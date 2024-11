Vémola stvrdil boj s Fleurym: Nikdo mi nebude říkat zbabělec. Soupeř se smál

Jedničce divize zasadil brutální KO a řekl si o boj s šampionem. Dlouho se však Willu Fleurymu nedostalo odpovědi, zda se utká s Karlosem Vémolou. Vedení Oktagonu i český bijec upřednostňovali trilogii s Patrikem Kinclem, avšak nepodařilo se jim ji dohodnout. Ir se tak nakonec po čtyřech týdnech dočkal potvrzení duelu, který se uskuteční 29. prosince v pražské O2 areně. Čekání si vynahradil vytouženým setkáním.

„O mně říká hodně lidí hodně věcí, ale ty víš, že já si soupeře nikdy nevybírám, a pokud mě povoláte, jsem připraven,“ prohlásil Vémola na sobotním Oktagonu, když se uprostřed klece chopil mikrofonu a pokývl k nedaleko sedícímu gigantovi. „Nikdo mě, ku*va, nebude nazývat zbabělcem. Wille Fleury, když mi promotéři řeknou, postavím se ti kdykoli, kdekoli. Klidně si to s tebou rozdám teď,“ navázal.

Ir neváhal. Na pokyn organizátorů, kteří scénu připravili, se zvedl a napochodoval do osmihranu z pletiva. Vémola mu na přivítanou promluvil do duše. „Oba dva jsme válečníci. Bojoval jsi po celém světě, to já taky. V minulé organizaci jsi to pos*al, když jsi zápasil o milion dolarů a byl jsi na steroidech. Tady jsi to teď taky pos*al, říkáš totiž, že jsem zbabělec, a vyhýbám se ti. Já před nikým neutíkám,“ reagoval Terminátor na soupeřovi rýpance na sociálních sítích. Vysvětlil také, proč preferoval třetí zápas se svou nemesis: „Chtěl jsem bojovat s Kinclem, protože bych si přišel na životní výplatu.“

Fleury s ostrými výroky šetřil a pouze se na Vémolu usmíval. Ten mu pohrozil. „S radostí tě zvednu a hodím na hlavu,“ prohlásil Čech. Ani na to Ir překvapivě nijak nereagoval. „Hlavně zůstaň zdravý a nastup do klece,“ vyřkl apel odhodlaně a odevzdal mikrofon.