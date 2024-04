Bitva o Anglii: Oktagon prohrává, přiznal ztráty. Expert radí, co je klíčem

Slavící Shem Rock poté, co hned v prvním kole na Štvanici ukončil Jana Malacha • Oktagon MMA

Domácí organizace narazila v honbě za postem evropské ligy mistrů na těžkou zkoušku – Ostrovy. Oktagon už tuto sobotu pořádá třetí turnaj na britské půdě a čelí problémům. Dosud v arénách pro více než deset tisíc diváků nezaplnil ani polovinu kapacit. „Kdybychom vzali čistě naše působení v Anglii, jsme v minusu. Bereme to ale jako nutnou investici,“ přiznává Pavol Neruda, promotér. Expandujícímu gigantovi radí irský marketér.

Dobývání Británie nejde podle plánu. Oktagon si po úspěchu v Německu zvolil další trh, kam se chce pevně zapsat. Na Ostrovech se však organizaci nepovedlo replikovat podobně přesvědčivé entrée. Vedení organizace přiznává finanční ztráty, přesto misi nevzdává. Marketingový expert věnující se MMA ukazuje na chyby a nabízí rady.

Hned při premiéře na Ostrovech si organizace ukousla příliš velké sousto, když první turnaj uspořádala v manchesterské AO Areně. Ta v plné kapacitě pojme až jednadvacet tisíc diváků. Turnaj Oktagon 48 však halu naplnil pouze ze čtvrtiny. Po porážce vyvstala otázka, zda se nestáhnout se zpět na kontinent.

„Řešili jsme to. Nejvíc asi na podzim minulého roku. Došli jsme k tomu, že si stanovíme více menších cílů a budeme budovat pozici postupně i za cenu, že budeme prvních pár turnajů finančně krvácet,“ vypráví Pavol Neruda, spolumajitel značky. „Kdybychom vzali čistě naše působení v Anglii, jsme v minusu. Bereme to ale jako nutnou investici, stejně jako když jsme začínali na domácí scéně. Musíme si tím projít. Zároveň díky tomu máme zkušenosti jako nikdo jiný v Evropě.“

MMA na ostrovech je jiné než v Česku. Kromě nejprestižnější světové ligy UFC tam žádná organizace nedokáže pravidelně pořádat turnaje pro více než dva tisíce diváků. „Bylo by poměrně kruté říct, že se Oktagonu v Anglii nedaří. Vy Češi to vnímáte zkresleně, protože jste zažili obrovské turnaje pro více než deset tisíc lidí. Z mého pohledu si vede dobře, ale je ještě na začátku,“ hodnotí Razvan Porfiri, marketér z Irska spolupracující s tamními bojovníky.

Úvodní chyba

Původně československá organizace vsadila při dobývání Británie na stejnou strategii jako na domácí scéně. „Když vstupoval Oktagon na náš trh, měl na výběr. Podepsat za velké peníze několik už hotových hvězd, nebo za stejnou či menší částku nabrat hodně začínajících talentů. Vybrali si druhou cestu, u níž trvá déle, než vám přinese výsledky. Na první pohled udělal Oktagon chybu,“ myslí si Porfiri. „Promotéři mohli udělat obojí - nabrat talenty a zároveň podepsat alespoň jednu nebo dvě velké hvězdy, které by okamžitě přitáhly pozornost.“

V první vlně podepsaných bojovníků z Anglie a Irska byl i kontroverzní Shem Rock. Vedle atraktivního bojového stylu přitahuje pozornost psychologickým terorem, kterým zahlcuje své rivaly. „Shem často podkopává sám sobě nohy. Je zábavný, ale občas jde za hranu. Je jedním z řady bojovníků, u nichž platí totéž – Oktagon je protlačuje a oni to chováním brzdí. Každý z nich by potřeboval PR manažera,“ podotýká irský expert.

Domácí bijci létají do Anglie jako neznámé postavy bez ohledu na postavení ve světovém žebříčku, tituly nebo dramatické životní příběhy. „Zápasová úroveň je velice dobrá, pokulhává však propagace. Oktagon má šampiony vysokého evropského nebo i světového kalibru, jenže my o nich nic nevíme,“ myslí si Ir. „Nikdo nám neřekl jejich příběhy. Nemluví anglicky a všechny jejich příspěvky na sociálních sítích jsou v češtině. Nevíme, proč bychom se o ně měli zajímat.“

Porfiri je přesvědčený, že jediný způsob, jak britské publikum zaujmout, je vytvořit rivalitu. „Pomohlo by, kdyby promotéři do každé divize dotáhli jednu irskou nebo britskou hvězdu, která by se vaší elitě postavila a tím ji i představila.“

Konkurenční boj

Promotéři Ondřej Novotný a Neruda představují domácí ligu jako organizaci přinášející příběhy. Ohromit Brity ani Iry se jim zatím nepovedlo. „Oktagon narazil na tvrdou konkurenci a nikdo tu moc neví, co jedinečného vlastně přináší,“ vypráví Porfiri. „Když jdete na turnaj PFL Europe, víte, že uvidíte zápasy talentů, kteří se snaží během jednoho roku probojovat do finále, vyhrát pás, převzít šek na sto tisíc dolarů a postoupit na světovou úroveň. Znáte přesnou motivaci a právě ta všechny žene a dodává show potřebnou dramatičnost.“

Jak zvrátit kostrbatý vývoj expanze na Ostrovech? „Pokud jste nikdy neviděli show Oktagonu v Česku nebo Německu, zkrátka nevíte, co unikátního organizace přináší a proč ji vlastně sledovat. Až tuto otázku zodpoví, konečně přijde zlom v její prospěch. Věřím, že se to promotérům povede,“ soudí Porfiri.