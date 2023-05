Dvořák slavil s Kinclem: Vémola? Kámoši to nikdy nebudou

Velký zápas Patrik Kincl vs. Karlos Vémola 2 je za námi…

„Konečně.“ (usmívá se)

A jak to prožíváte vlastně vy? Jste blízký přítel Patrika Kincla, ale znáte se dobře i s Karlosem Vémolou.

„Já jsem opravdu rád, že už tohle skončilo. Myslím si, že kámoši nikdy nebudou, ale mohly by skončit všechny ty trash talky a podobné věci, který se teď dlouho děly. A pojede se dál. Patrik to měl dlouho v hlavě. Bylo to na něm i vidět. Teď to z něj celý spadne a myslím si, že to bude už i na tréninku klidnější. Kór, jak teď jede se mnou na zápas. Čekám, že to bude mít jenom benefity.“

Ano, už 11. června vás čeká zápas s Mattem Schnellem na UFC 289 ve Vancouveru. Patrik Kincl si teď dopřává volno s rodinou a do pracovního provozu se vrátí jako váš trenér. Tohle jeho vítězství asi váš tým dobře naladilo, že?

„No určitě, to se prostě pojede ohromně vesele. Celou tuhle cestu jsem si užíval a věřím tomu, že jak jsme my teď přivedli Patrika ke skvělému vítězství, tak si ještě užijeme znovu v Kanadě a pojedu na dovolenou já.“ (směje se)

Mimochodem s ohledem na to, že máte před sebou zápas v UFC a Kincl je váš trenér, dokázal se vám vůbec věnovat, když se sám chystal na zápas?

„Jo jo, věnoval se mi. V tom je skvělej, má zápas a ještě týden před svým termínem se mnou řeší stravu a výsledky kontrol. Bere si o ode mě výsledky kontrol, prostudovává si to a dává mi zpětnou vazbu. Takže i týden před zápasem se mi věnuje. V tomhle jako klobouk dolů, spousta lidí by měla klapky na očích a věnovala se jen sobě a nic by je nezajímalo.“

Zvlášť, když o tom mluvil jako o životním zápase.

„Přesně. Pořád si přesto našel čas i na ostatní, což je pro mě důležitý. Ukazuje to, že člověk nemůže hledět jen na sebe a musí se starat o ostatní a budovat vztahy, pak všechno funguje.“

Když se ještě vrátím k té nevraživosti mezi Kinclem a Vémolou. Zažil vy jste jako bojovník někdy něco trochu podobného?

„Měl jsem pár slovních výměn, ale nikdy nic v takhle osobní rovině. Oni to měli hodně osobní, bylo to o něčem úplně jiném.“

Řekl jste, že už nikdy nebudou kamarádi, ale myslíte, že se situace mezi nimi nějak uklidní?

„Myslím si, že ze strany Patrika jo, že to z něj všechno spadne. Odvetu dostal, vyhrál, damage (poškození) tam bylo hrozný. O tom nebylo vůbec pochyb. Karlosovi se nepodařilo udělat jediný strh, který by udržel, protože Patrik vždy vstal. A v tu chvíli se také downy nebodujou. Myslím, že ze strany Karlose možná ještě nějaká odezva bude. Bude možná usilovat o nějakou odvetu.“

Myslíte?

„To je otázka, no. Myslím, že se Karlos bude dávat teď zdravotně do kupy. Patrik bude mít do budoucna nějakou obhajobu, nemyslím si, že by to bylo hned s Karlosem. Zvlášť, když se ještě baví o zápase s Attilou. Takže těžko říct.“

Bylo to hodně vyhrocené i mezi fanoušky obou bojovníků. Co byste jim vzkázal?

„Popravdě, já jsem tohle nikdy nechápal. Proč to lidi takhle mají. Proč budu nenávidět jiný klub, kterému sám nefandím. Nebo jinému sportovci. Jsme ve svobodné zemi, každý můžeme fandit někomu, ale druhého kvůli tomu nemusíme nenávidět. Jsou to pořád sportovci. Ať vyhraje jeden, nebo druhej, chleba nám kvůli tomu nezlevní. Vodu taky ne. (směje se) I když jim fandíme a máme v tom svoje emoce, tak není potřeba kvůli tomu na někoho jiného nadávat, být na něj hnusnej. To je za mě zbytečný. A doufám, že teď spoustu fanoušků tento zápas vidělo, posoudili si kdo, jak na tom je. A alespoň fanoušci už zakopou válečnou sekeru.“