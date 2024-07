Kníže se vrací do Oktagonu: Titulové ambice nemám. Muradov zná soupeře

Když jste vstoupil do Oktagonu poprvé, hned jste cílil na titul šampiona. S čím jdete do boje nyní?

„Titulové ambice opravdu nemám. Zkrátka chci zápasit, a co se bude dít dál, se uvidí. Určitě nemířím na pás a už vůbec ne ve střední váze (-83,9 kg). Předtím jsem chodil velter (-77 kg), ale teď se mi nechtělo složitě hubnout. V ideálním případě bych chtěl nastupovat v nějaké domluvené váze. Už se mi nechce shazovat deset až patnáct kilo. Spíš tedy budu pokračovat ve střední divizi. Tam se ale bude o pás snažit za náš tým jen Mach Muradov.“

Proč tedy jdete opět bojovat? Chcete fanouškům dopřát vrcholení legendy o Monstrovi?

„Jen kvůli sobě. Pořád si myslím, že jsem schopen na nějaké úrovni zápasit. Když už podstupuju tréninky s mladšími aktivními borci, chci zpětnou vazbu, a tu dostanu jen v kleci. To je primární důvod. Nejsem nijak aktivní na sociálních sítích, takže ani nevím, jestli fanoušci nějak extra chtějí vidět moje zápasy nebo ne. Když na tréninku držím krok s profesionálními bojovníky na dobré úrovni, říkám si, proč bych taky nemohl zápasit.“ (usmívá se)

O vašem návratu do Oktagonu se mluvilo už před turnajem v Edenu. Chtěl byste kariéru uzavřít právě v Praze?

„Říkal jsem si, že by bylo dobré, kdybych se představil nejdřív v Česku. Bohužel jsme se nedomluvili. Kývl jsem na Bratislavu, ale rád bych zápasil doma v Praze. To je vždycky výzva.“

Než definitivně pověsíte rukavice na hřebík, máte seznam soupeřů, s nimiž byste se ještě rád utkal?

„Takhle to nastavené nemám. Nepotřebuji zápasit s nikým konkrétním. Když přijde výzva nebo nabídka, řeknu si: Jdeme na to!“ (usmívá se)

Teď jdete na Úškrta.

„Rado je střelec, má pecky v obou rukách. Původně je ale zápasník, takže nebude vůbec marnej ani ve wrestlingu. Myslím, že to pro nás oba bude hodně těžký souboj. Nejostřejší bude první kolo, ale když se dostaneme přes něj, může z toho být dlouhý tříkolový duel.“

Máte už představu, kdy přijde konec zápasnické kariéry?

„Zatím nad tím nepřemýšlím. Dokud stíhám s kluky z týmu trénovat a nejsem zároveň několik výkonnostních úrovní pod nimi, nemám důvod vyhlašovat úplný konec. Až zjistím, že výkonnost nejde nahoru, ale naopak upadá, budu vědět, že je načase skončit.“

V den vašeho zápasu jde do boje i váš svěřenec Dominik Humburger. Jak si představit tréninky, kde musíte dělit pozornost na svou přípravu a zároveň na vedení jiného bijce?

„Vůbec to není optimální. Vždy se musí upřednostnit jedna věc. Teď bylo bohužel tak, že jsem si nejdříve domluvil zápas já, načež se dal na rychlo dohromady Dominikův duel, aniž bych ho odsouhlasil. Nemám z toho radost. Jednak tam (v polské Lodži) nemůžu být s ním, abych mu šel do rohu, a druhak Dominik neměl přípravu, jakou bych si pro něj představoval. Zápas se zkrátka domluvil narychlo. Navíc proti němu nastoupí poměrně kvalitní soupeř, někdejší kickboxer se sbírkou titulů. Dominika čeká zkouška ohněm.“

Diskutovalo se, že Dominik v létě zamíří do Contender Series (zápas o smlouvu s UFC). Tam ho ale KSW nepustilo. Chce tedy dodržet naplánované zápasové tempo?

„Chyba ve smlouvách, která Dominikovi nedovolila zápasit v Contenderu je podle mě na straně KSW. Americké UFC nám potvrdilo, že můžeme startovat, ale do věci se vložilo vedení KSW s tím, že je Dominik ještě pod kontraktem, ačkoli papírově není. Americká liga od smlouvy odstoupila. Vezme ho, až nebude podepsán v Polsku, což bude v únoru. Měli by ho čekat ještě tři zápasy. Aby o něj UFC stálo, nesmí prohrát.“

Další váš svěřenec Machmud Muradov nyní rozbíhá přípravu na další zápas. Bylo by podle vás adekvátní, kdyby hned v debutu bojoval o titul?

„Teoreticky by to šlo. V tuto chvíli má ale Mach už potvrzeného soupeře na září. Ještě jméno nemohu odtajnit, ale nenastoupí v titulovém zápase. Zároveň to pro Macha nebude úplně jednoduchý souboj. Soupeř poslední zápas vyhrál, má podobné zkušenosti jako Mach, čili je UFC veterán. Nejedná se o úplně jednoduchý vstup do Oktagonu. Pokud teď vyhraje, titulová šance je určitě namístě.“

Mohl byste napovědět, zda se jedná o někoho ze stálic Oktagonu?

„Má tu za sebou jeden vyhraný zápas.“

Na předních příčkách divize stojí i finalista Gamechangeru a veterán UFC Andreas Michailidis. Je i on jedním z bojovníků, které byste chtěl vidět stát proti Machmudovi?

„Upřímně jsem ani nechtěl, aby šel Mach do Oktagonu. Chtěl jsem, aby vyzkoušel ještě jednu zahraniční organizaci s tím, že se domů může vrátit vždycky. Myslím, že by ho tu vždy rádi přivítali. V Oktagonu už asi zůstane. Nevím, co by se muselo stát, aby ho UFC vzalo zpět a navíc ani nevím, jestli by on chtěl… Přechod z UFC do Oktagonu je v mých očích dost velký skok, takže si myslím, že tady může Mach bojovat s kýmkoli. Když jsem s ním o tom bavil, potvrdil mi, že si soupeře nijak extra vybírat nebude. Zápas, který ho teď čeká, bude velice atraktivní pro skutečné fanoušky MMA, kteří bojovým sportům rozumí. Nebude to žádný duel typu Clash Of The Stars.“ (směje se)

Takže ten skok mezi UFC a Oktagonem není v tomto případě tak velký?

„Ano. Myslím, že pokud Mach zvládne soupeře adekvátně rychle ukončit, a pak naváže další výhrou, mohl by dostat další nabídku od UFC.“

Z jeho vyjádření se však spíše zdá, že zpět do zámoří nechce…

„Chápu, že má po té poslední nepříjemné zkušenosti pořád trochu špatné pocity. Bude ale záležet, jak se mu bude dařit a jak na tom bude zdravotně. Dostal se do takové pozice, že trénuje, protože opravdu chce a potřebuje to. Nastavil si program a trénuje, ať už ho čeká zápas, nebo ne, což je samozřejmě dobře. Zvedá se mu tak stále výkonnost. Pakliže mu vydrží zdraví a chuť, klidně se může v budoucnu vrátit.“

Když jste zmiňoval jiné zahraniční organizace, které se ho snažili zlákat, myslíte asijské ONE FC?

„Určitě. Pro domácí scénu to samozřejmě není tak zajímavé, jako když bojuje v Česku. Pro mě by ale třeba bylo mnohem zajímavější, kdyby zápasil ve ONE FC. Ani bych ho tolik neviděl v KSW, které s ním také jednalo.“