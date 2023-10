Vémola se rve o velkolepé sbohem. Chce fotbalovou arénu: Konec s Attilou

Už tuto sobotu vstoupí MMA zápasník Karlos Vémola počtvrté v letošním roce do klece Oktagonu. V bratislavském souboji se Slovákem Pavolem Langerem je v sázce víc než titul pro šampiona polotěžké divize do 93 kilogramů. Terminátorův (ne)úspěch při obhajobě pásu zásadním způsobem determinuje veřejné vnímání plánované odvety s Attilou Véghem, která se přesouvá na příští rok. „Je to další výzva. Každý zápas je pro mě důležitý, protože otevírá cestu do velkých bitev,“ komentuje Vémola svůj nadcházející boj pro deník Sport a iSport.cz.

Karlos Vémola je blízko ukončení kariéry. Po květnové porážce s Patrikem Kinclem v titulovém boji střední váhy ho přepadly černé myšlenky a veřejně načrtnul harmonogram závěru své bojové éry. Jejím vrcholem měl být prosincový střet s Attilou Véghem, slovenskou legendou, která Terminátora knokautovala v nejsledovanějším zápase domácí scény z listopadu 2019.

Jenže okolnosti se změnily. Oktagon pro příští rok vyhlásil plán uspořádání turnaje na fotbalovém stadionu, a i když je zatím vše jen v rovině dohadů, odveta Vémola vs. Végh by měla být zlatým hřebem největší akce v historii organizace.

„Rýsuje se to, protože jsem to několikrát naznačil. Byl by to důvod, proč byl zrušený zápas s Attilou v prosinci a posunul by se až na léto na fotbalový stadion. To je dlouhodobě můj sen a Ondra Novotný (promotér) si myslí, že jsme v Česko-Slovensku ve stádiu, kdy by se to dalo splnit. Ale zatím to ještě není potvrzeno,“ přemítá Vémola.

Že se jeho zápasnická cesta protáhne minimálně do dalšího kalendářního roku, to redakci potvrdil i promotér Novotný. „Já jsem se k jeho konci nikdy nevyjadřoval. Nechci říct, že jsem si myslel, že to zas tak žhavé nebude, ale i to je tahák zápasu s Langerem. Vémola má odkrouceno bezmála 50 zápasů (42) a je jasné, že tady nebude věčně. Takže pojďme si to užít, dokud tady tohoto legendárního frajera máme,“ říká šéf Oktagonu.

Vémola tvrdí, že Végh bude zcela jistě jeho posledním sokem v profesionální kariéře. O bitvu bude zájem, i kdyby olomoucký rodák o víkendu narazil. Náboj očekávané odvety ovšem určí hlavně to, s jakým statusem, formou a bilancí do ní Terminátor nastoupí.

A právě z tohoto pohledu je zcela klíčové, aby Vémola proti Langerovi udržel pozici úřadujícího šampiona polotěžké divize. „V Bratislavě se ukáže, jak proběhla moje příprava. Langer nemá extrémně nebezpečnou stránku, ale je tak nějak dobrý ve všem. Jeho velká přednost je to, že má srdce. První nebo páté kolo, ve všech stejné nasazení. Má výškovou i váhovou převahu, ale s tím si budu muset poradit rychlostí a chytrostí,“ hodnotí český veterán.

Tvrdou přípravu osmatřicetiletý bijec tentokrát finišoval v Polsku, předtím vyrazil i na kemp do Thajska. Technické detaily a výbušnost pak ladil v posledních dnech po návratu do Česka. K tomu omezil aktivitu na sociálních sítích, snažil se plně soustředit na tréninky. Věří, že je nachystaný.

Na „nepřátelském“ území se postaví o šest let mladšímu protivníkovi, který je v rámci zápasové praxe o dost méně zkušený. Zatímco Langer má skóre 12:9, Vémola se pyšní bilancí 35:7, účastí v UFC či skalpy množství zvučných jmen. Slovák si vydobyl renomé posledními dvěma duely, kdy porazil v organizaci do té doby nepřemoženou dvojici Rafael Xavier a Alexander Poppeck. Senzačně tak vystřelil do elitní stovky světového žebříčku i titulového střetu s tuzemskou legendou.

„Nemyslím si, že by v zápase s Poppeckem byl velkým outsiderem, aspoň pro mě ne,“ vrací se k poslednímu boji svého soupeře Vémola. „Poppeck není vyloženě technický fighter, spíš odolný dříč. I když Langer první a druhé kolo prohrál, zabral. Ukázalo se to, co o něm říkám – že umí být v zápase od začátku do konce.“

V kleci se potkají dva zcela rozdílné světy. Vémola se nebrání extravaganci ani nákladnému životnímu stylu, Langer naopak smýšlí jako velký introvert. Donedávna se musel věnovat práci IT experta, protože jeho výsledky mu jednoduše neumožňovaly živit se pouze zápasením. Zásluhou své plaché povahy by ovšem mohl lépe odfiltrovat tlak, který se pojí se sledovanou partií.

„Je to jedna z velkých otázek,“ uznává Novotný. „Teď žije v něčem, v čem do téhle chvíle nikdy nežil. V Košicích se ho každý den někdo ptá, musí se s tím vyrovnávat. Nejde jít s Vémolou, aniž by to nežil naplno. Tlak se bude brutálně zvětšovat. Na druhou stranu on je tak odosobnělý od věcí, které my ostatní prožíváme, že se klidně může stát, že to pro něj nebude vůbec téma.“

Zakódovat Vémolu do pasti není snadný úkol. Český Terminátor naposledy v tříkolové tahanici přetlačil Lucase Alsinu, a třebaže se mu nepodařilo méně exponovaného soka ukončit předčasně, po psychické stránce mu náročné vítězství určitě prospělo. Navíc těží ze znalostí pražského Reinders MMA, který se na Langera už čtyřikrát připravoval. Aktuální překážku na Vémolově vytyčené cestě dávno úspěšně přeskočili jeho „stájoví“ parťáci Michal Kotalík i Daniel Škvor.

„Výhoda to určitě je. V Reinders gymu se na Langerovi několikrát pracovalo, načítali ho. Mám k dispozici kluky, kteří s ním byli v ringu. Langer se jednou nechal slyšet, že má v týmu dva lepší wrestlery, než jsem já. To je sice super, ale já mám v gymu dva frajery, kteří ho porazili, takže to si myslím, že je ještě lepší,“ cení si Vémola.

Za poslední rok nicméně Langer udělal výrazný výkonnostní pokrok, na jeho stranu se přiklání řada uznávaných kapacit ze světa bojových sportů. Jiní věří, že si Vémola před zápasem s Véghem vychutná šťavnatý předkrm. „Je to zápas o všechno pro obě strany, zároveň se všem těžko předpovídá vítěz. Všichni si neustále stěžovali, že Karlos dostává lehké soupeře v polotěžké váze, tak teď není pochyb o tom, že soupeř je strašně těžký. Karlos se musí ukázat. Jsou to dva frajeři z první světové stovky. Co víc si přát? Tahák jako blázen,“ vyhlíží hlavní zápas promotér Novotný.

Až po něm bude jasné, zda Vémola svůj příběh završí u dvou velmi kvalitních Slováků, nebo ho protáhne o další zápasy. „Ukončím s Attilou kariéru,“ slibuje Terminátor. „Pokud se ovšem zápas s ním odsune na léto, nebudu na něj čekat. Potřebuju být rozjetý, potřebuju být dál v přípravě.“