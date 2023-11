Tváří v tvář: Vémola proti Krištofičovi. Pirát má srdce, ale není Attila

Oktagon oprášil starou zášť a postavil proti sobě někdejší rivaly. Karlos Vémola se dočká vytouženého rozloučení s pražskou O2 arenou. Soupeřem mu bude slovenský bijec Samuel Krištofič. Bojovníci dostali příležitost vyříkat si pětiletý spor ještě před střetnutím v kleci. Z obou viditelně vyprchal hněv, který je dříve hnal proti sobě. Pro Piráta je tento zápas životní příležitostí. Terminátor nabírá síly před odvetou s Attilou Véghem.

Rivalita, která se zrodila během natáčení Oktagon Výzvy v roce 2018, se blíží ke konci. Dříve se na sociálních sítích přestřelovali výzvami i ostrými nadávkami. Osobní setkání po letech však proběhlo poklidně. „Řekl bych, že oba o souboj hodně stojíme a jsme rádi, že máme vůbec s kým zápasit. Vyřizování účtů je něco navíc. Asi se už víc soustředíme na den, kdy se proti sobě postavíme v kleci,“ myslí si Krištofič.

Vémola předzápasovým trashtalkem už několik soupeřů mentálně zlomil. Nyní se o to ani nepokusil. „Co se poví teď, je asi úplně jedno. Ani jeden nepatříme mezi bojovníky, kteří by se řečmi soupeřů nechali vykolejit. Myslím, že jeho největší výhodou je, že ho nerozhodí samotný souboj ani nic z toho, co řeknu,“ reagoval osmatřicetiletý Čech bezprostředně po natáčení pořadu „Tváří v tvář“.

Terminátor přiznal, že zášť vůči slovenskému bijci časem ochabla. „Dnes mě nenaštval ničím. Dřív měl kecy do větru: klamár, rezavý lokty, radiátor. Zkrátka řeči o ničem. On sám si možná za ty roky uvědomil, že něčemu z toho ani nevěří,“ hodnotí Vémola rozhovor s Krištofičem.

Pirát křivdu stále pociťuje a vedle největšího kariérního úspěchu si chce vydobýt i respekt. „Nejvíce mě naštvalo, když znevažoval moje sportovní výsledky. Patří do stejného prostředí a chápe přeci, kolik je za tím dřiny,“ vypráví Krištofič a přiznává, že dříve by velké šance proti Vémolovi neměl. „Objektivně dokážu posoudit, jak jsem na tom tehdy byl technicky, silově i mírou zkušeností. Když mě začal vyzývat, přecházel jsem z amatérů mezi profesionály. On byl na vrcholu sil. Tehdy bych pravděpodobně neuspěl,“ vysvětluje.

Bijci tak našli překvapivý soulad. Vémola přitakal, že by dříve na Piráta snadno cestu našel, ale záhy rivala pochválil. „Vypracoval se a to mu neberu. I když se zlepšil, jeho největší předností zůstává srdce. Je opravdu těžko ukončitelný. Trápil se s ním i (David) Kozma. Mnoho dalších si na něm vylámalo zuby,“ hodnotí český šampion. „Někdy soupeřům nestíhá technicky, ale dohání je srdcem bojovníka, a to je něco, co nemůžete natrénovat. Buď to v sobě máte, nebo ne.“

Souboj Terminátora s bývalým prozatímním šampionem ze Slovenska proběhne v domluvené váze do osmaosmdesáti kilo. Váhový kompromis byl pro uskutečnění zápasu nezbytný. Vémola potvrdil, že by se do střední divize vrátil pouze v případě titulového boje. Krištofič by měl v případě vyššího limitu značnou silovou nevýhodu.

Slovenský bojovník hledá cestu k úspěchu pod vedením Végha, který již Terminátora porazil. „Připravuji se jinak. Ne kvůli váze, ale protože nastoupím proti Karlosovi. V dnešní době je pozoruhodné, že se dokáže prosadit pouze s jedním aspektem boje. Trénink jsem přizpůsobil tomu, abych dokázal útokům odolávat a bránit jeho známé strhy na zem,“ poodkrývá Krištofič přípravu.

Skalp Piráta jako posilnění před odvetou. „Tohle jsou kroky, kterými si buduji mentální sílu i sebevědomí. Nejsou to nějaké kecy, které bych si namlouval před zrcadlem,“ vypráví Vémola. „Já chci Attilu v odvetě porazit. Nemůžu sám sebe přesvědčovat, že to dokážu, pokud nestačím na jeho studenta, který je menší a mnohem míň nebezpečný. Pirát je šikovný, tvrdý a má srdce, ale není Attila. Teď ho beru jako součást přípravy a test mentální odolnosti.“

Vémola vyslal úder na Krištofičovu psychiku. „Hned jsem Attilovi volal a řekl mu:´To je součást tvého triku, viď? Aby si na mě tvůj svěřenec sáhl a tys věděl co a jak.´ On odpověděl, že o zápase nevěděl,“ usmívá se Terminátor. „Co si kamarádi řeknou mezi čtyřma očima, si nechávají mezi sebou a nevytahují na kamery. Jsem si jistý, že Karlos neříká pravdu. Chce se mi zase dostat do hlavy. To je jen taková hra. Vše podstatné si ukážeme v kleci,“ reaguje Slovák.

Rozhodovat v boji může i soustředěnost. Zatímco pro českého šampiona jde o přípravu na Végha, Krištofič se chystá na životní zápas. „Byl jsem nadšený ze zápasu s Bryczekem. Věřil jsem si, ale přišla opravdu hořká porážka. Potřeboval jsem nějakou motivaci, něco velkého,“ vzpomíná slovenský bijec. „Bůh mě má rád a poslal mi obrovskou výzvu, která mě opět nakopla. Chlapec z ulice, který neměl nic, nyní může dokázat velké věci. Porazit Karlose je opravdový úspěch. Jsem vděčný za tu příležitost,“ těší se Pirát.

Krištofič prohrál tři z posledních pěti soubojů a nepříjemné období se začínalo projevovat na psychice. „S prohrami se energie vytrácela a místy přicházel smutek. Teď se opět cítím jako hladový dvacetiletý mladík, který chce prorazit na světovou scénu. Naplňuje mě to,“ vypráví nadšený bojovník. „Když si vizualizuji vítězství, naskakuje mi husí kůže. Cítím, jak ve mně oheň roste. Myslím, že podobné pocity lidem dokážou dát smysl života.“

Zkušenosti a čísla hovoří jasně. Terminátor je obrovský favorit. Na domácí scéně nestačil pouze na dva šampiony, Végha a Kincla. Po posledním triumfálním KO by v lehčích divizích hledal konkurenty jen těžko. „Zápas s Vémolou není jako každý jiný. Tlak se vytváří jenom na něj, ale i mě. Každý ode mě opět očekává, že budu dominovat a Piráta považují za jednoduchého soupeře. Já to tak jasně nevidím,“ oponuje Vémola.