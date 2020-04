UFC 249, Jacksonvill: Hvězdy Ferguson, Cejudo, Ngannou i Cruz! | iSport.cz

Kdo čekal, že se UFC po vynucené pauze způsobené koronavirem začne vracet do normálu pozvolna, byl na omylu. Prezident Dana White připravil takřka raketový start. Jednička na poli smíšených bojových umění odtajnila kartu, na které se objeví hned několik soubojů, jež by mohly s přehledem jakýkoliv jiný galavečer uzavírat.

Jak dopadnou hvězdné souboje či Cruzův návrat? Diskutujte zde »

Akce s názvem 249 se musela několikrát přesunout. Měnilo se místo i datum, teď to však vypadá, že je vše jasné. 9. května ve floridském Jacksonvillu nastoupí k duelům čtyřiadvacet bojovníků. Celý večer uzavře střet dvou Američanů o prozatímní pás lehké divize. Tony Ferguson se měl původně utkat s ruským šampionem Chabibem Nurmagomedovem, ten se však nemůže dostat ze země, a tak jej nahradí Justin Gaethje.

Velkou pozornost přitahuje také hlavní předzápas. Po třech a půl letech se do oktagonu vrací Dominick Cruz. Bývalý dlouhodobý vladař bantamové váhy vyzve dvojnásobného šampiona Henryho Cejuda. Cruz sice z obrazovek nezmizel, jelikož pracuje jako televizní komentátor a expert, od zápasení měl však kvůli vleklým zraněním dlouhou pauzu.

O tom, jak velkou hvězdou čtyřiatřicetiletý Američan je, svědčí i fakt, že po tak dlouhé odmlce dostal rovnou možnost zápasit o pás šampiona.

SE SIMONOU v karanténě: Bijec Procházka a volání na chalupu. Jak se udržuje v kondici a co právě čte?

Cejudo měl předvést hlavní zápas na turnaji UFC 250 proti Josému Aldovi z Brazílie. Stejně jako Nurmagomedov ale Brazilec nemá možnost dostat se z vlasti.

Ukončovat další akci měl také střet těžkotonážníků Kamerunce Francise Ngannoua a neporaženého Jarzinha Rozenstruika ze Surinamu. Změna. Není na co čekat. UFC se rozhodlo pro návrat hodný velikosti svého jména, a tak všechny tyto bitvy proběhnou již 9. května.

Dost možná proto půjde o nejnabitější kartu v historii MMA.

Turnaj UFC 249

Lehká váha – Tony Ferguson vs. Justin Gaethje

Bantamová váha – Henry Cejudo vs. Dominick Cruz

Těžká váha – Francis Ngannou vs. Jarzinho Rozenstruik

Pérová váha – Jeremy Stephens vs. Calvin Kattar

Těžká váha – Greg Hardy vs. Yorgan de Castro

Veltrová váha – Donald Cerrone vs. Anthony Pettis

Těžká váha – Aleksei Oleinik vs. Fabricio Werdum

Ženská slámová váha – Carla Esparza vs. Michelle Waterson

Střední váha – Uriah Hall vs. Ronaldo Souza

Veltrová váha – Vicente Luque vs. Niko Price

Pérová váha – Bryce Mitchell vs. Charles Rosa

Polotěžká váha – Ryan Spann vs. Sam Alvey