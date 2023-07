Prodával drogy, skrýval se v Asii, teď chce dobýt Oktagon. Rock hrozí všem

Kontroverzní Brit na Štvanici. Devětadvacetiletý irský zápasník Shem Rock po remízovém debutu chystá nájezd do Prahy, postaví se mu veterán Jan Malach. Ten s takřka třiceti duely na kontě bojuje na profesionální úrovni už deset let. Rock sebevědomě vyhlíží další finiš, který by ho posunul v cestě za titulem. Všech osm dosavadních vítězství ukončil před limitem. Oba bijci 28. července využijí poslední možnost boje na ikonickém turnaji pod otevřeným nebem. Organizace ohlásila, že se po Oktagonu 45 na ostrov v srdci hlavního města vracet nebude.

Štvanice zažije klasický souboj stylů jako za starých časů UFC. Devětadvacetiletý Shem Rock získal všech osm skalpů před limitem a šest z nich submisí (pákou či škrcením na zemi). Do klece na Oktagonu 45 se do protějšího rohu postaví veterán Jan Malach, který naopak devět z patnácti vítězství rozhodl KO.

„V postoji je neuvěřitelně silný a dynamický. Proti sobě bude mít šikovného zemaře. Rozhodne, kdo si dokáže prosadit svou hru. Věřím, že pokud to Honza udrží na nohou, může Rocka vypnout,“ hodnotí André Reinders, trenér českého bojovníka.

Recept na veterána je jasný. Malach už sedmkrát podlehl právě na submise. Střetu s nebezpečným finišerem se ale nebojí. „Stylově pro mě zápas s Rockem není dobrý. Když máte zápasení v sobě, hledáte výzvy. Zemaři vždycky byli mým kryptonitem. Chci ukázat, že se na něj dokážu připravit a nenechám se hodit. Já dokážu ukončit kohokoliv z jakékoliv pozice. Když mi dá sebemenší prostor, využiji ho a na zem ani nedojde,“ věří Malach.

Hity Oktagonu 45 Jonas Magard vs. Felipe Lima Robert Bryczek vs. Samuel Krištofič Maté Kertézs vs. Ion Surdu Tato Primera vs. Radovan Úškrt Jan Malach vs. Shem Rock

Britský nováček v Oktagonu tvrdě inkasoval už ve své premiéře na československé scéně. S Arthurem Limou i přes nepříjemné úvodní kolo dokázal zvrátit průběh a vybojovat remízu. Dosud jediný nezdar mezi profesionály zaznamenal po úderech v postoji. Přesto se Rock nehodlá vyhýbat bitce ve standupu. „Viděl jsem dva nebo tři Malachovi souboje a myslím, že se z toho může stát pořádná přestřelka uprostřed klece. Chci s ním hlavně být hotový před limitem,“ hlásí liverpoolský bouřlivák.

Rock od svého příchodu nepřestává budit kontroverze. Po prvním představení v Oktagonu začal bez váhání pálit do současného šampiona Losena Keity, teď si vzal do hledáčku Jaroslava Pokorného. Ten s ním odmítl zápasit, což Brit nesl s nelibostí. „Dostal jsem nabídku na zápas. Já přijal, on ne. A přesto si o mně troufá mluvit na sociálních sítích,“ říká Rock.

Problém ovšem není jen v odmítnutí vzájemného duelu. Dříve trestaného a poté neprávem stíhaného bojovníka, který se 10 let skrýval v Asii, dráždí hlavně profese českého zápasníka.

„Na světě není nic horšího než policajti, bachaři a celníci. Ve městě, odkud jsem, je spousta lidí, která by nejraději vrazila pěstí každému policajtovi. Je jedno, jestli za peníze nebo zadarmo,“ tvrdí Rock.

Dětství bez otce a ve špatné čtvrti ho přivedlo mezi drogové dealery. Stal se jedním z nich. Na útěk před zákonem se ale vydal kvůli zločinu, který paradoxně nespáchal. Po obvinění z loupeže uprchl do Francie, poté do Thajska, až nakonec skončil v Malajsii. Tam se seznámil s bojovými sporty. Po mnoha vítězstvích v brazilském jiu jitsu, ze kterého těží dodnes, přešel do MMA.

Majitel týmu, v němž Rock trénoval, ale zjistil, že je na útěku a ukončil s ním spolupráci. Stíhaný bojovník se vrátil do Evropy a zamířil do Dublinu. S dalšími výhrami získal i titul menší britské organizace Clan Wars, ale když přišla obhajoba, nastal zvrat.

„Dostal jsem KO a hned po zápase mě zatkli. Policie mě hned převezla do Liverpoolu a já místo tréninku a zápasení seděl ve vězení. Ten půlrok za mřížemi byl nejhorší etapou v mém životě,“ vzpomíná Rock. Od chvíle, kdy ho soud shledal nevinným, trénuje po boku hvězd UFC Paddyho Pimbletta a Molly McCann jako profesionální sportovec.

Není jasné, zda je jeho nenávist proti všem představitelům zákona opravdu tak velká, nebo se jen snaží získat co nejvíce pozornost. Na tiskové konferenci po své premiéře pálil do všech stran a na sociálních sítích jakbysmet.

„Sám nevím, jestli jen nebuduje persónu, aby zaujal veřejnost. Osobně může být jiný. Rád se do bojovníků naváží na sociálních sítích. Něco zkoušel i na mě, ale já to nechávám prolétnout kolem sebe. Nenechám se tím rozptylovat,“ reaguje Malach.