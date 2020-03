Na UFC se bučelo a pískalo. Veterán zklamal, vřavu předvedly ženy | iSport.cz

Měla to být tvrdá bitva, jaká se hned tak nevidí, nakonec se jednalo o celkem ostudnou podívanou. Dvaačtyřicetiletý Yeol Romero, veterán UFC dostal možnost bojovat o titul střední váhy s šampionem Israelem Adesanyou. Očekávalo se, že takové šance využije naplno a nechá v zápase duši. Nestalo se. A duel si vysloužil bučení a pískot diváků.

Úvod zápasu byl zcela ve jménu taktiky. Romero zaujal postoj s boxerským krytím a prakticky se nepohnul. První dvě minuty zápasu se tak soupeři vůbec nedotkli.

This has to go down as the worst UFC fight I ever seen .. wtf is this 😂 #UFC248 pic.twitter.com/yizsP0nmEA