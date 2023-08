Buchinger přijal výzvu české jedničky. Soucitu se nedočká, hlásí Dohnal

Pokořil neporaženého Angličana a ukázal na legendárního Slováka. Ten výzvu přijal. Na místě, kde Ivan Buchinger získal pás šampiona Oktagonu v pérové váze, bude nyní čelit Jakubu Dohnalovi. Jedenatřicetiletý bojovník z Brna ví, že cesta k titulové šanci vede právě přes Bukiho. Už sedmého října zkusí šokovat Evropu.

„Pro mě je zápas s Ivanem nejdůležitější krok v kariéře. On byl vždy mým vzorem v MMA a nyní se stane i životní zkouškou. Proto jsem si ho vybral,“ vysvětluje Dohnal a představuje sebevědomý plán: „S týmem, který kolem sebe mám, jsem si jistý, že budu první, kdo ho ukončí na zemi. Hned poté chci souboj o titul pérové váhy se Sanikidzem.“

Ivan Buchinger drží neuvěřitelných čtyřicet skalpů, z nichž třicet čtyři získal ukončením. Ukořistil tituly prestižních světových organizací Cage Warriors, M-1 Global a Oktagon MMA. Čtyřiadvacet soupeřů ukončil právě na submisi (páka nebo škrcení v boji na zemi), aniž by sám byl takto ukončen.

Dohnal však také hrozí nebezpečným arzenálem technik. Mimo MMA absolvoval více než sto osmdesát zápasů v grapplingu (boj na zemi, v němž se používají pouze škrcení a páky). „Ivan je oproti mně určitě zkušenější, když vezmu v potaz obrovský počet ukončení na submise, které v kariéře nasbíral,“ přiznává český bijec. „Já však trénuji v nejlepší základně na domácí scéně ve SWAG Academy pod Honzou Stachem. Soutěžil jsem na prestižních turnajích v grapplingu po celé Evropě. Bojovat s Ivanem na zemi se rozhodně nebojím.“

Přední slovenský zápasník v brazilském jiu jitsu, Róbert „Bony“ Delič, zná dobře schopnosti obou. „Trénuji a kamarádím se s oběma. Myslím, že Kuba je nyní hladovější, kdežto Ivan už za sebou má opravdu hodně dlouhou kariéru. Myslím, že tento faktor může Kubovi hodně pomoct,“ soudí Delič a vyzdvihuje silné zbraně: „Buki disponuje neskutečnou fyzičkou. Nezapomínejme i na srdce bojovníka. Kuba zas dokáže překvapit. Je extrémně těžké se na něj připravit. Čekáte, že vás chce hodit, on začne boxovat a naopak. Může být prvním bojovníkem, který ukončí Ivana na zemi.“

Zkušenosti, skvělé výkony s pověstí nezlomné legendy Buchingera na první pohled staví do pozice favorita. To však Čech vidí jako výhodu. „Možná vůbec poprvé v životě, půjdu do klece úplně klidný. Podle sázkovek jsem outsider, což mi dodává volnost a uvolněnost. V zápase s Ivanem nemám co ztratit. Naopak získat můžu hrozně moc. On je stále obrovské jméno a výhra nad ním mě vystřelí vysoko ve světovém žebříčku,“ věří Dohnal.

Poslední zápas slovenského bojovníka přinesl velké drama. Abou Tounkara slovenského bijce v prvním kole rozstřílel a už to vypadalo, že se blíží největší šok turnaje. Místo něj však Buki předvedl neskutečný obrat, když čtrnáct vteřin před koncem druhého kola ubil Francouze tvrdými ranami na zemi. „Nezažil jsem lepšího tempaře než Bukiho. Dokáže používat kardio jako zbraň. Utrápí vás tím, jak neustálými přechody ve výměnách. Je to diesel. Hodně borců s ním vypadalo dobře v prvním kole, ale když přijde druhé a třetí, Ivan je zlomil,“ chválí Jan Stach, Dohnalův trenér.

Český bijec by tak měl využít soupeřovo pomalého rozjezdu a tvrdě zakročit už v první pětiminutovce. O to se pokusil už v roce 2018 s Buchingerovým parťákem Karolem Ryšavým ve finále třetí série reality show Oktagon Výzva. Tehdy to však nevyšlo. „Pokazil jsem vše, co šlo. Po nejpřísnější přípravě jsem si týden před turnajem nadvakrát zlomil nos a ještě pak špatně doplnil po vážení. V boji jsem měl navíc dost zafixované, že stojím proti kamarádovi,“ vzpomíná Dohnal. „Snažil jsem se ho za každou cenu ukončit v prvním kole a pak jsem se už nedokázal nadechnout. To byl ale rok 2018. Dnes jsem už mentálně i schopnostmi někde úplně jinde. S Ivanem můžeme být kamarádi, ale v kleci se soucitu nedočká.“

„Do bitvy s Ryšavým Kuba zápasil jen na malých akcích s minimem fanoušků. Poté nastoupil v O2 Areně před deseti tisíci lidmi a ten tlak i ze strany médií na něj dopadl. První taková zkušenost a možná tehdejší nevyspělost se na výkonu podepsala,“ doplňuje Stach.

V Bratislavě se Dohnal postaví nejen legendě, ale celé aréně, která požene historicky nejúspěšnějšího Slováka v MMA kupředu. „Až mu začne hrát nástupovka, začnu mu možná fandit i já,“ směje se. „Jestli lidi budou bučet? Nezajímá mě to. Já jdu odvést svou práci do klece a poslouchat budu jen trenéry.“