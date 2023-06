Boj o Kincla. Pirát se vrací na Štvanici, v cestě mu stojí znovu Polák

Souboj dvou národů, dvou šampionů. Polák Robert Bryczek se chystá potvrdit pozici jedničky střední váhy a zajistit si titulovou šanci. Bývalý prozatímní král divize Samuel Krištofič si jde na turnaj Oktagon 45 pro vstupenku k odvetě s Patrikem Kinclem, který ho o pás v únoru minulého roku připravil. Právě na Štvanici slovenský bijec zaznamenal největší úspěch kariéry. Porazil zkušeného Marcina Naruszczku a získal opasek Oktagonu. „Jednou se mi tam proti Polákovi zadařilo, a teď se bude historie opakovat,“ předpovídá „Pirát“.

Oba aktéři „zápasu o Kincla“ mají identické skóre šestnácti vítězství a pěti porážek. Oba také začali svou kariéru ve střední váze, odskočili si na čas do velterové a teď se vrací. Paralely najdeme i ve výšce a věku. Krištofič je ve svých třiatřiceti letech pouze o osm měsíců starší a jeden centimetr vyšší než jeho polský protivník. Přes to všechno měli jejich kariéry dost rozličný spád.

Robert Bryczek už v šestadvaceti držel titul PLMMA a byl považován za jednoho z nejtalentovanějších polských bijců. Přišla ale nepříjemná zranění, která si vynutila tříletou pauzu.

Comeback ohlásil v roce 2019. Podepsal smlouvu s Oktagonem a v premiéře porazil tehdy vycházející hvězdu Matého Kertézse. Výhled na titulovou šanci zhatil Silva. Veterán UFC Bryczeka deklasoval a sám se vydal na cestu za titulem. Polák si odskočil na dva zápasy do organizace FEN, kde vypnul oba soupeře a získal opasek. Při návratu do Čech však opět narazil. Nejdříve brutální KO od šampiona Kaika Brita, poté těsná prohra na body se Zdeňkem Polívkou.

Zklamaný Bryczek se vrátil do střední váhy, kde se mu skvěle daří. Do zápasu s Krištofičem táhne šňůru čtyř KO vítězství v prvním kole. Zdecimoval zkušené bojovníky Abdela Driaie, Lee Chadwicka nebo Mateusze Strzelczyka. Jeho poslední souboje byly ukázkou krásného, tvrdého boxu. V divizi do osmdesáti čtyř kilogramů patří k těm nejdynamičtějším bojovníkům.

Po popravě bývalého šampiona britské organizace Cage Warriors, Lee Chadwicka, se zdálo, že je jasným vyzyvatelem Patrika Kincla. Oktagon však Bryczekovi přichystal ještě jednu překážku.

Samuel Krištofič je pevně spojený se značkou Oktagon MMA. Do povědomí se fanouškům zapsal účastí ve druhé sérii reality show „Oktagon Výzva“. Šanci nastartovat svou profesionální kariéru slovenský „Pirát“ naplno využil a dobyl celou soutěž.

Perfektní rekord osmi vítězství v řadě pokazila prohra v tehdy obrovské ruské organizaci Fight Nights Global. Po úspěšném návratu do Oktagonu si řeklo velkou prověrku. Silák Grzegorz Siwy Slováka utavil ve wrestlingu a ukázal na fakt, že byl v té době Krištofič na střední váhu „malý“.

„Pirát“ sestoupil do velterové váhy a hned v prvním duelu vyzval šampiona Davida Kozmu. Tomu v pětikolové bitvě podlehl na body. Chuť si spravil o tři měsíce později v Bratislavě. Prvním úderem zápasu poslal Andersona Queiroze k zemi. Následovala řada tří důležitých výher.

Další titulová šance, tentokrát na ikonickém turnaji na Štvanici. Samuel Krištofič v tvrdém souboji přebodoval veterána Naruszczku a získal prozatímní pás šampiona. Ten však ztratil s elitním Patrikem Kinclem. „Vše, co tomu zápasu předcházelo, jsem si vzal dost osobně. Snažil jsem se ho jen pořádně trefit, ublížit mu. Teď mám vidinu titulu a už to beru jen po té sportovní stránce. Chci pás a opět kralovat střední váze,“ říká Slovák o odvetě.

Poté Krištofič porazil Zdeňka Polívku stylem, který může být právě proti Bryczekovi velmi platný. Nepřistoupil na přebíjení ze vzdálenosti. Zkracoval distanc, tahal protivníka na klec do klinče, kde ho trápil údery na žebra, lokty a koleny. Přesně tak může neutralizovat Polákův boxing.

Poslední zápas, opět ve veltrové váze, „Pirát“ ztratil v jedné z nejlepších bitev historie Oktagonu proti Alexi Lohorému. První kolo slovenský bijec na svou stranu sice získal, ale ve druhém přistoupil na hru Francouze. „Mrzí mě, že jsem nedělal věci, s kterými by byla cesta k vítězství snazší. Moc dlouho jsem zůstával na nohou. I když si myslím, že mám kvalitní postoj, s Lohorém jsem tahal za kratší konec. Poučilo mě to. Musím být v boji víc adaptivní,“ hledí Krištofič zpět.

V zápase Bryczek versus Krištofič jde o budoucnost. Slovák má možná poslední šanci postoupit už k čtvrtému titulovému zápasu. Druhá prohra v řadě by mu znatelně zbrzdila kariéru. Pro Poláka by porážka znamenala ztrátu kýžené šance v UFC, která je už tak u bojovníků z Evropy po třicítce dost nízká. Výhry nad „Pirátem“ a Kinclem by ho naopak vystřelily do elitní světové padesátky.

Robert Bryczek

Věk: 32 let

Výška: 185 cm

Skóre:16 výher/ 5 proher

Ukončení: 10 KO/1 Submise

Tituly: šampion FEN, šampion PLMMA

Samuel „Pirát“ Krištofič

Věk: 33 let

Výška: 186 cm

Skóre: 16 výher/ 5 proher

Ukončení: 4 KO/ 5 Submisí

Tituly: vítěz Oktagon Výzvy II., prozatímní šampion Oktagon MMA

Posledních 5 zápasů:

Krištofič:

4. března 2023 Alex Lohoré prohra na body

15. října 2022 Zdeněk Polívka výhra na body

26. února 2022 Patrik Kincl prohra na body

24. července 2021 Marcin Naruszczka výhra na body

19. června 2021 Al Matavao výhra na body

Bryczek:

20. května 2023 Lee Chadwick výhra KO v 1. kole

3. prosince 2022 Abdel Driai výhra KO v 1. kole

24. září 2022 Mateusz Strzelczyk výhra KO v 1. kole

12. března 2022 Silas Robson výhra KO v 1. kole

6. listopadu 2021 Zdeněk Polívka prohra na body