Těsný zápas, nebo krádež? A k tomu nepotrestané koleno. Kincl píše protest

Rozhodčí chyboval, sudí rozhodli sporně. Na Oktagonu ve Stuttgartu se bojovníci dostali do problémů. Nenad Avramovič bojoval, přestože byl tvrdě faulován, zatímco Jakub Bahník se musel vyrovnat s nepříznivým výsledkem těsného zápasu s domácím Wahidem Najandem. Nyní Čech chystá oficiální protest, jehož úspěchu u německé komise nedává člen svazu Pavel Touš žádné šance.

Těsný zápas, nebo krádež? Český bijec odcházel z klece s hořkou pachutí nespravedlnosti. „Já vidím výsledek jinak. První dvě kola šla určitě pro mě. Nesmyl, každý to viděl a každý to ví,“ zlobil se Bahník na tiskové konferenci. V úvodních dvou pětiminutovkách hned několikrát soupeřem tvrdě otřásl a dokonce ho pravým hákem usadil. S výsledkem nesouhlasil ani šampion a hlavní trenér poraženého bojovníka Patrik Kincl.

„Včera jsem mluvil s Patrikem (Kinclem) a posílal jsem mu oficiální lístek bodů. Protest sepisují a chystají k podání,“ informoval Touš, přední český rozhodčí. „Je na trenérovi a týmu, co budou rozporovat. Mohou napadat výsledek, konkrétní kolo nebo jednotlivé sudí.“

Protesty na verdikty sudích čas od času světem MMA prolétnou. Málokdy však dopadají na úrodnou půdu. „My (Český svaz MMA) přebodování zápasů nemáme v pravidlech, nedělá se to. Kontrolujeme, zda byly dobře zapsány bodovací lístky, jestli neproběhly nějaké sázky na zápas od rozhodčích, nebo jestli se zkrátka skrytě nedohodli,“ poodhaluje Touš fungování českého celku. „Pokud se nic z toho neprokáže, může už zasáhnout jen ringový rozhodčí tím, že by přiznal svou chybu. V opačném případě se protest zamítá.“

O výsledku však rozhodne komise německého svazu, která turnaj Oktagon 55 zaštiťovala. „Gemmaf je typicky německý útvar komisních lidí přísně dodržujících pravidla. V tomto směru se rovnají českému svazu,“ myslí si Touš a tipuje výsledek kauzy: „V případě Kuby Bahníka předpokládám, že protest podává, aby upozornil, že byl zápas špatně posouzen a s jeho výsledkem nesouhlasí. Uznání a přebodování zápasu v mých očích však není reálné.“

„Krásná práce na těch bodech,“ trpce komentuje Kincl pod příspěvkem Oktagonu na Instagramu. (To mířím) Na dva rozhodčí, kteří to bodovali. Pravděpodobně to budou Němci, ale neumím jejich řečí, tak jsem musel po našem. A nešlo jen o vyblití emocí, vážně si myslím, že si můj komentář najdou a přeloží si to v Google překladači,“ odkazuje šampion na instagramový příběh, v němž zveřejnil část pravidel bodování.

Bodoví neinkasují palbu jen od bojovníků. Na jejich adresu míří vlna kritiky i od fanoušků. „Zpětnou vazbu, debatu máme s organizací po každém turnaji. Jakmile však podlehnete vnějšímu tlaku a začnete si číst diskuze veřejnosti na internetu, je to cesta do pekel. Sudí to pak buď ovlivní, nebo otráví. Mnoho z nich kvůli tomu skončilo,“ vypráví Touš.

„Malou domů“ německých sudích Touš vylučuje. „Když už má domácí prostředí nějaký efekt tak opačný, aby sudí nevypadali, že připískali vlastnímu. V případě naprosto těsného zápasu pak většinou vyhraje cizinec,“ soudí. „V MMA se to však děje minimálně, horší situace je v boxu.“ Brutální faul unikl bez povšimnutí

Nešťastné koleno v podání Moldavce Iona Taburceanua vyústilo v brutální smršť úderů. Když se Avramovič v půlce druhé pětiminutovka zvedal ze země a inkasoval tvrdý kop na čelist, rozhodčí Jan Voborník stál v úhlu, kde měl situaci přehledně před sebou. Přesto zápas po závažném faulu nezastavil. „Jako rozhodčí máte zlomek sekundy a musíte se rozhodnout instinktivně. Samozřejmě Honza mohl zápas přerušit a kouknout na video, ale vyhodnotil, že koleno dopadlo na hrudník,“ říká Voborníkův kolega Touš.

Právě pro tyto případy se zavedlo používání video záznamu. To je však dvousečnou zbraní. V případě faulu, zasáhne rozhodčí v pravý čas, ale pokud situaci přečte špatně, sebere bojovníkovi finiš, který měl na dosah ruky. „Hrozilo by, že bychom zápas zastavovali na přezkoumání i třikrát, takže pokud to jen trochu jde, necháváme boj pokračovat. Opět – rozhodčí se rozhoduje instinktivně,“ vysvětluje Touš.

V podobných případech mají poražení bojovníci před komisí vetší šanci. „V modelovém případě, kdyby ilegální kop kolenem vedl přímo k finiši a rozhodčí vznesl verdikt prohra KO, dal by se výsledek zpětně otočit nebo zrušit. Avramovič ale bojoval dál, takže by Gemmaf těžko případnému protestu vyhověl,“ myslí si Touš. Srbský bijec se proti výsledku neplánuje postavit.

V kleci bojovníci riskují zdraví a to je v rukou zejména rozhodčího. Nepotrestané koleno nebylo prvním zaváháním Voborníka v poslední době. V únoru nechal zbytečně dlouho řádit Emira-Can El, který tak dobil Tomáše Votavu do bezvědomí. Pozdě zasáhl i v titulovém střetu Loséne Keity a Samsonidseho, z něhož druhého jmenovaného odnášeli zdravotníci na nosítkách a se zlomenou čelistí. „Diskutovali jsme to s organizací (Oktagon MMA) i Honzou,“ vyjádřil se krátce Touš s tím, že jakékoli další informace spadají do interních záležitostí svazu.