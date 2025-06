Oba aktéři trilogie, Karlos Vémola a Attila Végh, se sešli na společný rozhovor Tváří tvář. Namísto velkých prohlášení a ostrých přestřelek se debata z velké části točila o tom, jak který z bijců vzájemný zápas promuje a jakou váhu mu skutečně přikládá. Kontrast byl víc než znatelný. Čech povídal o boji o budoucnost, zatímco Slovák na otázku, co by se stalo, kdyby prohrál, prostě odvětil: „Byl bych velmi smutný.“ Moderátor debaty a promotér Oktagonu Ondřej Novotný na něj následně po natáčení reagoval pro iSport.cz: „Samozřejmě, že by jej prohra zničila. Znamenala by pro něj totiž ztrátu milionu eur.“ Více čtěte ZDE>>>