Trenér Ilja Škondrič o Attilu Véghovi: „Je těžké u fighterů říct, jestli je to poslední zápas, ale on to dělá rozumně, takže doufám, že tento zápas bude poslední, co se týká MMA.“ Změna byla dle něj ve vyšším počtu tréninků a stravě. „Byla to velmi tvrdá příprava. Dovolím si říct, že mladí fighteři takhle netrénují jako Attila,“ dodal.