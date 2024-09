Oktagon v Německu bojuje se zákony. Novotný: Musíme zaplatit politikům

Na německé scéně působí dva roky a už po prvním představení bylo jasné, že jsou jasnou jedničkou napříč tamními organizacemi. Oktagon se tak dostal do silné pozice, z níž chce vytvořit tlak na spolkové vlády, které MMA drží až příliš přísně před mladými fanoušky. Překážku představuje i čas vysílání v televizním programu.

Ač si promotéři proběhnuvší turnaj Oktagon 60 na tiskové konferenci pochvalovali, spolumajitel organizace přiznal, na co v pořádání akcí v Německu naráží. „Je tu pořád trochu problém s MMA. Jde to vidět na televizi nebo na vstupech. Tady v Oberhausenu mohou turnaje navštěvovat diváci od šestnácti let, v jiných spolkových zemích dokonce od osmnácti, což mi přijde jako naprostá hloupost,“ uvedl Ondřej Novotný.

Před jedenáctým galavečerem na sousední scéně, který má potenciál na prolomení světového rekordu v návštěvnosti (přibližně 57,8 tisíc), avizuje Novotný zásadní krok. „Musíme zaplatit nějaké peníze politikům, aby lobovali ve vládách za to, že MMA je sport,“ líčil promotér na konferenci.

Bojovníci jsou vzor pro mladé, říká Novotný

„Musíme to tu změnit…Tihle bojovníci si zaslouží stejnou pozornost jako fotbalisti nebo hokejisti. Dalším úkolem je snížit věkovou hranici diváků alespoň o čtyři roky, protože mladé dívky a kluci by MMA akce měli sledovat. Nejen trénink ale i samotné zápasy,“ řekl spolumajitel ligy. „Je načase si uvědomit, že je to normální sport. Stejně jako box, kickbox nebo thajský box. Proč to tedy pouštět v televizi až od jedenácti večer?“ dodal záhy.

Hlavním argumentem vůdčích postav Oktagonu je fenomén, který se v posledních letech projevil na československé scéně, jež je v MMA oproti Německu napřed. „Bojovníci jsou vzory pro mladé lidi. Když je vidí na sociálních sítích, jdou pak do tělocvičen vybudovat si lepší život. Všichni bojovníci u tohoto stolu za sebou mají neuvěřitelné příběhy, které mohou inspirovat,“ vyprávěl Novotný.

Podle druhého spolumajitele Oktagonu je organizace v dobrém momentu při nabírání popularity na německém sportovním trhu. „Tady v Oberhausenu se nám dostává skvělého přijetí od fanoušků. Vždy dorazí vřele podpořit bojovníky a bojovnice, své favority. Viděli jsme také, jak tleskali Milanu Ďatelinkovi, když ho odváželi na nosítkách z klece. Jsme na naše fanoušky hrdí,“ těšil se.

Oktagon zachytil vlnu popularity MMA na německé půdě na jejím začátku a díky zkušenostem z tuzemska ji výrazně zrychlil. Model vytvoření hrdinů, kteří si získají srdce fanoušků a rozdělí scénu, se promotérům povedl stejně tak, jako před sedmi lety s Attilou Véghem a Karlosem Vémolou, které tehdy postavili proti sobě v reality show Výzva.

Důkazem toho je střet Christina Eckerlina s Christianem Jungwirthem. Přestože sportovní kvalitou v žádném případě nepřevyšuje například duel Patrika Kincla s Kerimem Engizekem, enormní zájem německého publika jej pasoval do hlavního taháku Oktagonu 62 na fotbalovém stadionu. Další výzvou organizace bude v Německu udržet rychle rozjetou vlnu popularity MMA, která je nyní v podobném bodu, jako v Česku a na Slovensku před Zápasem století.