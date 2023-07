Šampion Magard jede ostře do soupeře: Budu tě mučit! Poslal i fotku výkalů

O titul se popere severská elita. Ve vyhroceném hlavním zápase turnaje Oktagon 45: Special se už 28. července představí jedni z nejtechničtějších bojovníků evropské scény. Jonase „Žraloka“ Magarda vyzve nebezpečný Brazilec, který ovšem žije ve Švédsku. Felipe Lima táhne šňůru jedenácti výher v řadě a skalpem dánského šampiona by se rád posunul blíž vytouženému UFC. Jedenatřicetiletý držitel pásu však hlásí skvělou formu, kterou pojišťuje nevybíravým trash talkem.

Magard chtěl po triumfálním vítězství nad Gustavo Lopezem zůstat aktivním, a to se mu plní. Teprve tři měsíce po posledním zápase ho čeká duel s talentovaným Brazilcem. „Žralok“ na tento souboj trénoval už tradičně s bojovníky UFC v Manchesteru, ale vyjel i za Losenem Keitou do Belgie. „Jsem v životní formě. Lima si neumí představit, co v té kleci zažije. Trenéři mě museli doslova vyhánět z tělocvičny, abych se nepřetrénoval. Bude to pro něj utrpení,“ avizuje před obhajobou titulu upovídaný Dán.

Brazilský bojovník trénuje v elitním švédském Allstars Training Center po boku světových hvězd Khamzata Chimaeva, Alexandra Gustafssona a Volkana Oezdemira. Prohrál pouze v profesionální premiéře, po níž vybojoval třeba titul švédské organizace FCR. V Oktagonu bude debutovat po sedmnáctiměsíční pauze, kterou si vynutila i nepříjemná zranění. „Je to úžasné. Hned v prvním zápase mám příležitost jít o titul. Jsem moc vděčný. Dlouhou dobu jsme se snažili domluvit soupeře, nikdo se mnou ale bojovat nechtěl. Teď to konečně vyšlo,“ těší se Lima.

Duel, ve kterém se střetnou jedni z nejvšestranějších bojovníků Oktagonu, nabídne vyvrcholení dlouho přehlížené rivality. Magard prý původně odmítl souboj s Limou, protože nechtěl dát příležitost zápasníkovi, který si pozici vyzyvatele v organizaci nevybojoval. „Když jsem přišel do Oktagonu, Antun Račič se mnou odmítl bojovat, stejně tak i ty, Filip Macek a další. Proto bojuji hned s tebou o titul,“ vzkázal pětadvacetiletý Brazilec šampionovi.

„Tohle není nějaká lokální soutěž, žádné KFC nebo jak se ta debilní organizace jmenuje. Tohle je největší evropská show,“ upozorňuje Magard soupeře a snižuje jeho úspěch ve Švédsku.

Dánský bojovník se trash talkem snaží Limovi dostat do hlavy. Někdy ale i způsobem, nad nímž zůstává rozum stát. Svému soupeři třeba poslal video muže, který zjevně trpí... „Takové plačící zvuky lidé uslyší, až s tebou skončím. Budu tě mučit a ty budeš brečet. Taky jsem ti poslal video mého h*vna v záchodě a ani na to jsi neodpověděl,“ řekl Dán Limovi v rozhovoru na Youtube. „Budu pořád u tebe, nebudeš mít chvilku odpočinku. Budeš jen lapat po dechu. Můžeš si akorát přát, ať tě ukončím před pátým kolem,“ pokračoval Magard.

Lima předpověděl finiš ve druhém kole a na další Magardovy útoky s klidem reagoval: „Uvidíme se v kleci. Pořád něco meleš, ale já chci mluvit v kleci a to jedině pěstmi.“

Dán dokáže vnést do rivality nenávist a protivníkům znechutit týdny před zápasem. Stejně útočil i na Filipa Macka nebo Gustava Lopeze, kteří pak v boji viditelně nepředvedli stoprocentní výkon. Až do začátku boje bude ve vzduchu viset otázka, jak moc dokáže „Žralok“ řečmi a zprávami brazilského bojovníka rozhodit ještě před vstupem do klece.

Šampion do titulové bitvy vstupuje s nevídaným psychickým nastavením. „Není to sport, já budu bojovat na život a na smrt. Buď zvítězím, nebo zemřu. Smrt v kleci by pro mě byla tou největší ctí,“ ohlásil Magard a promluvil i o budoucnosti: „Když jsem začínal, chtěl jsem do UFC, protože bylo největší. Cílem nebyla ta organizace, ale možnost bojovat v obrovských arénách, před spoustou lidí proti bojovníkům světové kvality. To se mi teď plní v Oktagonu. Teď chci budovat kariéru tady,“ řekl.

Možnost přestupu do největší organizace planety přesto nevyloučil. „Nikdy neříkej nikdy. Když přijde UFC s dobrou nabídkou za slušné peníze, tak to zvážím. Je to byznys. Nyní se ale plně soustředím na Oktagon.“

Lima má plán jasný. Zvítězit, obhájit a posunout se mezi světovou elitu. Nejde mu jen o pás šampiona, ale i o potvrzení, že má na to poměřovat se s těmi nejlepšími. Sedmdesátý druhý muž světového žebříčku pro něj představuje obrovskou výzvu. Hlavní zápas Oktagonu 45: Special má potenciál nabídnout parádní podívanou. Oba bojovníci mají fantastický pohyb na nohách, dynamiku, přehled, elitní wrestling a schopnost ukončit soupeře ve zlomku sekundy.

