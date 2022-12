Oktagon 38: bez Vémoly a Kincla, o titul Macek i box ikony proti „šaškovi“

Do kolbiště v největší pražské hale nastoupí známé persony domácí scény. Jako například slovenský dravec Gábor Boráros, Václav „Baba Jaga“ Mikulášek, Daniel Škvor nebo Matúš Juráček. Fanoušci Oktagonu se ale mohou těšit i na zajímavá zahraniční jména, jako je neporažený belgický střelec Losene Keita, nebo francouzští tvrďáci Jorick Montagnac a Alex Lohoré.

O hlavní zápas večera se však postará zkušený jednatřicetiletý český bijec bantamové váhy Filip Macek, který nastoupí proti o dva roky staršímu Gustavu Lopézovi.

„Doufám, že vás nezklamu a titul bude konečně v Čechách,“ řekl na veřejném vážení Macek, jenž bude usilovat o prozatimní titul divize. Na jeho straně jsou určitě zkušenosti, má totiž na kontě přes čtyřicet zápasů (27 vítězných), Lopéz prošel osmnácti duely (12 vítězných), čtyři ovšem absolvoval přímo v UFC (vyhrál jeden) a před zápasem fanouškům slíbil triumf před limitem.

Jedním z dalších střetů, na který bude vržena značná pozornost fanoušků, bude boxerská bitva Boráros vs. Mikulášek. „Zápas, který neovlivní jejich MMA kariéru, ale rozhodně ovlivní, jak se fanoušci na jednoho či druhého budou dívat právě po tomto duelu,“ komentoval unikátní česko-slovenský souboj Ondřej Novotný, promotér organizace Oktagon.

„Gábor je víceméně ikona Oktagonu, když se na to podívám kolem a kolem. Je to první šampion organizace. No a já jsem šašek Oktagonu,“ vtipkoval Mikulášek před nadcházející bítvou. „Nebude tak důrazný v úderech, protože je zvyklý dávat jedna dvě, já jsem zvyklý dávat tři čtyři údery po sobě. To si myslím, že bude hlavní rozdíl. Má rychlý start, je dynamický, ale není boxer,“ zhodnotil borec s přezdívkou Baba Jaga rivala.

Zárukou kvality jsou i zápasy postojového ranaře Škvora. Jeho soupeřem navíc bude odolný bijec Montagnac, který má za sebou jen jedinou bodovou prohru.

„Očekávám první kolo hodně agresivní a výbušný. A to si chceme pohlídat a přebírat iniciativu. Nenechat ho tolik pracovat a nenaběhnout si na nějaký otočený granáty z druhýho gardu,“ uvedl Škvor před bojem.

Turnaj Oktagon 38 ale nabídne mnohem víc. Například souboj Juráčka s Lohorém nebo bitvu českých ranařů Jana Malacha s Matoušem Kohoutem.

Oktagon 38 – Hlavní karta:

MMA, bantamová váha – souboj o prozatimní titul

FILIP MACEK vs. Gustavo Lopez (USA)

Podle pravidel Underground, zápas do 71 kg

Losene Keita (Belgie) vs. Milan Paleš (Sloven.)

MMA, velterová váha

MATÚŠ JURÁČEK vs. Alex Lohoré (Fran.)

MMA, lehká váha

JAN MALACH vs. MATOUŠ KOHOUT

MMA, polotěžká váha

Jorick Montagnac (Fran.) vs. DANIEL ŠKVOR

Box, do 86 kg

Gábor Boráros (Sloven.) vs. VÁCLAV MIKULÁŠEK