, je prostě extrémně nebezpečným bojovníkem. Z mého pohledu ani zem zas tak slabou nemá. Je to z dostupných bojovníků jedna z největších hrozeb, která byla po ruce. Ať ten zápas dopadne jakkoliv, tak se o tom přesvědčí i ostatní. Navíc je Ilič dobře vypromovaný, ten zápas rezonuje. Na Balkáně má obrovský jméno, takže pro Oktagon je to opravdu dobrej souboj. A lidi si musí uvědomit, že když Karlos nastupoval proti Véghovi, tak Attila měl před vážením kurz přes pět, jestli se nepletu. Ne vždycky jsou kurzy pravdivý.“ (pousměje se)

Když tvrdíte, že je dobře promovaný bojovník, nemáte pocit, že to trochu přehnal s útoky na sociálních sítích? Přece jen publikoval i intimní video, na kterém je buď přímo Vémola, nebo se jedná o deepfake (upravené video).

„Vždycky říkáme, že moc už jsou útoky proti rodině nebo náboženství. A tohle bylo myslím na hraně, na kterou třeba nejsme tolik zvyklí. Ale určitě nešlo o něco, kvůli čemu bych mu psal: Neblázni. Ale jede tu notu proti Karlosovi zatím nejtvrději, co jsme zažili. O tom žádná.“

Kdyby opravdu došlo k tomu, že by Ilič vyhrál, co by to znamenalo pro Oktagon? A co pro Vémolu?

„Tak pro Oktagon by to znamenalo, že má velmi zajímavého šampiona v třiadevadesátce, který bezpochyby mnohým vytřel zrak. Ne však nám, protože my prostě počítáme s tím, že zápas může vyhrát. A když ho může vyhrát, samozřejmě musíme počítat s tím, že to bude náš šampion a půjde do dalších bitev, anebo bude chtít taky získat dva pásy. Což by klidně mohl, protože je určitě schopný nastupovat pořád i v osmdesát čtyřce (Ilič dříve zápasil ve střední váze). A pro Karlose by to znamenalo, že by se musel otřepat z porážky, kterou by nesl bezpochyby velmi těžce. Ale nebyl by to nějak extrémní pád nebo nějaká hanba. To vůbec ne. Ilič je fakt nebezpečnej, bojoval s absolutní špičkou. Karlos by se tedy musel oklepat a jít dál.“

Můžete přiblížit, co znamená po smluvní stránce, když u vás bojovník nastupuje do titulové bitvy? Myslí se na povinnost obhajoby a podobně?

„Určitě. Smlouva je postavená tak, že je to jinak, když vyhraje, nebo prohraje. Ale v obou případech u nás bude pokračovat.“

Čili je jistota, že ho diváci v Oktagonu nevidí naposledy...

„Přesně tak. Myslím, že už teď se nám tam rýsují další zajímavá jména, ať už v polotěžké, nebo střední váze, která si na něj otevírala pusu. Sám o tom mluvil, čekají nás myslím zajímavý časy.“

Turnaj na Štvanici většinou nabídne mimořádný zážitek i co se týká doprovodného programu. Můžete prozradit, co navíc jste si pro diváky letos připravili?

„Máme tam to, co jsme kdysi chtěli udělat v O2 areně, ale pak přišel covid. Pořád ještě zvažujeme, jak to přesně nazveme, jestli to bude Oktagon halftime show, nebo tomu dáme nějaký jiný název. Diváci se zkrátka můžou těšit na zajímavou přestávkovou show, kterou jsme zkusili vymyslet, abychom trochu pobavili a aby se do toho zapojil celý stadion. Na to se těším. Hlavní jsou pro nás pořád zajímavé souboje, a ty divákům rozhodně nabídneme. Těším se na to, že spousta zápasů bude opravdu zážitek.“

Poslední dobou se objevilo mnoho nových nebo staronových organizací. Krom RFA, Clash of the Stars hlásí restart také GCF. Co vy na to?

„Myslím, že se to nijak extrémně nerozjíždí. Nebereme nic v Česko-Slovensku jako konkurenci, takhle se na to opravdu nedíváme. Bojujeme úplně s něčím jiným než s nějakým lhářem anebo s klukama, který teď oživují GCF. Což si myslím, že je sympatický. Byl jsem s Vláďou (Vladimír Kadlec – youtuber a nový promotér GCF) na obědě a řekli jsme si, co on od toho čeká. Máme spolu dobrej vztah. Jsem zvědavej, jak jim to půjde, a přeju jim samozřejmě to nejlepší.“

Většinou na turnajích ohlašujete i novinky do budoucna. Zkuste tedy něco naznačit.

„Asi nic extrémně zásadního, už jsme toho fakt řekli v poslední době strašně moc. Možná maximálně jeden jakoby nový turnaj přidáme. Samozřejmě ohlásíme některé zápasy, nějaká jména. Je pravdou, že Štvanice dost vše láme, takže výsledky z ní budou zásadní pro to, jaké zápasy nás budou čekat ve zbytku roku.“

Řady bojovníků Oktagonu nedávno opustil Petr Kníže, bude nově v RFA. Jak jste s ním odchod řešil?

„My se s Petrem domlouváme na schůzce od dubna, zatím se nám to nepovedlo. Nicméně určitě se ještě potkáme. Jestli se s klukama domluvil, třebaže jsme měli rukoudání jinou dohodu, tak mu přeju všechno nejlepší.“

ONDŘEJ NOVOTNÝ