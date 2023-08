Oktagon se hlásí o MMA Oscary, už je světový. Novotný mezi promotéry roku

Mílové kroky vpřed pro Oktagon. V prestižní anketě The World MMA Awards sklidila domácí organizace hned čtyři nominace. Odborná porota zařadila československý gigant mezi pět nejlepších soutěží světa vedle UFC, Bellatoru a dalších. Radost má i promotér Ondřej Novotný, který bude mimo jiné o cenu pro nejlepšího šéfa zápolit i se slavným Danou Whitem, prezidentem největší ligy světa. Na ocenění čeká jeden ze čtyř semifinalistů Gamechangeru Louis Glismann a anglický bijec John Hathaway, který předvedl inspirující comeback, když se vrátil po osmileté pauze vynucené vážnou nemocí.

Oktagon má za sebou skvělý rok provázený veleúspěšnou expanzí do Německa, spuštěním unikátního projektu Tipsport Gamechanger a uspořádáním jednoho z největších zápasů domácí historie bojových sportů Kincl versus Vémola. Velkolepý rozkvět československé organizace neprošel bez povšimnutí ani Severní Amerikou. Dva dny po štvanickém turnaji přišla skvělá zpráva. Odborná porota hned čtyřikrát nominovala Oktagon v anketě The World MMA Awards. Ta přináší ve světě bojových sportů nemalou prestiž.

O „MMA Oscara“ zabojuje dánský „Spartacus“. Louis Glismann předvedl ve čtvrtfinálovém duelu Gamechangeru něco nevídaného. Soupeře porazil pákou na rameno, kterou dokončil kotrmelcem pouhé tři sekundy před koncem kola. Je tak jediným bojovníkem světa, který se podobnou submisí může pyšnit. Povedeného kousku si všimla i porota a zařadila Dánův triumf vedle vítězného škrcení ze dvou šampionských duelů v UFC. Glismann může předčit mimo jiné současného krále lehké váhy Islama Machačeva. Ten je nominován za uškrcení Charlese Oliveiry, čímž získal titul.

Louis Glismann Narozen: 7. února 1992 (32 let) Národnost: Dán Výška: 180 cm Váhová kategorie: velterová (do 77 kg) Bilance: 11 výher, 2 prohry Ukončení: 1 KO/TKO, 8 submisí Největší skalpy: Emil Weber Meek, Andrej Kalašnik, Melvin Van Suijdam

Zmrtvýchvstání po osmi letech. John Hathaway si od návratu připsal jednu výhru a jednu prohru. Comeback samotný by ale stěží vyvážila jakákoliv trofej nebo pás. Angličan byl do největší organizace světa povolán v pouhých dvaadvaceti letech. Nasbíral sedm vítězství a porážku okusil pouze dvakrát. Nejtěžší boj však nezažil v kleci.

Po zápase s Dong Hyun Kimem byla Hathawayovi diagnostikována ulcerózní kolitida, nepříjemná nemoc, která postihuje zejména tenké střevo, ale má další přidružené symptomy. I malinké škrábnutí přecházelo v infekci a silné léky nedovolovaly pokračovat v tréninku. Během osmi let prošel třemi operacemi, při nichž mu byly odebrány čtyři kilogramy střev.

Po letech procedur, medikací a každodenního trápení se rozhodl vrátit. Nástup do klece na Oktagonu 36 byl sám o sobě životním triumfem. S tím se však Hathaway nespokojil a v zápase dominoval. Jednostranný výkon obletěl svět a vysloužil si nominaci na comeback roku. V kategorii soutěží i s Jaroslavem Amosovem, šampionem Bellatoru, který se vrátil po měsících bránění ukrajinské fronty, aby bezchybně přejel Logana Storleyho, prozatímního držitele pásu.

Hlavní figury MMA mají nového konkurenta na promotéra roku. Tvář a hlas Oktagonu Ondřej Novotný zabojuje o prestižní ocenění s prezidenty UFC, Bellatoru, PFL a KSW. Šestačtyřicetiletý Čech spolu se slovenským kolegou Pavlem Nerudou zabojují i v nejprestižnější kategorii. Oktagon vyřadil asijského giganta ONE FC a zařadil se mezi pět nejlepších.

„Má to plusové i mínusové body. Promotéři mnoha organizací, včetně UFC, se nám vrhají na bojovníky a snaží se změnit směr, kterým nyní vítr vane. Na druhou stranu se hlásí bojovníci z celého světa. Evropská špička říká: Skončí mi kontrakt a poté u vás chci nastoupit. To nám nabízí obrovské možnosti,“ vyprávěl Novotný s nadšením ve svém podcastu. „Partneři i představitelé hal posílali gratulace. Na průmysl MMA to má neskutečný dopad.“